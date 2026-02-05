Sema Barbaros ve Ayşe Bengi Çelik HDK davasında beraat etti

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra üç aydan uzun bir süre Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde hapis tutulan Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ile senarist/yazar Ayşe Bengi Çelik, örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

Evrensel’den Eylem Nazlıer’in haberine göre İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda mahkeme, savcılığın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla ceza talep ettiği her iki isim hakkında da beraat hükmü verdi.

Savcılık mütalaasını yineledi

Duruşmada savcılık bir önceki celsede sunduğu ve ceza istediği esas hakkındaki mütalaasını yineledi. Savcılık; HDK’nin Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulduğu ve Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) devamı olduğu iddialarıyla, Barbaros’un “örgüt üyeliği” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunmasında söz alan Sema Barbaros, daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, “3,5 ay tutuklu kaldım, ardından tahliye edildim. Özgürlüğümün engellendiğini düşünüyorum. Silahlı bir terör örgütü üyeliğine dair tek bir delil yok. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Barbaros’un avukatlarından Nazlıcan Çelik, HDK kongresine katılımın suç gibi sunulduğunu ancak bunun hukuka aykırı olduğunu belirtti. Avukat Elif Ergin ise müvekkiline yöneltilen suçlamaların tamamının yasal siyasal faaliyetlerden ibaret olduğunu vurguladı.

Ayşe Bengi Çelik: Mesleki faaliyetler suç değildir

Barbaros’un beraat kararının ardından, aynı suçlamayla yargılanan senarist Ayşe Bengi Çelik’in duruşmasına geçildi. Çelik savunmasında, HDK bünyesindeki faaliyetlerin barışçıl, demokratik ve mesleki nitelikte olduğunu ifade ederek, “Mesleğimle ilgili faaliyetlere katıldım. Mesleki faaliyetler suç değildir. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Çelik’in avukatı Nazlıcan Çelik, dosyada hukuka uygun elde edilmiş somut bir delil bulunmadığını vurgularken; Avukat Engin Deniz Ergin ise dosyanın yorum ve varsayımlar üzerine kurgulandığını, üyelik suçlamasını destekleyecek hiçbir kanıtın elde edilemediğini kaydetti.

Son sözü sorulan Ayşe Bengi Çelik, yargılama süreci nedeniyle iş yaşamının sekteye uğradığını dile getirerek beraatini istedi. Mahkeme, kısa bir aranın ardından Çelik’in de beraatine karar verdi.

Ne olmuştu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDK’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 Şubat’ta 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında; EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti MYK Üyesi Mehmet Saltoğlu, DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş, SYKP PM üyeleri Halit Elçi ve Ahmet Saymadi, Yeşil Sol Parti MYK Üyesi Naci Sönmez, Av. Yıldız İmrek, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül, Ender İmrek ve Ercüment Akdeniz ile müzisyen Pınar Aydınlar, ressam Taner Güven, hukukçu Nurcan Kaya ve senarist Ayşe Bengi yer alıyordu. Gözaltındakiler 21 Şubat’ta Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilmiş ve 53 kişiden 30’u tutuklanmıştı.

