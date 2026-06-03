TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 03.06.2026 16:22 3 Hezîran 2026 16:22
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 03.06.2026 16:27 3 Hezîran 2026 16:27
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Muslim Sari: Kiliçdaroglu wê di Civîna Koma Meclîsê de biaxive

Sari bal kişand ser nêrînên cuda yên di nav partiyê de û diyar kir ku divê ev pêvajo bi hesasî were birêvebirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Muslim Sari: Kiliçdaroglu wê di Civîna Koma Meclîsê de biaxive

Berdevkê rêveberiya Kemal Kiliçdaroglu Muslim Sarı, li Navenda Giştî ya CHPê daxuyaniyek da rojnamevanan. Kemal Kiliçdaroglu ku weke tedbîr bi biryara dadgeha îstînafê wekî Serokê Giştî yê CHPê hatibû wezifedar kirin.

36emîn Daireya Hiqûqê a Dadgeha Edliyeya Herêmî ya Enqereyê, di 21ê Gulanê de derbarê 38emîn Kongreya Asayî ya CHPê de biryara 'betalbûna mitleq' dabû. Bi vê Ozgur Ozel û rêveberiya partiyê wekî tedbîr ji wezifeyê hatin dûrxistin û li şûna wan Kiliçdaroglu û rêveberiya wî hat wezîfedarkirin.

Sari xebatên Desteya Rêveberiya Navendî (MYK) ya nû de nirxand û diyar kir ku wan bi nêrînek nû dest bi kar kiriye û weha got: “Bi civîna yekem a MYKyê re, me armanc kir ku li ser navê partiya xwe destpêkeke nû bikin. Me ew qadên ku di serdema berê de kêm an xelet dîtine kontrol kirin û armanca me ew e ku nexşerêyeke nû deynin ber CHPê. Em bi zehmetiya vê berpirsiyariya li ser milê xwe jî dizanin.”

Rêveberiya Kiliçdaroglu MYKa nû ya CHPê aşkere kir
Rêveberiya Kiliçdaroglu MYKa nû ya CHPê aşkere kir
2 Hezîran 2026

PM wê di 11ê Hezîranê de bicive

Sari anî ziman ku biryara dadgehê neçariyeke hiqûqî ava kiriye û destnîşan kir ku MYK ne bi daxwazên kesane, bi îradeya demokratîk a partiyê ava bûye. Sarı weha axivî: 

“Ji ber ku biryara dadgehê tê wateya vegera li rêveberiya berê, me jî ji bo pêkanîna vê berpirsiyariya hiqûqî ev wezife girt ser milê xwe. Li vir mijara gotinê ne Meclîsa Partiyê ya ji dervave an jî MYKyeke ku bi tayînkirina Birêz Kiliçdaroglu ava bûye ye. Ev avahî, ji endamên Meclîsa Partiyê (PM) pêk tê ku di Kongreya 37an de bi vîna azad a delegeyan hatine hilbijartin.”

“Hevalên me yên ku biryara dadgehê rast nabînin an jî rexne dikin hene. Ji ber vê yekê divê zimanekî pir baldar bê bikaranîn û pêvajo bi baldarî bê birêvebirin. Girîng e ku her kes bi vê berpirsiyariyê tevbigere. Nexwe dibe ku di nav CHPê de duberekî û cudahî çêbibe. Pêşaniya me parastina yekîtî û bihevrebûnê ye; wekî din em pevçûnê qet naxwazin.”

Ji bo CHPê biryara "betalbûna mitleq" hat dayîn
Ji bo CHPê biryara "betalbûna mitleq" hat dayîn
21 Gulan 2026

Li aliyê din Sari ragihand ku Meclîsa Partiyê (PM) ya CHPê wê roja Pêncşemê, 11ê Hezîranê bicive. Her weha daxuyand ku Kemal Kiliçdaroglu wê roja Sêşemê, 9ê Hezîranê di Civîna Koma Meclîsê de axaftinekê bike.

Ji Kiliçdaroglu bo parlamenterên CHPê: Heta ku ez diyar nekim dê civîna komê neyê kirin
Ji Kiliçdaroglu bo parlamenterên CHPê: Heta ku ez diyar nekim dê civîna komê neyê kirin
29 Gulan 2026

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
CHP kemal kiliçdaroglû betalbûna mitleq
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê