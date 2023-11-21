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Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 14:27
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 14:30
2 dk Okuma

Çakırözer: İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış zararını bin merkezle dahi gideremezsiniz

CHP'li Çakırözer, “Latin Amerika’da, Afrika’da, Karayipler’de, Asya’da 257 büyükelçilik açtınız da Türkiye’nin yararına ne oldu?" diye sordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/cakirozer-istanbul-sozlesmesinden-cikis-zararini-bin-merkezle-dahi-gideremezsiniz.jpg

Meclis’teki Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde yurt dışında en fazla büyükelçilik açan üllke olmakla ve 12 uluslararası örgütün bölgesel merkezlerini İstanbul’a getirmekle övünen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a muhalefetten tepki geldi.

CHP’li Utku Çakırözer, “Milyonlarca kadının güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz biçimde çıkan siz değil misiniz? Değil 12, bin 112 merkez açsanız da düzeltemezsiniz yarattığınız bu tahribatı” dedi.

Çakırözer, “Latin Amerika’da, Afrika’da, Karayipler’de, Asya’da 257 büyükelçilik açtınız da Türkiye’nin yararına ne oldu? Bir tanesinin KKTC’yi tanımasını sağlayabildiniz mi?” dedi. Dışişleri Bakanı olmadan MİT Başkanlığı görevini yürüten Fidan’a CHP’li vekiller 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde MİT’in rolüne ilişkin sorular da yöneltti. Fidan soruları yanıtsız bıraktı.

“İsrail’le ilişkiyi neden kesmiyorsunuz?”

 Dışişleri Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek şunları söyledi:

“Kırk beş gün oldu, Gazze’de acılar dinmiyor ancak ne Türkiye olarak ne üyesi olduğumuz teşkilatlardaki etkimizle en ufak bir sonuç alınamıyor olması düşündürücüdür. Bağırdıkça, hamaset yaptıkça Türkiye'nin etkisi, yaptırım gücü artıyor sanıyorsunuz ama öyle değil işte."

"Ortada ne ateşkes, ne insani ara, ne rehinelerin kurtarılması var. Filistinli kardeşlerimize gerçekten yardım etmenin yolu, manasız boykotlardan değil İsrail açısından caydırıcı yaptırımları bulup bölgesel, küresel birlikteliklerle topluca hayata geçirmekten geçer. İslam İşbirliği Teşkilatını, Türk Devletleri Teşkilatını bu noktaya getirmede başarısızsınız.”

“Üyesi olduğumuz NATO'da İsrail'le ilişkilerin önünü açan bu iktidar iken şimdi bunu durdurmak için parmağınızı dahi oynatmıyorsunuz” diyen Çakırözer, “Bazı ülkelerin Rum kesimindeki üsler üzerinden İsrail'e askerî yardım gönderdiği iddiaları doğru mudur? Garantör devlet olarak bunu engellemek için hangi adımları atıyorsunuz? İsrail'e başta petrol ürünleri ve demir çelik olmak üzere stratejik ürünlerin ihracatı her ay artarken Coca-Cola ve hamburger boykotuyla sonuç alınamaz."

“Büyükelçi Öztürk’ün ölümü kader değil, cinayet”

Çakırözer, 6 Şubat'ta depremin vurduğu Hatay'da bulunan Dışişleri Bakanlığı Hatay İrtibat Bürosu Temsilcisi Devrim Öztürk’ün cansız bedenine ulaşılamamasını da gündeme getirerek, “Büyükelçi Öztürk’ün ölümü bir kader değil, cinayettir” dedi. Çakırözer, “AKP döneminde eşe dosta ulufe gibi büyükelçilik dağıtmaktan Bakanlığın yetiştirdiği öz evlatları işte böyle Hatay'a, Antep'e, İzmir'e temsilci diye gönderildiği için yani Bakanlığınızın sakat politikaları yüzünden Büyükelçi Öztürk hiç ilgisi olmadığı Hatay'da depreme yakalanmıştır” eleştirilerini yaptı.

(EMK)

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4 Kasım 2023
/yazi/istanbul-sozlesmesi-neden-onemli-287399
İstanbul Sözleşmesi Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girdi
2 Ekim 2023
/haber/istanbul-sozlesmesi-avrupa-birligi-nde-yururluge-girdi-285660
Af Örgütü'nden siyasi parti başkanlarına, İstanbul Sözleşmesi mektubu
23 Ağustos 2023
/haber/af-orgutu-nden-siyasi-parti-baskanlarina-istanbul-sozlesmesi-mektubu-283068
Yeşil Sol Parti “İstanbul Sözleşmesi yeniden imzalansın” dedi, AKP-MHP reddetti
6 Temmuz 2023
/haber/yesil-sol-parti-istanbul-sozlesmesi-yeniden-imzalansin-dedi-akp-mhp-reddetti-281222
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
"Çocuklar için koruyucu belge olan İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmeli"
24 Mayıs 2023
/haber/cocuklar-icin-koruyucu-belge-olan-istanbul-sozlesmesi-ne-geri-donulmeli-279233
AP, İstanbul Sözleşmesi’nin birlik genelinde uygulanmasını kabul etti
11 Mayıs 2023
/haber/ap-istanbul-sozlesmesi-nin-birlik-genelinde-uygulanmasini-kabul-etti-278528
KÜRT KADINLAR RAPORU
“AKP’li Kürt kadınların yüzde 29’u İstanbul Sözleşmesi’ni savunuyor”
8 Mayıs 2023
/haber/akp-li-kurt-kadinlarin-yuzde-29-u-istanbul-sozlesmesi-ni-savunuyor-278385
24 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNDEN SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI
“Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ne dönmesini sağlayın ve 6284 sayılı kanundan vazgeçmeyin!”
20 Mart 2023
/haber/turkiye-nin-istanbul-sozlesmesi-ne-donmesini-saglayin-ve-6284-sayili-kanundan-vazgecmeyin-275980
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