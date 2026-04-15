HDK soruşturmasında yargılanan 6 kişiye beraat

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik soruşturmada haklarında dava açılan gazeteci-yazar Ender İmrek ve avukat Yıldız İmrek ile birlikte Mehmet Aslıvar, Mehmet Özcan, Taner Güven ve Yunus Öztürk beraat etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, önce sunduğu mütalaayı tekrar ederek sanıkların “örgüt üyeliği” suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Gazeteci Ender İmrek savunmasında, iddianame ve mütalaanın varsayımlara dayandığını söyledi. “Özellikle Kürtlerle ilgili her etkinlik suç sayılmıştır, bu kabul edilemez” dedi.

İmrek, bugün hükümet ile barış görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatarak, ifade özgürlüğü kapsamındaki etkinlikler ve gazete yazılarının suçlama konusu yapılmasını eleştirdi.

Sanıklardan Mehmet Özcan, Yıldız İmrek ve Taner Güven de savunmalarında suçlamaları reddetti.

Sanıklar, ifade özgürlüğü ve siyaset yapma hakkının temel haklar olduğunu vurgulayarak beraat talep etti.

AİHM’in Aysel Tuğluk kararı hatırlatıldı

Sanık avukatları, iddianamenin ifade özgürlüğü kapsamındaki faaliyetleri suç olarak gösterdiğini belirtti. Yargıtay içtihatlarına atıf yaparak “örgüt üyeliği” suçunun unsurlarının oluşmadığını ifade etti.

Savunmalarda ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Aysel Tuğluk hakkında verdiği karara dikkat çekildi. Bu kararda, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) suç örgütü olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı hatırlatıldı. İddianamede ise Halkların Demokratik Kongresi’nin (HDK) DTK’nın devamı olduğu iddia ediliyordu. Avukatlar, bu suçlamanın temelsiz olduğunu savundu.

Beraat kararı çıktı

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, “örgüt üyeliği” iddiasının “sabit olmaması” nedeniyle yargılanan altı kişinin ayrı ayrı beraatına hükmetti. Mahkeme ayrıca adli emanetlerin de iadesine karar verdi.