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YT: Yayın Tarihi: 03.06.2026 14:37 3 Haziran 2026 14:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.06.2026 15:06 3 Haziran 2026 15:06
Okuma Okuma:  2 dakika

Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak

Parti içindeki farklı görüşlere de dikkat çeken Sarı, sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak
Fotoğraf: AA

İstinaf mahkemesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

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Yeni Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Sarı, göreve yeni bir anlayışla başladıklarını belirterek, “Toplanan MYK ile birlikte partimiz adına yeni bir başlangıç yapmayı hedefledik. Geçmiş dönemde eksik veya hatalı olduğunu düşündüğümüz alanları gözden geçirerek, CHP'nin önüne yeni bir yol haritası koyacak genel çerçeveyi oluşturmayı amaçladık. Üstlendiğimiz görevin zorluğunun da farkındayız” dedi.

PM 11 Haziran'da 

Mahkeme kararının hukuki bir zorunluluk doğurduğunu ifade eden Sarı, MYK'nın kişisel tercihlerle değil, partinin demokratik iradesiyle şekillendiğini vurguladı. Sarı, “Mahkemenin kararı, parti yönetiminde eski yapıya dönüş anlamına geldiği için bizler de bu hukuki yükümlülüğü yerine getirmek üzere görev üstlendik. Burada söz konusu olan, dışarıdan oluşturulmuş bir Parti Meclisi ya da Sayın Kılıçdaroğlu’nun atamalarıyla şekillenmiş bir MYK değildir. Bu yapı, 37. Kurultay’da delegelerin özgür iradesiyle seçilen Parti Meclisi üyelerinden oluşmaktadır” diye konuştu.

Parti içindeki farklı görüşlere de dikkat çeken Sarı, sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini belirterek şöyle dedi: 

“Mahkeme kararını doğru bulmayan ya da eleştiren arkadaşlarımız da var. Bu nedenle son derece dikkatli bir dil kullanılması ve sürecin özenle yönetilmesi gerekiyor. Herkesin bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmesi önem taşıyor. Aksi halde CHP içinde ayrışma yaşanabilir. Bizim önceliğimiz birlik ve beraberliği korumaktır; ayrışma ve çatışmayı asla istemiyoruz.”

Öte yandan Sarı, CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran Perşembe günü toplanacağını açıkladı. Ayrıca 9 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek TBMM Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşma yapacağını duyurdu.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Müslüm Sarı CHP kurultay chp kurultayı Kemal Kılıçdaroğlu
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