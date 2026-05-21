Newroz'da tutuklanan çocukların tahliyesine savcı itiraz etti

22 Mart’da İstanbul Yenikapı Meydanı’nda düzenlenen Newroz kutlamaları sonrası tutuklanan çocuklara ilişkin bir gelişme yaşandı.

Newroz sonrası gözaltına alınan 3 çocuk tutuklandı

Tahliye kararına aynı gün itiraz

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şube Yöneticisi avukat Veysel Demirkaya’nın bianet’e verdiği bilgiye göre, Newroz etkinlikleri gerekçesiyle tutuklanan üç çocuk, 24 Nisan 2026’da yapılan tutukluluk incelemesinin ardından İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Nisan tarihli itiraz yazısında, tahliye kararına itiraz ederek çocuklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Savcılığın itirazı üzerine üç çocuk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı, Demirkaya’nın aktardığına göre çocuklardan ikisi yeniden tutuklandı.

"Newroz'da gözaltına alınan çocuklar işkenceye maruz bırakıldı"

Tutuklama gerekçeleri

Çocuklar, İstanbul’daki Newroz kutlamalarının ardından 27 Mart’ta yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Demirkaya’nın aktardığına göre çocuklardan biri, Newroz alanında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin resmi bayrağını açtığı ve buna ilişkin bir görüntüyü TikTok’ta paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı.

Bir diğer çocuk, sarı, kırmızı ve yeşil renklerden oluşan bir flama ile fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle "propaganda" iddiasıyla tutuklandı. Demirkaya, söz konusu flamanın herhangi bir örgütle ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Üçüncü çocuk ise Abdullah Öcalan’ın fotoğrafıyla görüntü verdiği gerekçesiyle "propaganda" iddiasıyla tutuklandı. Demirkaya, Öcalan’ın fotoğrafını paylaşmanın, taşımanın ya da bu fotoğrafla görüntü vermenin tek başına suç oluşturmadığı yönünde çok sayıda yargı kararı bulunduğunu söyledi.

Avukat Veysel Demirkaya

"Çocukların özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal ediliyor"

Demirkaya, Newroz sürecinde çocuklara yönelik bir başka tutuklama daha olduğunu hatırlattı.

24 Mart’ta yapılan ilk operasyonda bir çocuğun sabah saatlerinde ev baskınıyla gözaltına alındığını belirten Demirkaya, çocuğun gözaltı sürecinde işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı iddiası bulunduğunu söyledi. Demirkaya, bu çocuğun Başakşehir’de düzenlenen Newroz programında şarkı söylediği için tutuklandığını hatırlattı:

"Düğünlerde şarkı söyleyen bir çocuk. Başakşehir’de düzenlenen Newroz programında şarkı söylemiş olması nedeniyle tutuklandı. Halen tutuklu bulunuyor. Hakkında dava açılmaması nedeniyle özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal ediliyor."

16 yaşındaki müzisyen çocuk, Kürtçe şarkılar söylediği gerekçesiyle tutuklandı

"Çocuklar üzerinden toplum hedef alınıyor"

Demirkaya, çocukların Newroz alanındaki görüntüler ve semboller nedeniyle tutuklanmasını siyasi baskı olarak değerlendirdi:

"Bu tutuklamalar, Newroz alanlarında açığa çıkan toplumsal iradeye ve halkın sürece sahip çıkma kararlılığına yönelen siyasi baskının bir göstergesidir. Çocuklar üzerinden yalnızca bireyler değil, bütün toplum hedef alınıyor ve cezalandırılmak isteniyor."

(NÖ)