Lübnan-İsrail görüşmeleri: Toplantıdan müzakere kararı çıktı, ateşkes umudu ertelendi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da gerçekleştirilen İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmenin ardından tüm tarafların karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlamayı kabul ettiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yapılan ve "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmenin "çok verimli" geçtiğini, ABD'nin iki ülkeyi tebrik ettiği ve ileriye dönük görüşmeler için bugünkü görüşmenin güçlü bir zemin oluşturduğunu kaydetti.

Tüm tarafların karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlamayı kabul ettiğinin bilgisini verdi.

Lübnan'dan "toprak bütünlüğü" vurgusu

Lübnan tarafının, İsrail'in devam eden saldırılarına atıfla, "Lübnan Devleti, 2024 Kasım'ında yapılan çatışmaların durdurulması duyurusunun tam olarak uygulanmasının acil bir ihtiyaç olduğunu yeniden teyit ederek, toprak bütünlüğü ve tam devlet egemenliği ilkelerini vurguladı." şeklindeki ifadesi açıklamada yer aldı.

ABD ile İsrail'in Hizbullah konusundaki beklentilerinin net bir şekilde ortaya konduğu belirtilen Pigott, "ABD, görüşmelerin 2024 anlaşmasının kapsamını aşarak kapsamlı bir barış anlaşmasına varabileceğini umduğunu belirtti. ABD, Hizbullah'ın devam eden saldırılarına karşı kendini savunma hakkı konusunda İsrail'e desteğini de ifade etti." dedi.

İsrail'in görüşmedeki yaklaşımı ise açıklamada "İsrail Devleti, Lübnan’daki tüm devlet dışı terör gruplarının silahsızlandırılması ve tüm terör altyapısının ortadan kaldırılmasına yönelik desteğini dile getirmiş ve iki ülke halklarının güvenliğini sağlamak amacıyla Lübnan Hükümeti ile işbirliği yapma kararlılığını ifade etmiştir." ifadeleriyle anlatıldı.

Lübnan'dan ateşkese dönülmesi çağrısı

Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad, ülkesinin güneyini işgal eden İsrail'in Büyükelçisinin de katıldığı toplantıda Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Lübnanlı Büyükelçi Muavvad, görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile doğrudan müzakereler için yapılan hazırlık toplantısının verimli geçtiğini belirterek, "Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasının bir an önce tam olarak uygulanması gerekliliğini yineledim." ifadesini kullandı.

Toplantıda Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve devletin egemenliğine dikkati çektiğini belirten Muavvad, ateşkes ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesi çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Muavvad, devam eden çatışmalar nedeniyle Lübnan'da yaşanan insani krizin hafifletilmesi adına "pratik adımlar atılması" çağrısı yaptığını belirtti.

Lübnanlı Büyükelçi, gelecek görüşmenin tarihi ve yerinin daha sonra açıklanacağını aktardı.

Görüşmelere rağmen saldırılar sürüyor

İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin başkenti Washington'da yapılan görüşmeye rağmen İsrail ve Hizbullah'ın karşılıklı saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda bölgeyi hava saldırılarıyla hedef alırken karadan işgali genişletme teşebbüsünü de sürdürdü.

Karadan Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna mukavemet eden Hizbullah ise sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyini hedef alan ve art arda fırlatılan roketlerle karşılık verdi.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyine düzenledikleri saldırılarda 13 kişiyi öldürdü. Hanin beldesindeki tüm evleri de havaya uçurdu.

Hizbullah da İsrail'in saldırılarına ateşlediği 40 roketle karşılık verdi.

İsrail basınının aktardığına göre, Hizbullah'ın sabah saatlerinde kısa süre içinde art arda ateşlediği yaklaşık 40 roket nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerde sık sık sirenler çaldı.

Roketlerin bir kısmı hava savunma sistemleri tarafından engellendi, bir kısmı da açık alanlara düştü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 124 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıkladı.

