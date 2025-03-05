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Yayın Tarihi: 5 Mart 2025 12:01
 ~ Son Güncelleme: 5 Mart 2025 16:39
2 dk Okuma

İşkence mağduru Afganistanlı aile hayati tehlike ile karşı karşıya

Tebriz S., diyalize giremediği takdirde hayati tehlike ile karşı karşıya kalacak. S.’nin sağlığı, diyaliz tedavisine erişebilmesine bağlı ve bu tedavi engellenmiş durumda. Ailenin avukatı, mevcut hukuki sürecin ardından dahi sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının kapalı olduğunu belirtiyor.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
İşkence mağduru Afganistanlı aile hayati tehlike ile karşı karşıya

İşkence mağduru Afganistanlı bir aile, oldukça acil bir durumla karşı karşıya. Ailenin 29 yaşındaki oğlu T. S., %99 engelli ve diyabet hastası.

Aynı zamanda görme engelli ve sağlığını sürdürebilmesi için haftada üç kez diyalize girmek zorunda. Ancak, son gelişmeler nedeniyle S.'nin diyalize erişimi engellenmiş durumda ve hayatı tehlike altında.

Uluslararası Koruma Başvurusu ikinci kez reddedildi

Afganistan'da asker olarak görev yaparken ağır işkencelere maruz kalan S. ailesi, yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye sığındı. Aile, Yalova'da ikamet ettikleri dönemde Yalova İl Göç İdaresi tarafından uluslararası koruma başvuruları reddedildi. Ancak aile, açtıkları davayı kazanarak tekrar kimlik aldı ve uluslararası koruma statüsüne kavuştu. Hukuki mücadelesini kazanan aile, Bursa'ya sevk edilerek burada yaşamaya başladı. Ancak, geçtiğimiz hafta Bursa İl Göç İdaresi, mahkeme kararıyla verilen hakları hiçe sayarak, aileye ait uluslararası koruma başvurularını ikinci kez reddetti ve kimliklerine el koyarak sağlık hizmetlerine erişimlerini engelledi.

S., diyalize giremediği takdirde hayati tehlike ile karşı karşıya kalacak. S.'nin sağlığı, diyaliz tedavisine erişebilmesine bağlı ve bu tedavi engellenmiş durumda. Ailenin avukatı, mevcut hukuki sürecin ardından dahi sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının kapalı olduğunu belirtiyor.

Avukat Duygu İnegöllü, "Müvekkilimizin diyalize girememesi durumunda hayatı tehlikeye girecek. Ancak, idari işlemin yürütmesi durmasına rağmen sağlık hakkı sistem üzerinden kapalı olduğu için hastaneye başvuru yapamıyorlar. Daha önce mültecilik talepleri kanıtlanmış bir aile şimdi sonsuz bir belirsizlik içinde bırakılmış durumda" dedi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfından takibini yürüten Sosyal Hizmet Uzmanı Bilal Yıldız şu bilgiyi verdi:

"Başvurucularımız olan bu aile ülkelerinde işkence gördükleri için Türkiye'ye sığınmışlardır. Haklarında bu konuda kesinleşmiş mahkeme kararı olmasına rağmen Bursa İl Göç İdaresi tarafından ikinci kez uluslararası koruma statüleri iptal edildi. Danışanım T.S tam bağımlı engelli statüsünde olup %99 engelli raporu mevcuttur. Haftada 3 kez diyalize girmesi gerekiyor. Diyalizi düzenli alamaması halinde hayatını kaybetme tehlikesi mevcuttur. Av. Duygu İnegöllü tarafından tüm hukuki süreçler işletilmiş olmasına rağmen halen bir sonuç elde edilememiştir. Bursa Göç İdaresine yaptığımız başvurulara da hiçbir yanıt alamadık. Bursa İl Göç İdaresinin almış olduğu karar henüz kesinleşmiş bir karar olmamasına rağmen kişinin sağlığa erişimi engelleniyor. Yaşam hakkı ihlaline gidecek bir uygulama ile karşı karşıyayız. Yetkililere derhal bu durumu düzeltmeleri için çağrıda bulunuyorum ben de. Herkesin yaşam hakkını korumak devletin temel sorumluluğu olduğunu hatırlatırım."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
göçmenler
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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