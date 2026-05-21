HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.05.2026 11:22 21 Mayıs 2026 11:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.05.2026 12:08 21 Mayıs 2026 12:08
Okuma Okuma:  3 dakika

Newroz'da tutuklanan çocukların tahliyesine savcı itiraz etti

İstanbul’daki Newroz kutlamaları gerekçesiyle tutuklanan üç çocuk, 24 Nisan’da Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tahliye edildi. Ancak savcılığın aynı gün yaptığı itiraz üzerine çocuklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı, iki çocuk yeniden tutuklandı.

Nalin Öztekin
22 Mart’da İstanbul Yenikapı Meydanı’nda düzenlenen Newroz kutlamaları sonrası tutuklanan çocuklara ilişkin bir gelişme yaşandı.

Newroz sonrası gözaltına alınan 3 çocuk tutuklandı
27 Mart 2026

Tahliye kararına aynı gün itiraz

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şube Yöneticisi avukat Veysel Demirkaya’nın bianet’e verdiği bilgiye göre, Newroz etkinlikleri gerekçesiyle tutuklanan üç çocuk, 24 Nisan 2026’da yapılan tutukluluk incelemesinin ardından İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Nisan tarihli itiraz yazısında, tahliye kararına itiraz ederek çocuklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Savcılığın itirazı üzerine üç çocuk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı, Demirkaya’nın aktardığına göre çocuklardan ikisi yeniden tutuklandı.

"Newroz'da gözaltına alınan çocuklar işkenceye maruz bırakıldı"
30 Mart 2026

Tutuklama gerekçeleri 

Çocuklar, İstanbul’daki Newroz kutlamalarının ardından 27 Mart’ta yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Demirkaya’nın aktardığına göre çocuklardan biri, Newroz alanında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin resmi bayrağını açtığı ve buna ilişkin bir görüntüyü TikTok’ta paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı.

Bir diğer çocuk, sarı, kırmızı ve yeşil renklerden oluşan bir flama ile fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle "propaganda" iddiasıyla tutuklandı. Demirkaya, söz konusu flamanın herhangi bir örgütle ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Üçüncü çocuk ise Abdullah Öcalan’ın fotoğrafıyla görüntü verdiği gerekçesiyle "propaganda" iddiasıyla tutuklandı. Demirkaya, Öcalan’ın fotoğrafını paylaşmanın, taşımanın ya da bu fotoğrafla görüntü vermenin tek başına suç oluşturmadığı yönünde çok sayıda yargı kararı bulunduğunu söyledi.

Avukat Veysel Demirkaya
İstanbul'da Newroz: "Çözüm halkların eşitliği ve kardeşliğinde"
22 Mart 2026

"Çocukların özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal ediliyor"

Demirkaya, Newroz sürecinde çocuklara yönelik bir başka tutuklama daha olduğunu hatırlattı.

24 Mart’ta yapılan ilk operasyonda bir çocuğun sabah saatlerinde ev baskınıyla gözaltına alındığını belirten Demirkaya, çocuğun gözaltı sürecinde işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı iddiası bulunduğunu söyledi. Demirkaya, bu çocuğun Başakşehir’de düzenlenen Newroz programında şarkı söylediği için tutuklandığını hatırlattı:

"Düğünlerde şarkı söyleyen bir çocuk. Başakşehir’de düzenlenen Newroz programında şarkı söylemiş olması nedeniyle tutuklandı. Halen tutuklu bulunuyor. Hakkında dava açılmaması nedeniyle özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal ediliyor."

16 yaşındaki müzisyen çocuk, Kürtçe şarkılar söylediği gerekçesiyle tutuklandı
25 Mart 2026

"Çocuklar üzerinden toplum hedef alınıyor"

Demirkaya, çocukların Newroz alanındaki görüntüler ve semboller nedeniyle tutuklanmasını siyasi baskı olarak değerlendirdi:

"Bu tutuklamalar, Newroz alanlarında açığa çıkan toplumsal iradeye ve halkın sürece sahip çıkma kararlılığına yönelen siyasi baskının bir göstergesidir. Çocuklar üzerinden yalnızca bireyler değil, bütün toplum hedef alınıyor ve cezalandırılmak isteniyor."

(NÖ)

İstanbul
Newroz tutuklu çocuklar ırak kürdistan bölgesel yönetimi Abdullah Öcalan Newroz İstanbul
Nalin Öztekin
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

TOG'da sendikal süreç: Vakıftan açıklama, Sosyal-İş'ten yanıt
