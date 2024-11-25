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Yayın Tarihi: 25 Kasım 2024 15:36
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2024 15:39
2 dk Okuma

İHD’den siyasetçilere mektup: İstanbul Sözleşmesi yeniden gündeme alınsın

İnsan Hakları Derneği, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesinin, kadınlar için bir güvence olduğunu ve Meclis’in bu konuda adım atması gerektiğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İHD’den siyasetçilere mektup: İstanbul Sözleşmesi yeniden gündeme alınsın
Fotoğraflar: Erdoğan Alayumat

İnsan Hakları Derneği Merkezi Kadın Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a hitaben bir mektup yayımladı. Kadına yönelik şiddetin artışına dikkat çekilen mektupta, Türkiye’nin 2021 yılında çekildiği İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden Meclis gündemine alınması talep edildi.

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Mektupta, kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin endişe verici düzeyde arttığı vurgulanarak, sadece geçtiğimiz ay içerisinde 48 kadının öldürüldüğü belirtildi. Devletin ötekileştirici ve nefret söylemlerinin kadınlar ve kız çocukları üzerinde ağır sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası bir çerçeve sunan İstanbul Sözleşmesi’nin önemine değinilen mektupta, Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesinin kadın hakları açısından büyük bir darbe olduğu belirtildi. İstanbul Sözleşmesi’nin, feminist kadın hukukçuların çabaları ve Nahide Opuz’un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdığı dava gibi örneklerle şekillendiği hatırlatıldı.

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Türkiye’nin 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ardından toplumsal algının olumsuz yönde değiştiği ve kadına yönelik şiddet vakalarının arttığı vurgulandı. Mektupta, “Bu karar, kadınların şiddetle mücadele konusundaki güvenini sarstı ve onları korumasız bıraktı” denildi.

İnsan Hakları Derneği Merkezi Kadın Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a, sözleşmeyi yeniden Meclis gündemine taşıma görevinin hatırlatıldığını belirtti. Mektupta şu ifadelere yer verildi: “Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi, kadınların yaşam hakkını koruyan yaşamsal bir belgedir. Bu sözleşmenin tekrar imzaya açılması, kadın haklarının korunması açısından hayati bir adımdır.”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne özel olarak yazılan mektup, “Kadın haklarına yapılan bu ağır darbenin telafi edilmesi, kadınları koruma sorumluluğunun bir gereğidir” mesajıyla sona erdi.

İnsan Hakları Derneği, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesinin, kadınlar için bir güvence olduğunu ve Meclis’in bu konuda adım atması gerektiğini vurguladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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