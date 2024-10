Melissa Aydınalp ve Burçak Tekin’den eylem: İstanbul Sözleşmesi bizimdir

Manken aktivistler Melissa Aydınalp ve Burçak Tekin, dün (27 Ekim Pazar) İstanbul Bebek’te, erkek şiddetine dikkatine çekmek için eylem yaptı.

“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” dövizleri ile yürüyen ikili, kadınlara kıyafet dayatılması yapılmasına da tepki gösterdi.

"Kadınların güvenliği sağlanmıyor"

İkili şu açıklamayı yaptı:

“Kadın haklarının ve İstanbul Sözleşmesinin gündemde olduğu ve ülkemizde mevcut konumda sözleşmeden geri çekilmesi kadınların ölümüne ve katliamına sebep oluyor her gün. Her birimiz bir erkek tarafından katledilirken ne güvenliğimiz ne de yaşam hakkımız mevcut hükümet tarafından göz önüne alınmıyor. Her birimiz tek tek öldürülürken bir de öldürüldükten sonra utandırmaya ve aşağılamaya maruz kalıyoruz , öldürülürken üzerimizde hangi kıyafet olduğundan tutun saat kaçta dışarıda olduğumuza kadar. Kadın cinayetleri başarısız devlet politikalarıylada besleniyor. Mevcut hükümet daha kadınların güvenliğini sağlayamazken kadınlara üreme baskısı ve normal doğum gibi zorbalıklarla kadınların hayatını dahada sınırlandırıyor. Her kadın hayatını kendi seçimleriyle kendi ekonomik özgürlüğü ile ve kendi vücudunda söz hakkı sahibi olarak yaşamayı hak ediyor. Kadınlar özgür olmadan diğer insanların hayatının özgür olması çokta mümkün değil. Bu eylemimizi İstanbul Sözleşmesine geri dönülmesi için yaptık. Bu eylemimizide tüm öldürülen kadınlara atfetiyoruz.”

(EMK)