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Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 09:34
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2024 14:48
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Melissa Aydınalp ve Burçak Tekin’den eylem: İstanbul Sözleşmesi bizimdir

“Kadın cinayetleri başarısız devlet politikalarıylada besleniyor. Mevcut hükümet daha kadınların güvenliğini sağlayamazken kadınlara üreme baskısı ve normal doğum gibi zorbalıklarla kadınların hayatını dahada sınırlandırıyor."

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Melissa Aydınalp ve Burçak Tekin’den eylem: İstanbul Sözleşmesi bizimdir

Manken aktivistler Melissa Aydınalp ve Burçak Tekin, dün (27 Ekim Pazar) İstanbul Bebek’te, erkek şiddetine dikkatine çekmek için eylem yaptı.

“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” dövizleri ile yürüyen ikili, kadınlara kıyafet dayatılması yapılmasına da tepki gösterdi.

"Kadınların güvenliği sağlanmıyor"

İkili şu açıklamayı yaptı:

“Kadın haklarının ve İstanbul Sözleşmesinin gündemde olduğu ve ülkemizde mevcut konumda sözleşmeden geri çekilmesi kadınların ölümüne ve katliamına sebep oluyor her gün. Her birimiz bir erkek tarafından katledilirken ne güvenliğimiz ne de yaşam hakkımız mevcut hükümet tarafından göz önüne alınmıyor. Her birimiz tek tek öldürülürken bir de öldürüldükten sonra utandırmaya ve aşağılamaya maruz kalıyoruz , öldürülürken üzerimizde hangi kıyafet olduğundan tutun saat kaçta dışarıda olduğumuza kadar. Kadın cinayetleri başarısız devlet politikalarıylada besleniyor. Mevcut hükümet daha kadınların güvenliğini sağlayamazken kadınlara üreme baskısı ve normal doğum gibi zorbalıklarla kadınların hayatını dahada sınırlandırıyor. Her kadın hayatını kendi seçimleriyle kendi ekonomik özgürlüğü ile ve kendi vücudunda söz hakkı sahibi olarak yaşamayı hak ediyor. Kadınlar özgür olmadan diğer insanların hayatının özgür olması çokta mümkün değil. Bu eylemimizi İstanbul Sözleşmesine geri dönülmesi için yaptık. Bu eylemimizide tüm öldürülen kadınlara atfetiyoruz.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
istanbul sözleşmesi Femen türkiye erkek şiddeti
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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