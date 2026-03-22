İstanbul'da Newroz: "Çözüm halkların eşitliği ve kardeşliğinde"

Bu yıl “Özgürlük ve Demokrasi Newrozu / Newroza Azadî û Yekîtiya Demokratîk” sloganıyla düzenlenen Newroz Bayramı İstanbul’da da kutlanıyor.

İstanbul’da Abdullah Öcalan’ın Newroz mesajı okundu

Onbinlerce yurttaş sabahın erken saatlerinden itibaren sloganlar eşliğinde İstanbul Yenikapı Meydanı’na geldi. Yöresel kıyafetler ve renkli puşilerlerin yanı sıra "Jin, jiyan, azadî" yazılı pankartlar alanda öne çıktı.

Yurttaşlar kontrol noktalarında kendi söyledikleri ezgiler eşliğinde halay çekti.

#Newroz2026Yenikapı | Binlerce yurttaş Newroz programı için Yenikapı miting alanında toplanıyor. Newroz ateşi saat 12.30'da yakılacak.

"Çözüm savaş ve işgalde değil kendi kaderini tayin hakkında"

Sahne konuşmalarında çözüm sürecine destek, örgütlenme ve birlik mesajları verildi.

Emek ve demokrasi Platformu imzasıyla okunan ortak bildiride, Ortadoğu’daki çatışmalara dikkat çekilerek çözümün savaş ve işgalde değil, halkların eşitliği, kardeşliği ve kendi kaderini tayin hakkında olduğu vurgulandı. Açıklamada; Filistin, Suriye, Rojava ve İran bağlamında süren gerilimlerin bölgeyi daha büyük bir istikrarsızlığa sürüklediği ifade edilerek, mezhepçi ve askeri politikaların reddedildiği belirtildi.

Özgür Özel'den "eşit yurttaşlık" vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Newroz kapsamında İstanbul’da okunan mesajında, barış, eşitlik ve birlikte yaşam vurgusu öne çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin şiddete karşı, barış ve demokratik çözümden yana olduğu belirtilirken; Kürtler ve Türkler arasında ayrışma yaratılmasına karşı çıkıldı. Eşit yurttaşlık, adalet ve demokratik hakların savunulacağı ifade edilen açıklamada, herkesin onurlu ve eşit bireyler olarak birlikte yaşayabileceği bir ülke hedefi vurgulanarak, “kurtuluşun birlikte mücadeleden geçtiği” mesajı verildi.

Newroz ateşi barış anneleri ile yakıldı

Newroz ateşi, barış anneleri, kadın siyasetçiler ve İmralı sekreteryası üyesi Çetin Arkaş eşliğinde yakıldı.

HDK Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş, alandan bianet'e yaptığı değerlendirmede bu yıl kutlanan Newroz'un önemli bir dönemeç olduğunu berlirterek, verilen mesajların yasal adımlarla birlikte okunması gerektiğine işaret etti.

Öcalan: Yeni bir sayfa açılmıştır

Kutlamalarda Abdullah Öcalan'ın mesajı Kürtçe ve Türkçe okundu.

Öcalan mesajında, "Bugün artık yeni bir sayfa açılmıştır. Bu coğrafyadaki halkların özgürce bir arada yaşamasının yolu aralanmıştır" dedi.

Ortadoğu'da bin yıldır din, mezhep ve kültür savaşlarının devam ettiğini vurgulayan Öcalan, bölgedeki "bastırma, yok sayma, düşmanlaştırma politikalarının yarattığı ayrılıkların bugün emperyal müdahalelere bahane oluşturduğunu" ifade etti.

Çetin Arkaş'tan çağrı: Barış elini tutun

İmralı sekreterya üyesi Çetin Arkaş, İstanbul Newrozu’nda yaptığı konuşmada, savaşırken gösterilen cesaretin barışta da gösterilmesi gerektiğini vurguladı ve tüm halklara, inançlara barış elini tutma çağrısında bulundu. Ortadoğu’daki çatışma ve yangın ortamına dikkat çeken Arkaş, bölgedeki sorunların yalnızca dış müdahalelerle çözülemeyeceğini, kendi iç sorunlarını göremeyen ülkelerin krizlerini derinleştirdiğini söyledi.

Arkaş, ayrıca İmralı’da Öcalan’a yaklaşımın samimiyet sınavı olduğunu vurguladı ve Öcalan’ın statüsünün netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Kürt halkının kazanımlarının tehdit olarak görülmesine karşı çıkarak, Rojhilat ve diğer bölgelerdeki Kürtlerin statüsünün kabul edilmesini, PJAK liderliği gibi yapıların Ankara, Amed ve İmralı’ya davet edilmesini önerdi.

İstanbul Newroz programı

11.00 – Sunucuların açılış konuşması / Saygı duruşu

11.15 – Rebab Dinletisi (kemançe)

11.35 – Tertip Komitesi’nin selamlaması

11.45 – DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanları Arife Çınar ve Çınar Altan’ın selamlaması

11.55 – İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri’nin selamlaması ve mesajın okunması

12.10- Özgür Özel’in mesajı

12.15 – Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Eşit Başkanı Hüseyin Mat’ın

konuşması

12.30 – Newroz Ateşi’nin yakılması (Barış Anneleri ve konuşmacılar)

12.50 – Suavi (Sahne performansı)

13.25 – Çetin Arkaş’ın konuşması

13.55 – Sebahat Tuncel’in (TJA Aktivisti) konuşması

14.10 – Davul Zurna performansı

14.30 – DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın konuşması

14.50 – HDK Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş’ın konuşması

15.05 – Koma Amed (Sahne performansı)

Güncelleniyor...