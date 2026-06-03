Muslim Sari: Kiliçdaroglu wê di Civîna Koma Meclîsê de biaxive
Berdevkê rêveberiya Kemal Kiliçdaroglu Muslim Sarı, li Navenda Giştî ya CHPê daxuyaniyek da rojnamevanan. Kemal Kiliçdaroglu ku weke tedbîr bi biryara dadgeha îstînafê wekî Serokê Giştî yê CHPê hatibû wezifedar kirin.
Sari xebatên Desteya Rêveberiya Navendî (MYK) ya nû de nirxand û diyar kir ku wan bi nêrînek nû dest bi kar kiriye û weha got: “Bi civîna yekem a MYKyê re, me armanc kir ku li ser navê partiya xwe destpêkeke nû bikin. Me ew qadên ku di serdema berê de kêm an xelet dîtine kontrol kirin û armanca me ew e ku nexşerêyeke nû deynin ber CHPê. Em bi zehmetiya vê berpirsiyariya li ser milê xwe jî dizanin.”
Rêveberiya Kiliçdaroglu MYKa nû ya CHPê aşkere kir
PM wê di 11ê Hezîranê de bicive
Sari anî ziman ku biryara dadgehê neçariyeke hiqûqî ava kiriye û destnîşan kir ku MYK ne bi daxwazên kesane, bi îradeya demokratîk a partiyê ava bûye. Sarı weha axivî:
“Ji ber ku biryara dadgehê tê wateya vegera li rêveberiya berê, me jî ji bo pêkanîna vê berpirsiyariya hiqûqî ev wezife girt ser milê xwe. Li vir mijara gotinê ne Meclîsa Partiyê ya ji dervave an jî MYKyeke ku bi tayînkirina Birêz Kiliçdaroglu ava bûye ye. Ev avahî, ji endamên Meclîsa Partiyê (PM) pêk tê ku di Kongreya 37an de bi vîna azad a delegeyan hatine hilbijartin.”
“Hevalên me yên ku biryara dadgehê rast nabînin an jî rexne dikin hene. Ji ber vê yekê divê zimanekî pir baldar bê bikaranîn û pêvajo bi baldarî bê birêvebirin. Girîng e ku her kes bi vê berpirsiyariyê tevbigere. Nexwe dibe ku di nav CHPê de duberekî û cudahî çêbibe. Pêşaniya me parastina yekîtî û bihevrebûnê ye; wekî din em pevçûnê qet naxwazin.”
Ji bo CHPê biryara "betalbûna mitleq" hat dayîn
Li aliyê din Sari ragihand ku Meclîsa Partiyê (PM) ya CHPê wê roja Pêncşemê, 11ê Hezîranê bicive. Her weha daxuyand ku Kemal Kiliçdaroglu wê roja Sêşemê, 9ê Hezîranê di Civîna Koma Meclîsê de axaftinekê bike.
Ji Kiliçdaroglu bo parlamenterên CHPê: Heta ku ez diyar nekim dê civîna komê neyê kirin
(EMK/AY)