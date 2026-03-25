ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 11:14 25 Mart 2026 11:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 13:31 25 Mart 2026 13:31
Okuma Okuma:  3 dakika

16 yaşındaki müzisyen çocuk, Kürtçe şarkılar söylediği gerekçesiyle tutuklandı

Newroz kutlamalarına yönelik İstanbul’daki operasyonlarda, 1'i çocuk olmak üzere 10 kişi tutuklandı. Sürecin ayrıntılarını aktaran Avukat Berivan Barin, “Çocuğu korumak yerine tutuklamak, sürecin ruhuyla örtüşmüyor” dedi.

Nalin Öztekin

Görseli Büyüt
İstanbul'da Newroz kutlamalarına katılan 38 kişinin gözaltına alınmasının ardından, 12 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Avukat Berivan Barin’in bianet'e aktardığına göre, sevk edilenler arasında 9 yetişkin ve 3 çocuk bulunuyordu. Dün akşam saatlerinde 1'i çocuk olmak üzere toplam 10 kişi “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandı.

Bir çocuk hakkında ayrıca ev hapsi, bir kişi hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verildi. 26 kişi hakkında da yurt dışı yasağı ve imza tedbiri uygulandı.

"Tutuklama gerekçeleri şarkı, pankart ve konuşmalar"

Dosyalarda bazı kişiler Yenikapı’daki Newroz kutlamalarına katıldıkları, bazıları ise Başakşehir’de Newroz öncesi düzenlenen şenliklerde yer aldıkları gerekçesiyle suçlandı.

Barin, ailesiyle birlikte düğünlerde, etkinliklerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan 16 yaşındaki müvekkilinin Başakşehir’de söylediği Kürtçe şarkılar gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi. Müvekkilinin tutuklanmasına giden süreçte herhangi bir video kaydının kendilerine sunulmadığını ve sadece iki fotoğrafın gerekçe yapıldığını aktardı.

Barin, dosyaların genel çerçevesine bakıldığında tutuklama gerekçelerinin önemli bölümünü pankart taşıma fiilleri ile belirli konuşma ve ifadelerin oluşturduğunu belirtti.

“16 yaşındaki bir çocuk için ceza hukuku son başvuru bile olmamalı”

Çocuklar bakımından ceza hukukunun en son başvurulacak alan olması gerektiğini vurgulayan Barin, çocuk söz konusu olduğunda tutuklamanın istisna olmanın ötesinde, neredeyse hiç düşünülmemesi gereken bir tedbir olduğunu söyledi.

Barin, sabah erken saatlerde evlere girilmesi, kapıların zorla açılması ve ailelerin yaşadığı panik halinin yalnızca dosyadaki kişilerle sınırlı kalmadığını, aileye, mahalleye ve çevreye yayılan daha geniş bir travma yarattığını ifade etti.

“Bu mu normalleşme?”

Bir yandan “normalleşme” ve “süreç” söylemlerinin öne çıktığını, diğer yandan ise 16 yaşındaki bir çocuğun tutuklandığını belirten Barin, bu tablonun ciddi bir çelişki yarattığını söyledi. Barin, “Eğer gerçekten bir değişim hedefleniyorsa bunun en net göstergesi çocuklara nasıl davranıldığıdır. Çocuğu korumak yerine ceza sisteminin içine çekmek, hele ki tutuklamak, sürecin ruhuyla hiç örtüşmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun yalnızca hukuki değil, vicdani açıdan da savunulmasının güç olduğunu ifade eden Barin, gerçekten bir süreç işletiliyorsa insanların kendilerini ifade ettikleri için cezalandırılmadıklarını görmeleri gerektiğini söyledi.

“İnsanlar kendini ifade ederken korkmamalı”

Barin, “Eğer gerçekten bir yumuşama ve değişim hedefleniyorsa bunun ilk hissedileceği yer insanların günlük hayatı olur. İnsanlar kendini ifade ederken korkmamalı. Ama tam tersine insanlar yine aynı şeyler nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanıyorsa, o zaman söylenenlerle yaşananlar arasında açık bir çelişki olduğu söylenebilir” dedi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Newroz İstanbul tutuklu çocuklar
Nalin Öztekin
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+'lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Sayfa Başına Git