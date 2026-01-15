ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.01.2026 15:26 15 Ocak 2026 15:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.01.2026 15:58 15 Ocak 2026 15:58
Okuma Okuma:  1 dakika

HDK davasında 2 kişi hakkında beraat kararı verildi

Hakkındaki suçlamalara karşı savunma yapan Saime Oğuzhan, gazeteci olduğunu ve HDK'li olmadığını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

BİA Haber Merkezi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla yargılanan gazeteci Saime Oğuzhan ve Melih Kayhan Pala hakkında beraat kararı verildi.

Saime Oğuzhan'ın karar duruşması İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Saime Oğuzhan ve avukatı hazır bulunurken, çok sayıda kişi katıldı. Hakkındaki suçlamalara karşı savunma yapan Saime Oğuzhan, gazeteci olduğunu ve HDK'li olmadığını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Saime Oğuzhan ve avukatının beraat taleplerini değerlendiren mahkeme, Saime Oğuzhan'ın üzerine atılı suçun unsurları olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Beraat kararı

Aynı dosyadan yargılanan Melih Kayhan Pala'nın duruşması ise İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Pala ve avukatının hazır bulunduğu duruşmayı, çok sayıda kişi izledi.

Mahkeme, Pala'nın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığını gerekçesiyle, beraatine karar verdi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Melih Kayhan Pala Saime Oğuzhan HDK Soruşturması
