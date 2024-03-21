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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 16:43
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2024 16:48
3 dk Okuma

EŞİK: İstanbul Sözleşmesi için hukuk mücadelesi verenler cezalandırılıyor

EŞİK, erkek şiddetinin arttığına dikkat çekerken, Sözleşmeyi savunanların cezalandırıldığı belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
EŞİK: İstanbul Sözleşmesi için hukuk mücadelesi verenler cezalandırılıyor

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesinin yıl dönümünde basın açıklaması yayınladı.

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Açıklamada erkek şiddetinin arttığına dikkat çekilirken, Sözleşme’yi savunanların cezalandırıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Anayasa’ya açıkça aykırı olarak alınan bu karara karşı kadınların hukuk mücadelesi devam ediyor" denilen açıklamada, kadın katliamlarının ulaştığı boyuta dikkat çekildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "3 yılda binlerce kadın ağır şiddetlere maruz kaldı, yüzlerce kadın katledildi, kim bilir kaç çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı. Sadece basına yansıyanları bildiğimiz kadın katliamı cinskırım boyutlarına ulaştı.”

“Çocukları cinsel istismardan ve uyuşturucudan korumak için hiçbir şey yapmayanlar bir yandan laik eğitimin kalan kırıntılarını da yok etmenin telaşındayken diğer yandan İstanbul Sözleşmesi’ni savunanlara ceza gibi masraflar çıkarıyor.”

“İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye dair Cumhurbaşkanı Kararı’na ilişkin kadın örgütleri başta olmak üzere açılan davalar Danıştay kararı ile reddedildi. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış işlemi ile ilgili olarak 220’nin üzerinde iptal davası açılmıştı. Bu davalar, Danıştay’da 28 Nisan ile 7, 14 ve 23 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan dört duruşmada toplu davalar şeklinde seri dava olarak görülmüştü. (...)28 Kasım 2023 tarihinde Danıştay’da son kalan davalar için yine toplu duruşma yapıldı. Duruşma sırasında, Sosyal Haklar Derneği vekili olarak söz alan EŞİK gönüllüsü avukat bu konunun altını ısrarla çizdiği halde, maalesef Danıştay kadınları cezalandırmaya devam etmeyi tercih etti: 28 Kasım 2023 tarihli celsedeki davacıların cumhurbaşkanlığı avukatına tam 34 bin 200 TL vekalet ücreti ödemesine hükmetti.”

Çağrı

"Küçücük bütçeleriyle, öğrenci harçlıklarıyla, emekli maaşlarıyla İstanbul Sözleşmesi için dava açan tüm kadınlara sesleniyoruz; Lütfen EŞİK’in [email protected] adresine ulaşın. Tek başınıza cumhurbaşkanlığına 34 bin 200 TL vekalet ücreti ödemenize gönlümüz razı gelmiyor. Eşitlik İçin Kadın Platformu-EŞİK tamamen kadınların gönüllü emeği ile çalışıyor. Kadınların ortak mücadelesi ve dayanışması ile neleri çözmedik ki, bunu da çözeriz. Yeter ki, dayanışmanın soyut bir kelime değil, mücadelenin her bir evresinde yeniden sınandığımız bir politik duruş olduğunu unutmayalım. EŞİK olarak bu davaları Anayasa Mahkemesi ve sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşımakta bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. Bu yolda bizimle birlikte yürüyecek herkese hukuki danışmanlık vermek ve avukatlık yapmak için hazırız."

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(EMK)

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28 Şubat 2024
/haber/istanbul-sozlesmesi-cografya-kader-degil-video-serisi-yayinda-292473
Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi ve Ayasofya kararlarına imza atan Akçil'i AYM'ye atadı
31 Ocak 2024
/haber/erdogan-istanbul-sozlesmesi-ve-ayasofya-kararlarina-imza-atan-akcil-i-aym-ye-atadi-291231
İstanbul Sözleşmesi neden önemli?
4 Kasım 2023
/yazi/istanbul-sozlesmesi-neden-onemli-287399
İstanbul Sözleşmesi Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girdi
2 Ekim 2023
/haber/istanbul-sozlesmesi-avrupa-birligi-nde-yururluge-girdi-285660
YEŞİL SOL'UN DİYARBAKIR ADAYI SEVİLAY ÇELENK:
"İstanbul Sözleşmesi ve 6284’ü savunmak en öncelikli konularımız"
22 Nisan 2023
/haber/istanbul-sozlesmesi-ve-6284-u-savunmak-en-oncelikli-konularimiz-277622
24 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNDEN SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI
“Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ne dönmesini sağlayın ve 6284 sayılı kanundan vazgeçmeyin!”
20 Mart 2023
/haber/turkiye-nin-istanbul-sozlesmesi-ne-donmesini-saglayin-ve-6284-sayili-kanundan-vazgecmeyin-275980
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