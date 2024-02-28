“İstanbul Sözleşmesi: Coğrafya Kader Değil” video serisi yayında

Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı çerçevesinde hazırlanan : "İstanbul Sözleşmesi: Coğrafya Kader Değil! - Video Röportaj Serisi" IPC-YouTube kanalında yayınlanmaya başladı.

Elif Çiğdem Artan tarafından yürütülen ve farklı kişilerle yapılan bir dizi röportajı içeren seri Şubat-Mart aylarında devam edecek. Serinin ilk konuğu Prof. Dr. Feride Acar.

Video çalışması şöyle tanıtılıyor:

“İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de 10 yıl yürürlükte kaldığı tarihçesini inceleyen bu çalışma, Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülkeden sözleşmeden ilk çekilen ülke konumuna getiren ulusal ve ulus ötesi anti-gender (toplumsal cinsiyet karşıtlığı) hareketlerini AB-Türkiye ortak mülteci politikaları kesişiminde tartışmaya açıyor."

"Bu tartışmanın ana eksenini oluşturan ve Feride Acar, Canan Arın, Meral Danış Beştaş ve Yakın Ertürk’ün yer aldığı “İstanbul Sözleşmesi: Coğrafya Kader Değil!” başlıklı video röportaj serisi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sözde coğrafi normlarla kültürleştirilmesini ulusal ve ulus ötesi ataerkil devlet politikaları kapsamında eleştirel şekilde analiz ediyor.”

“Bireyin kendi geleceğini tayin etme kavramına dayanan bu çalışma, ulus ötesi feminist politikaların, çeşitli uluslararası sözleşmelerin karşılıklı bağlayıcı hükümlerini birbirine bağlayarak güçlenen yaptırımlarla, hem Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olmasını hem de sözleşmenin bütün coğrafyalarda tam kapsamlı uygulanmasını sağlama potansiyeline sahip olduğunu savunur.”

“Bu video röportaj serisi, 2022/23 Mercator-İPM Araştırmacısı Elif Çiğdem Artan tarafından tasarlanmıştır ve 'Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilmesinin Belgelenmesi ve Bu Kararın AB Üye Devletleri için Potansiyelinin Tartışılması’ başlıklı araştırma projesinin bir parçasıdır."

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