ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 30.03.2026 13:59 30 Mart 2026 13:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.03.2026 14:47 30 Mart 2026 14:47
Okuma Okuma:  3 dakika

"Newroz'da gözaltına alınan çocuklar işkenceye maruz bırakıldı"

2026 Newroz’u sonrası çocuklara yönelik gözaltı ve tutuklamalara dikkat çeken ÖHD, barışçıl etkinliklere katılan en az 7 çocuğun tutuklandığını, 2 çocuğa ev hapsi uygulandığını aktardı.

Nalin Öztekin





Görseli Büyüt
"Newroz'da gözaltına alınan çocuklar işkenceye maruz bırakıldı"

Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Çocuk Hakları ve Hafızası Komisyonu, 2026 Newroz kutlamaları sonrasında çocuklara yönelik gözaltı ve tutuklama uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Komisyon, Newroz’un takvimsel bir kutlama değil; tarihsel hafızanın, kimliğin, direnişin ve özgürlük arayışının simgesi olduğunu hatırlattı. Barışçıl biçimde gerçekleşen kutlamalara güvenlikçi bir yaklaşımla müdahale ettiği ifade edildi.

16 yaşındaki müzisyen çocuk, Kürtçe şarkılar söylediği gerekçesiyle tutuklandı
16 yaşındaki müzisyen çocuk, Kürtçe şarkılar söylediği gerekçesiyle tutuklandı
25 Mart 2026

"Slogan atarken dudak oynatma suçu"

Komisyonun paylaştığı bilgilere göre İstanbul Yenikapı’daki Newroz kutlamalarına katıldıkları gerekçesiyle 15 çocuk gözaltına alındı. Bu çocuklardan 4’ü “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklandı, 2’si hakkında ev hapsi kararı verildi, 7’si hakkında ise imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Açıklamada ayrıca İzmir’de “slogan atarken dudak oynattığı” iddiasıyla 1 çocuğun, Batman’da sahnede Kürtçe şarkı söylediği gerekçesiyle 1 çocuğun ve Diyarbakır'da Newroz’a katıldığı gerekçesiyle 1 çocuğun daha tutuklandığı belirtildi.

Böylece, komisyona kayıtlarına göre, Newroz’a katıldıkları için en az 7 çocuk tutuklu, 2 çocuk ise ev hapsinde bulunuyor.

Kürt illerinde çocuk ve gençlere yönelik yaşam hakkı ihlalleri veritabanı açıldı
Öne çıkan hak ihlalleri

Basın açıklamasına göre süreçte öne çıkan ve çocukların maruz kaldığı hak ihlalleri şöyle:

Özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali: Çocukların barışçıl bir etkinliğe katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınması ve tutuklanması.

Tutuklamanın “son çare” ilkesine aykırılık: Çocuklar bakımından özgürlükten yoksun bırakmanın istisna olması gerekirken tutuklamanın fiilen cezalandırma aracına dönüşmesi.

İfade özgürlüğünün ihlali: Kürtçe şarkı söylemek, sloganlara eşlik etmek ya da “dudak oynatmak” gibi eylemlerin suçlama konusu yapılması.

Barışçıl toplanma hakkının ihlali: Newroz gibi kitlesel ve barışçıl bir etkinliğe katılımın kriminalize edilmesi.

Çocukların kültürel haklarının ihlali: Kürtçe müzik söylemenin cezai yaptırım konusu yapılması.

İşkence ve kötü muamele yasağının ihlali: Gözaltı ve tutuklama süreçlerinde çocuklara yönelik işkence ve kötü muamele iddiaları.

Çocuğun üstün yararı ilkesinin ihlali: Yargısal ve idari işlemlerde çocuğun korunması yerine güvenlikçi-cezalandırıcı yaklaşımın öne çıkması.

Adil ve çocuk koruma odaklı yargılama güvencelerinin zedelenmesi: Çocuk adalet sisteminin onarıcı değil bastırıcı şekilde işletilmesi.

Ayrımcılık riski ve hedef gösterme: Çocukların politik ve kültürel kimlikleriyle bağlantılı etkinliklere katılımlarının cezalandırılması.

Etkili soruşturma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi riski: İşkence ve kötü muamele iddiaları karşısında bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütülmemesi.

Kızıltepe’de polisin yere fırlattığı çocuğun avukatı yaşananları anlattı
İstanbul Şubesi Çocuk Hakları ve Hafızası Komisyonu üyeleri

Açıklamada, 2025’in son aylarında TBMM bünyesinde kurulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu da hatırlatıldı. Yasama organının çocuk adalet sistemini onarıcı bir anlayışla tartıştığı bir dönemde, barışçıl Newroz kutlamalarına katılan çocukların tutuklanmasının bu hedeflerle açık bir çelişki yarattığı ifade edildi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Newroz tutuklu çocuklar Türkiye'de çocuk hakları Özgürlük İçin Hukukçular Derneği
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+'lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Sayfa Başına Git