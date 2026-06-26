Ozel li Amedê ye: Silavên Demîrtaş li ser ser û çavên me ne
Serokê Koma CHPyê û serokê giştî yê hilbijartî Ozgur Ozel, ji bo hin hevdîtinan çû Amedê.
Li Balafirgeha Amedê, endamên partiyê û welatiyan Ozel bi tilîliyan û çepikan pêşwazî kirin.
Ozel, li ber balafirgehê silav da girseyê. Welatiyan dirûşmên weke “Serok Ozgur, Tirkiyeya Azad” û “Amed bi te serbilind e” berz kirin.
Ozel û şandeya pê re, li ber pankarta ku li ser “Hûn li pişt xwe nenêrin û bimeşin, ji ber ku em hene. Amed li dijî butlanê ye” nivîsandî, wêne kişandin.
Özgür Özel, Diyarbakır'da esnafı ziyaret ediyor #Canlı— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) June 26, 2026
https://t.co/EnrQNO6iJn
Paşê Ozel çû navçeya Sûrê û serdana esnafan kir. Welatiyan li vir jî eleqeyeke mezin nîşanî wî dan û pê re wêne kişandin.
Li ber Mînareya Çarling karanfîl hatin danîn
Ozel, çû ber Mînareya Çarling a ku Serokê Baroya Amedê Tahir Elçî lê hatibû kuştin û karanfîl danîn.
Ozel got: “Îro li vir bi Turkan Elçiya xoşewîst re bîranîna sala 10an hat kirin, êdî em di nav sala 11an de ne. Em li wî cihî ne ku Serokê wê demê yê Baroya Amedê Tahir Elçî lê hat qetilkirin. Ez li ber bîranîna Tahir Elçî careke din bi rêzdarî ditewim. Ew qasîdê aştiyê bû û li vir hat kuştin. Turkan Xanımê bi salan têkoşîna hiqûqê da û ji destê kê çi hat, em hemû bûn piştgirên wê. Gava li Amedê aştiyeke mayînde pêk bê, wê rihê Tahir Elçî şad bibe.”
“Silava Demirtaş li ser ser û çavên me ye”
Ozel axaftina xwe wiha domand:
“Me roja xwe bi silava Selahattin Demirtaş dest pê kir. Wî dizanibû ku em ê îro li vir bin, loma duh êvarê parêzerê xwe vexwendiye û silav ji me re şandiye. Silavên Selahattin Demirtaş li ser navê tevahiya Amedê, li ser navê hemû gelê herêmê û li ser navê hemû kurdan li ser ser û çavên me ne. Em ji vir silavan li wî dikin.”
"Amed bi helwesteke herî zelal li dijî qeyûman sekinî"
“Wateyeke din a Amedê jî ev e: Min li kolanan ji kesên ku min ew dîtin re got ku em di heman rêyê de ne û min rê ji wan pirsî, em bi hev re keniyan. Ji ber ku Amed bajarekî weha ye ku vîna wî gelek caran bi qeyûman hatiye desteserkirin û ji qeyûman pir kişandiye. Amed ew bajare ku bi helwesteke herî zelal li dijî qeyûman rawestiya. Îro, piştî qeyûmê ku tayînî vîna partiya me kirin, me ew avahiyên fermî li du xwe hiştin û em dimeşin. Gava em dimeşin, em ligel wan kesên ku li çar aliyê Tirkiyeyê ji me hez dikin û bi me re dimeşin re, dimeşin. Bila her kes jê piştrast be; rê, ji me hemûyan mezintir e. Rê, ji rêwiyan jî pîroztir û mezintir e. Ya herî girîng ew e ku mirov di rêya rast de be.”