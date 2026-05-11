Çocuklardan barışın sesleri: "Երկինքէն երկիր"

"Երկինքէն երկիր - Yerginken yergir (Gökyüzünden yeryüzüne)

Lusavoriç Çocuk Korosu, 9 Mayıs Cumartesi akşamı Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde “Barışın Sesleri” konseriyle sahne aldı.

Mardik Şant Esmer’in şefliğini yaptığı Lusavoriç Çocuk Korosu’na piyanoda Jerom Şimşekçak, bas gitarda Ari Hergel, elektro gitarda Tayis Mutlu ve perküsyonda Alen Zinzal eşlik etti. Konser boyunca çocuklar Ermenice ve İngilizce eserler seslendirdi.

Programda Gomidas, Garik Baboyan ve Aleksey Hekimyan’ın eserlerinin yanı sıra "I Will Follow Him", John Lennon’ın "Imagine"ı ve Lionel Richie ile Michael Jackson imzalı "We Are The World" gibi barış şarkıları da yer aldı. Çok sayıda öğretmen ve ebeveynin yanı sıra Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da konseri izledi.

Lusavoriç Korosu Yönetim Kurulu Başkanı Karin Uluk ve koronun 10 yaşındaki bir üyesi, bianet’e konserin ayrıntıları ile çocukların müzik yolculuğunu anlattı.

Anadilinde müzik eğitimi çocuğunuzun hayatında ne değiştirir?

"Çocukların sesi daha duyulabilir"

Lusavoriç Korosu Yönetim Kurulu Başkanı Karin Uluk, koronun 1929’da kurulan Lusavoriç Korosu’nun çocuk kolu olduğunu söyledi. Çocuk korosunun ise 2014’ten bu yana, pandemi dönemi dışında, her yıl konser verdiğini belirtti.

Uluk, çocuk korosunu yalnızca bir müzik çalışması olarak değil, kültürel mirasın aktarımı için de önemli bir alan olarak gördüklerini anlattı:

"Kültürümüzün devamını sağlamaya çalışıyoruz. Çocukların kültürel mirasımızı tanımalarını ve geleceğe taşımalarını istiyoruz. Barış ortamına çok uzağız maalesef. O yüzden çocukların birlikte, uyum içinde, birbirlerini dinleyerek, arkadaş olarak şarkı söylemeleri bizim için çok önemli. Bu mesajı çocukların vermesini istedik. Belki çocukların sesi daha duyulabilir diye düşündük."

Şef Mardik Şant Esmer ve koro üyeleri

"Amaç sadece Ermenice şarkı öğretmek değil"

Koroda 7-12 yaş aralığında çocukların yer aldığını söyleyen Uluk, çalışmanın yalnızca Ermenice şarkılar öğrenmekle sınırlı olmadığını vurguladı.

Amacımız sadece Ermenice şarkı öğretmek değil. Çocuklar kültürünü yaşasın, geleneklerini bilsin istiyoruz. Bunun yanında İngilizce şarkılar da söylüyorlar. Farklı insanların bir arada olup birbirini olduğu gibi kabul etmesi bizim için çok önemli. Kimse birbirini yadırgamadan, yargılamadan, kardeşçe birlikte şarkı söylüyor. Bunu çok değerli buluyorum.

"Hep beraber söyleyince ayrı bir enerji oluyor"

Koroda yer alan 10 yaşındaki bir çocuk ise konser öncesi çok heyecanlı olduğunu söyledi. Koroda olmanın kendisini mutlu ettiğini anlatan çocuk, en sevdiği parçanın "Karun Karun E" olduğunu belirtti. Birlikte şarkı söylemenin tek başına söylemekten farklı olduğunu söyleyen çocuk, müziğin insanları yakınlaştırdığını anlattı:

"Hep beraber söyleyince ayrı bir heyecan oluyor, ayrı bir enerji oluyor. Daha mutlu hissediyorum. Müzik insanları kesinlikle yakınlaştırıyor çünkü arkadaşlarımla birlikte söylüyorum. Hep beraber söylediğimiz için daha sosyal oluyoruz."

Üç yıldır koroda yer aldığını söyleyen çocuk, gitar da çaldığını ve büyüyünce müzisyen olmak istediğini ekledi. Haberi okuyacak çocuklara ve yetişkinlere vermek istediği mesajı ise şöyle anlattı:

"Bence müzik harika bir şey. Herkes müziği sevip sevmeyebilir ama önce denemek lazım. Eğer severseniz devam ettirmelisiniz. Çünkü çok zevk alacağınızı biliyorum."

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve koroya eşlik eden orkestra üyeleri

Maşalyan: Çocukları böyle ortamlarla buluşturmak önemli

Konser sonunda konuşan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, ailelerin ve öğretmenlerin çocukları sevgiyle, sanatla ve birlikte üretimle buluşturmasının önemine dikkat çekti. Maşalyan, çocukları korumanın yollarından birinin onları sanatla, müzikle ve toplulukla buluşturmak olduğunu belirtti:

Çocuklarınızı, torunlarınızı seviyorsunuz. Onlara vereceğiniz en güzel şeylerden biri bu ortamı sağlamak. Bu sahnede gördüğünüz çocukları diğer çocuklarla bir araya getirmek. Bir söz der ki; bir kişinin söylediği ilahi belki gökyüzüne ulaşır ama koronun söylediği ilahi gökyüzünü yeryüzüne indirir. Bu söylediğiniz sevinçli ezgiler hepinize göklerin esenliğini getirsin.

Kurumların ve koroların toplum için “çöl ortasında vaha” gibi olduğunu söyleyen Maşalyan, bu alanların maddi ve manevi olarak desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Çocuklara da seslenen Maşalyan, iki saat boyunca sahnede kalmalarının, birbirlerini dinlemelerinin ve birlikte şarkı söylemelerinin önemli bir deneyim olduğunu söyledi:

"Birbirinizi dinlemeyi, sesi beklemeyi, bir kişinin sesiyle güçlendiğinizi hissettiniz. Hep beraber aile oldunuz. Dostluklar, arkadaşlıklar büyüttünüz. Bunlar küçük şeyler değil."

Barışın sesleri

Lusavoriç Çocuk Korosu’nun konseri, çocukların sesinden yükselen bir barış çağrısı olarak sahnede karşılık buldu. Kimi zaman Gomidas’ın ezgilerinde, kimi zaman İngilizce bir barış şarkısında, kimi zaman çocukların birlikte nefes alıp aynı anda susmasında…

Konser yalnızca bir müzik etkinliği değil; çocukların birbirini dinleyerek, birlikte uyum kurarak ve aynı duyguyu paylaşarak büyüdüğü bir alanın görünür haliydi. Konserin sonunda salonda kalan duygu da buydu: Barış, bazen büyük cümlelerden önce çocukların birlikte söylediği bir şarkıda başlıyor.

Konserde seslendirilen "Karun Karun E" isimli halk şarkısını çocukların sesinden sizlerle paylaşıyoruz.

(NÖ)