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Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 15:17
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2024 15:35
2 dk Okuma

“İstanbul Sözleşmesi: Coğrafya Kader Değil” video serisi yayında

“İstanbul Sözleşmesi : Coğrafya Kader Değil!” başlıklı video röportaj serisinde Prof. Dr. Feride Acar, Canan Arın, Meral Danış Beştaş ve Prof. Dr. Yakın Ertürk’ün yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“İstanbul Sözleşmesi: Coğrafya Kader Değil” video serisi yayında
csgorselarsiv.org/Serra Akçan

Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı çerçevesinde hazırlanan : "İstanbul Sözleşmesi: Coğrafya Kader Değil! - Video Röportaj Serisi" IPC-YouTube kanalında yayınlanmaya başladı.

Elif Çiğdem Artan tarafından yürütülen ve farklı kişilerle yapılan bir dizi röportajı içeren seri Şubat-Mart aylarında devam edecek. Serinin ilk konuğu Prof. Dr. Feride Acar.

Video çalışması şöyle tanıtılıyor:

“İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de 10 yıl yürürlükte kaldığı tarihçesini inceleyen bu çalışma, Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülkeden sözleşmeden ilk çekilen ülke konumuna getiren ulusal ve ulus ötesi anti-gender (toplumsal cinsiyet karşıtlığı) hareketlerini AB-Türkiye ortak mülteci politikaları kesişiminde tartışmaya açıyor."

"Bu tartışmanın ana eksenini oluşturan ve Feride Acar, Canan Arın, Meral Danış Beştaş ve Yakın Ertürk’ün yer aldığı “İstanbul Sözleşmesi: Coğrafya Kader Değil!” başlıklı video röportaj serisi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sözde coğrafi normlarla kültürleştirilmesini ulusal ve ulus ötesi ataerkil devlet politikaları kapsamında eleştirel şekilde analiz ediyor.”

“Bireyin kendi geleceğini tayin etme kavramına dayanan bu çalışma, ulus ötesi feminist politikaların, çeşitli uluslararası sözleşmelerin karşılıklı bağlayıcı hükümlerini birbirine bağlayarak güçlenen yaptırımlarla, hem Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olmasını hem de sözleşmenin bütün coğrafyalarda tam kapsamlı uygulanmasını sağlama potansiyeline sahip olduğunu savunur.”

“Bu video röportaj serisi, 2022/23 Mercator-İPM Araştırmacısı Elif Çiğdem Artan tarafından tasarlanmıştır ve 'Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilmesinin Belgelenmesi ve Bu Kararın AB Üye Devletleri için Potansiyelinin Tartışılması’ başlıklı araştırma projesinin bir parçasıdır."

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(EMK) 

 

 

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/haber/erdogan-istanbul-sozlesmesi-ve-ayasofya-kararlarina-imza-atan-akcil-i-aym-ye-atadi-291231
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18 Ocak 2024
/haber/istanbul-sozlesmesinin-feshini-onaylayan-hakim-aym-uyeligi-adayi-290727
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4 Kasım 2023
/yazi/istanbul-sozlesmesi-neden-onemli-287399
İstanbul Sözleşmesi Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girdi
2 Ekim 2023
/haber/istanbul-sozlesmesi-avrupa-birligi-nde-yururluge-girdi-285660
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYARISI
Feride Acar: "Şiddete karşı kazanımlarımız heba olur"
7 Temmuz 2020
/haber/feride-acar-siddete-karsi-kazanimlarimiz-heba-olur-227033
Türkiye'nin Aday Göstermediği GREVIO Başkanı Feride Acar'ın Yorumu: "Karar Siyasi"
29 Ocak 2019
/haber/turkiye-nin-aday-gostermedigi-grevio-baskani-feride-acar-in-yorumu-karar-siyasi-204937
Feride Acar Türkiye'nin GREVIO Adayı Seçildi
5 Mart 2015
/haber/feride-acar-turkiye-nin-grevio-adayi-secildi-162799
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