Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Şubat’ta kadınların mücadele ajandasına yansıyanlar CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "İktidar, kadınların örgütlü mücadelesinden korkuyor. Bizim de bu korkuyu büyütmemiz lazım" diyor. Siyaset Bilimci ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı, EŞİK (Eşitlik İçin Kadın Platformu) üyesi akademisyen Sevgi Uçan Çubukçu, bianet 2024 erkek şiddeti çetelesini, bianet Gündem programında değerlendirdi. Kadınlarla Dayanışma Vakfı’nın (KADAV) öncülüğünde, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Afetler ve Kadın Politikaları Kurultayı düzenlendi.

Şubat boyunca cinayet, tecavüz, şiddet, çocuk istismarı gibi davalara ilişkin genel yorum şöyle: Karar çıkan davalar (14 dava): Karabük – T.Ç. : Kadını tasarlayarak öldürme, 24 yıl hapis cezası .

: Kadını tasarlayarak öldürme, . Yalova – E.N.S. : Eşe karşı kasten öldürme, ağırlaştırılmış müebbet hapis .

: Eşe karşı kasten öldürme, . Ankara – M.E. : Eski eşi öldürme, ağırlaştırılmış müebbet hapis .

: Eski eşi öldürme, . İstanbul – Y.E.G. : Görevli memuru öldürme, ağırlaştırılmış müebbet + ek cezalar .

: Görevli memuru öldürme, . Düzce – T.K. : Kadını öldürme, ağırlaştırılmış müebbet , indirim yok.

: Kadını öldürme, , indirim yok. Kocaeli – Ş.K. : Kadını tasarlayarak öldürme, ağırlaştırılmış müebbet .

: Kadını tasarlayarak öldürme, . Diyarbakır – M.S. : Eski sevgilisini öldürme, ağırlaştırılmış müebbet , indirim yok.

: Eski sevgilisini öldürme, , indirim yok. Balıkesir – S.Y. : Hamile sevgilisini öldürme, ağırlaştırılmış müebbet .

: Hamile sevgilisini öldürme, . İstanbul – H.A. : Kadını rehin alarak öldürme, ağırlaştırılmış müebbet .

: Kadını rehin alarak öldürme, . Manisa – F.İ. : İstinafta indirimsiz müebbet hapis onandı .

: İstinafta indirimsiz müebbet hapis . Erzurum – H.C. : Uyuyan eşini öldürme, ağırlaştırılmış müebbet .

: Uyuyan eşini öldürme, . Bursa – T.K. : Eşi başına merdane ile vurup boğarak öldürme, ağırlaştırılmış müebbet .

: Eşi başına merdane ile vurup boğarak öldürme, . Nevşehir – Y.T. : Eski karısını ve çocuğunu öldürme, ağırlaştırılmış müebbet .

: Eski karısını ve çocuğunu öldürme, . Balıkesir – S.A.: Eşe karşı tasarlayarak öldürme, ağırlaştırılmış müebbet. Haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanan davalar: Karabük : T.Ç. isimli erkeğe haksız tahrik indirimi uygulandı. Kadını kasten öldürme suçundan ceza 24 yıla indirildi .

: T.Ç. isimli erkeğe haksız tahrik indirimi uygulandı. Kadını kasten öldürme suçundan ceza . Batman : R.B. isimli erkeğe yönelik iddianamede haksız tahrik indirimi talep edildi.

: R.B. isimli erkeğe yönelik iddianamede haksız tahrik indirimi talep edildi. İzmir : C.K. isimli erkeğe daha önce verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası, haksız tahrik indirimiyle 24 yıla indirilmişti .

: C.K. isimli erkeğe daha önce verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası, . Kayseri: S.Ö.'nün cezası ağır tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 aya düşürüldü. İddianame hazırlanan ve kabul edilen davalar: İstanbul (3 Ocak) : I.M.P. isimli erkeğin davasında iddianame hazırlandı .

: I.M.P. isimli erkeğin davasında . Batman (7 Ocak) : R.B. isimli erkeğin davasında iddianame kabul edildi .

: R.B. isimli erkeğin davasında . Ankara (9 Ocak) : S.C. isimli erkeğin davasında iddianame hazırlandı .

: S.C. isimli erkeğin davasında . Urfa (15 Ocak) : R.B. isimli erkeğin davasında iddianame kabul edildi .

: R.B. isimli erkeğin davasında . Tekirdağ (28 Ocak) : R.Ç. isimli erkeğin iddianamesi kabul edildi .

: R.Ç. isimli erkeğin . Ankara (31 Ocak) : C.B. isimli erkeğin iddianamesi kabul edildi .

: C.B. isimli erkeğin . Muğla (23 Ocak): Ö.A.'nın üç kişiyi öldürdüğü dava için iddianame kabul edildi. Karar verilen cinayet ve cinsel şiddet davaları: Yalova (3 Ocak) : E.N.S. ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı .

: E.N.S. . Diyarbakır (9 Ocak) : M.Ö. 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve ek 51 yıl hapis cezası aldı .

: M.Ö. 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından toplamda . İstanbul (21 Ocak) : H.A.'ya tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi .

: H.A.'ya . Bursa (30 Ocak) : T.K.'ye tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi .

: T.K.'ye . Balıkesir (31 Ocak): S.A.'ya indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Duruşması yapılan ve ertelenen davalar: Davaların büyük çoğunluğu delil eksikliği, tanık dinlenmesi, akıl sağlığı raporu beklenmesi gibi sebeplerle ileri tarihlere ertelendi. Örnekler: Sultan Zencirci cinayeti davası (24 Mart'a ertelendi)

(24 Mart'a ertelendi) Pınar Bayrak davası (11 Nisan'a ertelendi)

(11 Nisan'a ertelendi) Buse Ateş S. cinayeti davası (11 Mart'a ertelendi)

Cinayet

Muğla’da Pınar Gültekin’i öldüren C.M.A. isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında Yargıtay “canlı canlı yakılarak öldürme canavarca hisle değildir” diyerek erkeğe verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararını bozdu. Yargıtay, erkeğin "niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak cezalandırılması gerektiği" kararını verdi. Daha önce Yerel mahkeme, C.M.A.’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş ve haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 23 yıla düşürmüştü. Erkek kardeşi M.A. ile diğer sanıklar ise beraat etmişti. Dosya temyize gitti. İzmir İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozarak C.M.A.’ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi M.A.’ya ise 4 yıl hapis cezası vermişti.

İzmir’de birlikte yaşadığı eski karısı Fulya Öztürk (35) isimli kadını, iş yerinde tabancayla öldüren H.O.B. (35) isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında 3 Şubat’ta gerekçeli karar açıklandı. Erkeğe, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. Kararda, tasarlayarak öldürmenin suç kararı ile eylem arasında bir süre bulunması ve soğukkanlılık gerektirdiği, haksız tahrikin ise hiddet veya şiddetli elem etkisiyle gerçekleştirildiğine vurgu yapan heyet, iki durumun aynı anda var olamayacağı gerekçesiyle tasarlayarak değil, yalnızca 'Kasten öldürme' suçundan ceza verildiğini bildirdi.

Kırklareli’de karısı Aysel Ç. (58) isimli kadını, uyurken baltayla öldüren R.Ç. (64) isimli erkeğin yargılandığı 5 Şubat’taki ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul’da kendisinden ayrılmak isteyen hemşire sevgilisi Sibel Kavıllı (43) isimli kadını, evinde silahla öldüren özel güvenlik görevlisi C.V. (46) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 6 Şubat’ta başladı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

İzmir’de eczacı Birsen Bayraktar'ın (73) 14 Nisan 2020'de evinde öldürülmesi olayına ilişkin hakkında 'kasten öldürme suçundan müebbet ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından hapsi istenen apartman kapıcısı U.C. (39) isimli erkek, savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma kapsamında 6 Mayıs 2024'te binanın kapıcısı U.C, eşi M.C. (34) ve aynı apartmanda yaşayan H.H. (60) gözaltına alınmış, şüpheliler delil eksikliği nedeniyle serbest bırakılmıştı. İddianameyi tamamlayan savcılığın talebi üzerine mahkeme, sanık U.C. hakkında yakalama kararı vermişti.

Kocaeli’de eski sevgilisi Gülhan Esen (25) isimli kadını, işe gittiği sırada silahla vurarak ve darp ederek öldüren M.T. (29) isimli erkeğin yargılandığı dava 7 Şubat’ta başladı. Mahkeme, raporlardaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Nisan ayına erteledi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu karısı Fadim T. (53) isimli kadını, tabancayla öldüren S.T. (49) isimli erkeğin yargılandığı dava 11 Şubat’ta başladı. Mahkeme heyeti, 'Eşi kasten öldürme' suçuyla yargılanan erkeğin tutukluluğunun devamına, sanık F.İ. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Duruşma 12 Mart tarihine ertelendi.

Urfa’da karısı Pınar B. (28) isimli kadını arabada silahla öldüren R.B. (31) isimli erkeğin yargılandığı dava 12 Şubat’ta başladı. Eşini kasten öldürmekten yargılanan erkek, ilk duruşmada adli kontrolle serbest bırakıldı. Duruşma 11 Nisan tarihine erteledi.

İzmir’de tartıştığı karısı Nuran F. (36) isimli kadını, boğazından bıçaklayarak öldüren A.F. (44) isimli erkeğin yargılandığı davada 12 Şubat’ta karar çıktı. Erkeğe “eşi kasten öldürme “ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada indirim uygulanmadı.

İstanbul’da eski karısı Pınar Bektaş (42) isimli kadını tabancayla yaralayıp bıçakla öldüren T.S. isimli erkeğin yargılandığı dava 12 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe erteledi.

Diyarbakır’da dini nikâhlı karısı Gülcan Atar (21) isimli kadını, tabancayla öldüren S.G. isimli erkeğin yargılandığı davada 12 Şubat’ta karar çıktı. Erkeğe, “kasten öldürme “ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada indirim uygulanmadı.

Edirne’de eski karısı Sevda Kuş isimli kadını öldüren komiser A.Y. isimli erkeğin yargılandığı dava 14 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Mayıs tarihine ertelendi. Savcı, erkeğin akıl sağlığına ilişkin gelmesi Adli Tıp raporunun gelmemiş olması sebebiyle mütalaasını açıklamadı.

Kocaeli’de boşandığı karısı Ajda Yatar (28) isimli kadını restoranda tabancayla öldüren V.P. (37) isimli erkeğin ‘Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı dava 17 Şubat’ta başladı. Mahkeme, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Manisa’da boşanma aşamasındaki karısı Seda E. (40) isimli kadını boğarak öldüren G.E. (40) isimli erkeğin yargılandığı dava 18 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki diğer tanıkların dinlenilmesine karar verdi. Duruşma 13 Mayıs tarihine ertelendi.

Aydın’da karısı Nursel T. isimli kadını boğarak öldüren M.T. isimli erkeğin yargılandığı dava 18 Şubat’ta devam etti. Savcı mütalaasında “Resmi nikâhlı eşe karşı kasten öldürme” suçunu işleyen erkeğin ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Taraflara savunma için süre verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Tekirdağ’da karısı Elif D. (38) isimli kadını başına ütüyle vurarak öldüren H.D. (46) isimli erkeğin 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı dava 20 Şubat’ta başladı Mahkeme heyeti erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Mayıs tarihine ertelendi.

Eskişehir’de, karısı Elena Samsanova’yı (55) bıçaklayarak öldüren A.S. (50) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 20 Şubat’ta devam etti. Duruşma 25 Mart tarihine ertelendi.

Tekirdağ’da eski karısı Ayşenur Akkurt’u (30) bıçakla öldüren R.K. (35) isimli erkeğin yargılandığı davada 21 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Diyarbakır’da karısı Pervin B. (45) isimli kadını öldüren N.B. (71) isimli erkeğin yargılandığı davada 22 Şubat’ta karar çıktı. Erkeğe “eşi kasten öldürmekten” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Karısının sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışı sebebiyle cezası 21 yıla indirildi. Mahkeme heyeti ayrıca iyi hali ve pişmanlığı nedeniyle cezasını 17 yıl 6 aya indirdi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Antalya’da eski karısı Pınar Zorlu’yu (36) benzin dökerek yakan G.Ü. isimli erkeğin yargılandığı dava 24 Şubat’ta başladı. Müştekinin babası Ramazan Zorlu verdiği ifadesinde torununun olay sonrası Babam dediğini yaptı mı? diye sorduğunu, babasının annesine "Seni de yakacağım, çocuğu da yakacağım, kendimi de yakacağım" diyerek tehdit ettiğini belirtti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi Duruşma 21 Nisan tarihine ertelendi. 5 Şubat’ta açıklanan iddianamede Savcı, erkeğin en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Aydın’da 2 aylık karısı Necla A. (33) isimli kadını, boğazından bıçaklayarak öldüren M.A. (32) isimli erkeğin 'eşi kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada 25 Şubat’ta karar çıktı. Erkeğin akıl hastalığı nedeniyle işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin önemli derecede azalmış olması sebebiyle ceza sorumluluğunun ortadan kalkmasına ve cezalandırılmamasına karar verildi. Erkeğin, güvenlik tedbirleri kapsamında özel güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Konya'da kayıp olarak aranırken boğularak öldürülüp, bir evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıkan Çiğdem Eskidemirci (35) isimli kadını öldüren G.S. (25) isimli erkeğin ve yardım eden arkadaşları J.T. (34), B.M. (25), A.J.N. (24) isimli erkeklerin yargılandığı davada 25 Şubat’ta iddianame kabul edildi. G.S. hakkında, 'Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 'Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan da 9 yıla kadar hapsi istendi. Diğer 3 şüpheli hakkında da 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisleri istendi.

İstanbul’da karısı Vesile B. İsimli kadının iple asılı olarak bulunmasına dair tutuksuz yargılanan İ.B. isimli erkeğin davası 26 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, ara kararında eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kocaeli’de Rümeysa Meriç Ö. (22) isimli kadını iple boğarak öldürüp kaza süsü veren T.A. (23) isimli erkeğin yargılandığı davanın 2. duruşması 26 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, avukatların keşif talebini reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Burdur’da eski karısı Özlem Şımarık (28) isimli kadını av tüfeğiyle öldüren T.Y. (46) isimli erkeğin 'Boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme' ve ona yardım eden diğer 8 sanığın da 'Boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme', 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı dava 26 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, Meryem S. ve Gökay S.'ın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir’de sevgilisi Duygu Bölükbaş (33) isimli kadını boğarak öldüren E.T. (30) isimli erkeğin yargılandığı dava 27 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların zorla getirilmesine hükmedip, duruşmayı 27 Mart tarihine erteledi.

Kocaeli’de boşanma aşamasında olduğu karısı Gülseren G. (40) isimli kadını bıçakla öldüren C.G. (49) isimli erkeğin yargılandığı dava 27 Şubat’ta devam etti. Savcı mütalaasını açıkladı. Erkeğin ‘Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Adana’da gelini Güldane E. (20), gelininin annesi Şenay Gerçek (44) ve ablası Gaye Gerçek (22) isimli kadınları öldüren Ş.E. isimli erkeğin yargılandığı dava 27 Şubat’ta başladı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Şüpheli Ölüm

Bursa'da kaldığı evde ölü bulunan, Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in (28) otopsi sonucu çıktı. Otopside, Pilar Marie Victoria Lopez'in, 'doğal ölüm' sonucu hayatını kaybettiği, adli vaka durumu olmadığı belirlendi. Savcılık, 'takipsizlik' kararı verdi.

Meşru Müdafaa

İstanbul’da kendini ve oğlunu korumak amacıyla, sistematik olarak şiddet gördüğü ve cinayete teşebbüs eden kocası Y.A. isimli erkeği öldüren Serap A.’nın yargılandığı davanın ikinci duruşması 25 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, kadının tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 20 Mayıs tarihine erteledi.

Çocuk Cinayeti

Tekirdağ'da istismar ve darp nedeniyle kaldırıldığı hastanede ölen Sıla Y.’nin (2) ölümüyle ilgili 5 kişinin yargılandığı davada 7 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme, anne B.Y.'ye (29) öldürme suçundan 24 yıl, suç delillerini karartmaktan 3 yıl, suçu bildirmeme suçundan ise 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan G.K. (14) cinsel istismar suçundan 7 yıl, K.A. (32) cinsel istismar suçundan 7 yıl ve öldürme suçundan 7 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası aldı. Diğer sanıklar K.A. (13) ve S. Ö. (57) ise beraat etti.

Bursa’da Yasemin Cemre İçlikan (17) isimli kız çocuğunun ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan H.B.G. (17) ve tutuksuz yargılanan E.C. (16) ve K.D. (16) isimli oğlan çocuklarıyla ilgili karar 10 Şubat’ta çıktı. Mahkeme heyeti, H.B.G.’ye 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak suçu işlediğinde 18 yaşından küçük olması gerekçesiyle ceza 19 yıla düşürüldü. E.C. ve K.D. ise 'Çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iki failin de cezasını 18 yaşından küçük olmaları gerekçesiyle 7 yıla indirdi.

Konya’da kızı Hira Nur (5) isimli kız çocuğunu öldüren M.Ö. (31) isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Savcı, mütalaasında erkeğin kızı Hira Nur'a(5) yönelik 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, oğlu Umut'a (2) yönelik 'altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, karısına yönelik 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ve 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Diyarbakır’da Narin G. (8) isimli kız çocuğunun öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu, 12 sanık hakkında ‘Suçluyu kayırma’ suçundan hazırlanan iddianame 21 Şubat’ta mahkeme tarafından kabul edildi. 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) isimli çocukların yargılanmasına 20 Mart tarihinde başlanacak.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da yolda yürüyen Yulduz K. (52) isimli kadını darp ve gasp eden M.K. (26) isimli erkeğin yargılandığı davada 4 Şubat’ta karar çıktı. Erkeğe, 'gece vakti yol kesmek suretiyle yağma' suçundan önce 12 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza, müştekinin zararının da giderildiği göz önüne alınarak 8 yıla indirildi ve erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Urfa’da eski karısı F.G. isimli kadını darp eden erkek ve oğlunun yargılandığı dava 7 Şubat’ta devam etti. Erkeğin ve oğlunun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da eski sevgilisi D.B. isimli kadını darp eden O.G. isimli erkeğin yargılandığı davada 14 Şubat’ta savcı mütalaasını açıkladı. Savcı erkeğin ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından üç buçuk yıldan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da annesi K.A. (56) ve ablasının kızı R.K. (24) isimli kadınları darp eden ve öldürmekle tehdit eden G.A. (28) isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Erkek hakkında "Zincirleme Hakaret", "Kadına Karşı Basit Yaralama", "Zincirleme Silahla Tehdit" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir’de trans kadın Ç.A.’yı sokakta darp eden erkeğin tutuklu yargılandığı davada 20 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin tahliyesine karar verdi.

Kayseri’de eski karısı Fatma G. isimli kadını, arabasında silahla yaralayan B.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 21 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe önce müebbet hapis cezası verdi. Verilen ceza eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 16 yıla düşürüldü. Mahkeme, ayrıca sanığa olay sırasında annesinin yanında olan 8 yaşındaki kızına yönelik ‘silahla tehdit’ suçundan dolayı da 2 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 18 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ankara'da trans kadın seks işçisi D D. İsimli kadını darp eden H.G. isimli erkeğin yargılandığı istinaf davası 21 Şubat’ta devam etti. Mahkeme, adli rapor düzenlenmediği ve sanık H.G. davaya gelmediği için duruşmayı 25 Nisan tarihine erteledi.

İzmir’de karısı M.K. isimli kadını darp eden E.E. isimli erkeğin yargılandığı dava 25 Şubat’ta başladı. Duruşma 17 Temmuz tarihine ertelendi.

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Esra K.'yi (31) 8 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan B. K. (35) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 27 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendirerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Çocuğa Şiddet

Ankara’da down sendromlu öğrencisi B.Ü. (17) isimli erkek çocuğunu darp eden öğretmen M.M.H. (28) isimli erkeğin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Basit yaralama' suçundan önce 360 gün hapis cezası verdi. Daha sonra verilen cezanın geleceği üzerindeki etkileri düşünülerek takdiri indirimi yapıldı ve 12 bin lira adli para cezası verildi. Sanığın kişilik özellikleri, geçmişi, duruşmadaki tutum ve davranışları ile yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşması nedeniyle de hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Tecavüz

İstanbul’da B.A. (23) ve D.A. isimli iki kadına tecavüz eden B.S., E.Ş. ve Y.K isimli erkeklerin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Savcı, 3 erkeğin de 2 kadına ayrı ayrı olmak üzere "nitelikli cinsel saldırı" suçundan toplamda 24'er yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilmesini talep etti.

Adana’da zihinsel engelli akrabası G.G.S. isimli kadını istismar eden M.T. isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame 2 Şubat’ta kabul edildi. Savcı, erkeğin ‘Kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul’da M.C.Ö. (19) isimli kadına cinsel saldırıda bulunan E.T., O.E.C. ve M.S.A isimli erkeklerin yargılandığı davada 19 Şubat’ta iddianame hazırlandı. İddianamede O.E.C.’nin,‘Hakaret’, ‘Kadına karşı tehdit’ ve ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 5 aydan 25 yıla kadar hapsi istendi. E. T ve M. S.A. hakkında ise ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşma önümüzdeki günlerde başlayacak.

Kayseri’de sevgilisi A.B. isimli kadına cinsel saldırıda bulunan F.U. isimli erkeğin 'cinsel istismar' ve ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan tutuksuz yargılandığı davada 26 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, F.U.’yu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl, ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırarak, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

Taciz

Ankara’da E.O.G isimli kadına, sokakta yürürken sözlü tacizde bulunan M.A. isimli erkeğin 'Cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 18 Şubat’ta karar çıktı. Erkeğe 'Cinsel taciz' suçundan takdiri indirimi uygulanarak 12 bin 500 TL para cezası verildi.

İstanbul’da otobüsteki G.D. (36) isimli kadının gizlice fotoğrafını çekerek taciz eden R.Ş. (51) isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Erkeğe "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul’da müzik dersi verdiği H.A. isimli kadını, evinde taciz eden S.M. isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında karar çıktı. Erkeğe 2 yıl hapis cezası verildi.

İzmir'de evine bıraktığı B.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunan polis memuru S.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 27 Şubat’ta karar çıktı. Erkeğe cinsel saldırı suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, erkeğin kamu görevlisi olması nedeniyle cezayı yarı oranında artırarak 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Konut dokunulmazlığı için de 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan S.A'ya takdiri indirim uygulanmadı.

Tehdit

Antalya’da eski sevgilisi Ş.A. (46) isimli kadını tehdit eden M.V.A. (42) isimli erkek hakkında iddianame hazırladı. Savcı, erkek hakkında “zincirleme şantaj” suçlamasıyla 1 yıl 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti. İddianamede, sanığın, ayrılık sonrası ilişkinin devamını sağlamak ve kendi çıkarları için Ş.A.’yı tehdit ettiği belirtildi.

Çocuk İstismarı

Kırklareli’de kızları C.R.T. (14), B.T. ve T.T. isimli kız çocuklarını istismar eden imam Ş.T. isimli erkeğin yargılandığı davada 3 Şubat’ta karar çıktı. Erkeğe cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından toplamda toplam 78 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli’de B.E. (6) isimli kız çocuğunu istismar eden H. T. isimli erkeğin “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması 6 Şubat’ta devam etti. Tanıklar ifade verdi. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuz yargılanmasının devamına, Adli Tıp’tan gelecek raporun ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

Eskişehir’de 11 kız öğrencisini istismar eden okul müdürü M.K. isimli erkeğin tekrar yargılandığı istinaf davasında 7 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme, erkeğin beraatına karar verdi. Daha önce erkeğe iyi hal indirimi de uygulanarak 24 yıl 2 ay 16 gün hapis cezası verilmişti.

İstanbul’da zihinsel engelli çalışanı Y.G.A.'yı (17) istismar eden işveren A.K. isimli erkeğin yargılandığı davada 10 Şubat’taki 3. duruşmada karar çıktı. Erkeğin 'hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 24 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Takdiri indirim uygulayan mahkeme, cezanın 20 yıla düşürülmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kocaeli’de sosyal medyada tanıştığı G.Ö. (16) isimli kız çocuğunu toplu taşıma aracında istismar eden S.E.F. (32) isimli erkeğin "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılandığı davada 12 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme, delil yetersizliğinden erkeğin beraatına kararı verdi.

Sakarya’da üç kızını istismar eden isimli erkeğin yargılandığı davada 17 Şubat’ta karar çıktı. Erkeğe, en büyük kız çocuğunu istismardan 30 yıl, ortanca kız çocuğunu istismardan 15 yıl, en küçük kız çocuğunu istismardan ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Toplamda 63 yıl 9 ay hapis cezası alan erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kayseri’de akrabası M.A. (7) isimli kız çocuğunu istismar eden I.A. (26) isimli erkeğin yargılandığı dava 20 Şubat’ta başladı. Savcı, erkeğin ‘Nitelikli cinsel istismar’ ve ‘Hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ordu’da 16 öğrenciyi istismar eden müdür yardımcısı K.Ç. isimli erkeğin yargılandığı davada erkeğin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. İtiraz üzerine tekrar tutuklanan K.Ç.’nin duruşması 9 Nisan tarihinde devam edecek.

İstanbul’da 4 öğrencisine istismarda bulunan halk oyunları öğretmeni N.S. isimli erkeğin “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklu yargılandığı davada 20 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, N.S.’ye dört çocuğa karşı “cinsel istismar ve müstehcenlik” suçlarından toplamda 47 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

İstanbul’da D.B. (8) isimli çocuğunu istismar eden baba S.B. isimli erkeğin yargılandığı istinaf davası 22 Şubat’ta başladı. Duruşma 8 Mayıs tarihine ertelendi.

Kocaeli’de H.N.U. (14) ile S.N.U. (13) isimli kız çocuklarını istismar eden amcaları S.U. (43) ve S.U. (38) isimli erkeklerin "Çocuğa karşı cinsel taciz", "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından yargılandığı davada 26 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık S.U.'ya, H.N.U.'ya karşı işlediği çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 6 ay, cinsel taciz suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanık S.U. ise H.N.U.'ya yönelik çocuğun cinsel istismarı suçundan 30 yıl, S.N.U.'ya yönelik cinsel istismar suçundan da 15 yıl hapis cezası verdi.

(EMK/GDT)