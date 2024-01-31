Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi ve Ayasofya kararlarına imza atan Akçil'i AYM'ye atadı

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Muammer Topal’ın görev süresinin 30 Ocak’ta dolması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Genel Kurulu’nda belirlenen üç üye arasından Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil’i yeni AYM üyesi olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Akçil'in başkanı olduğu Danıştay 10. Dairesi, müze olan Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili karara imza atmıştı.

Akçil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararını yasal" bularak onaylamıştı.

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Erdoğan’ın atadığı AYM üyeleri

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, görev süresi dolan üye Muammer Topal ve üyeler Muhammed Emin Kuz ile Engin Yıldırım dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanmıştı.

Başkanvekili Kadir Özkaya, üyeler Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı, İrfan Fidan, Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, Selahaddin Menteş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla atanmıştı.

AYM üyeleri Kenan Yaşar, Rıdvan Güleç ve Muhterem İnce ise TBMM kararıyla göreve geldi.

Yılmaz Akçil kimdir? Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda “Türk İdari Yargısında Yürütmenin Durdurulması” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sivas ve Mersin vergi mahkemesi üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi üyeliği ve Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 25 Şubat 2011 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilen Akçil, 27 Şubat 2014-09 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı görevini yürüttü. 17 Aralık 2018 tarihinde Danıştay 10'uncu Daire Başkanlığına seçildi. 4 yıl Adalet Akademisi Başkanlığı yaptı. 16 Ağustos 1968 tarihinde Afyon Sandıklı’da doğdu.

(RT)