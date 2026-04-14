İsrail ve Lübnan Washington’da masaya oturuyor

2 binden fazla kişinin öldüğü ve 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği savaşın ortasında İsrail ile Lübnan, bugün ABD arabuluculuğunda Washington'da masaya oturuyor.

Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad ile İsrail'in Washington Büyükelçisi Yehiel Leiter bir görüşme yapılacak.

Olası ateşkes ve müzakere tarihi ele alınacak görüşmenin başlama saati ABD yerel saatiyle 11.00'de (TSİ ile 18.00) başlayacak.

Görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile birlikte ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Michael Needham da katılacak.

Öte yandan bu, 1993'ten bu yana İsrail ve Lübnan arasında gerçekleşecek en üst düzey doğrudan görüşme olacak.

axios.com’a konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, görüşmenin “İsrail'in kuzey sınırının uzun vadeli güvenliğini nasıl sağlayacağına ve Lübnan hükümetinin toprakları ve siyasi yaşamı üzerinde tam egemenliği geri kazanma kararlılığını nasıl destekleyeceğine dair devam eden diyaloğu ele alacağını” söyledi. “İsrail, Lübnan ile değil, Hizbullah ile savaş halinde, bu nedenle iki komşunun görüşmemesi için hiçbir neden yok” dedi.

İsrailli yetkililer ise, Times of Israel'e beklentilerin düşük tutulması gerektiğini söyledi. Haberde ismi paylaşılmayan İsrailli yetkili, "Barış güvercinlerini serbest bırakmaya niyetimiz yok" dedi.

ABD'li bir başka yetkili de “Görüşmelerin amaçlarından biri Lübnan ve İsrail arasında nihai bir barış anlaşmasına varılması olsa da, daha acil olan konu Hizbullah'ın silahsızlandırılmasıdır” diye konuştu ve bu konuda taraflar arasında önemli görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.

Hizbullah ise Lübnan hükümetine bugünkü toplantıyı iptal etme çağrısında bulunarak, varılacak herhangi bir anlaşmaya uymayacaklarını belirtti.

Trump'ın Netanyahu'ya baskısı görüşmeleri getirdi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan hükümetinin doğrudan görüşme tekliflerini reddediyordu. Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmaları azaltma yönündeki baskısı altında kalan Netanyahu, iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin ilk adımı olarak İsrail ve Lübnan büyükelçileri arasında Washington'da bir görüşme yapılmasına onay verdi.

Görüşme öncesinde Lübnan hükümeti ve Trump yönetimi, İsrail'den Hizbullah'a yönelik saldırılarına "ara vermesini" istedi.

Netanyahu, Beyrut'a yönelik saldırıları azaltmayı kabul etti ancak Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam ediyor. Geceden beri Lübnan'ın güneyindeki birçok noktayı vurdu. Saldırılarda şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in büyükelçisi bir yerleşimci Leiter, 1959'da ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Scranton şehrinde doğdu ve büyüdü. Haaretz'in bildirdiğine göre, diplomat, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasadışı İsrail yerleşimlerine taşınan yerleşim yanlısı aktivistler grubunun bir parçasıydı. Hayfa Üniversitesi'nden siyaset felsefesi alanında doktora yaptı. İsrail siyaseti ve Siyonizm üzerine birçok kez yazı kaleme aldı. 1982 Lübnan Savaşı'nda İsrail'in işgali sırasında askerdi. Ancak o dönemde İsrail ordusunda hangi rolü üstlendiği net değil. Leiter, Kahane'nin İsrail'e taşındıktan sonra kurduğu aşırı milliyetçi siyasi parti ve hareket olan Kach'ın üyesi oldu. Eski Başbakan Ariel Sharon'ın kıdemli danışmanlığını ve Benjamin Netanyahu'nun maliye bakanı olduğu dönemde özel kalem müdürlüğünü yaptı. Bir dönem İsrail Eğitim Bakanlığı'nda genel müdür yardımcılığı görevini de yürüttü. 2011’de İsrail Limanlar Şirketi'nin başkanlığına getirildi. 2008'de ise Netanyahu'nun Likud partisinin ön seçimlerinde İsrail parlamentosuna girmek için yarıştı ancak başarılı olamadı. Aynı zamanda Herzl Enstitüsü gibi aşırı sağcı İsrail politika kurumlarında araştırmacı ve yazar olarak da çalıştı. Ocak 2025'te Michael Herzog'un yerine İsrail'in Washington, DC Büyükelçisi olarak atandı. Leiter'ı çevreleyen en kalıcı tartışmalardan biri, erken dönemdeki siyasi aktivizmiyle ilgili. Leiter gençliğinde, ABD merkezli, aşırı sağcı ve İsrail yanlısı bir grup olan ve daha sonra ABD yetkilileri tarafından "terörist örgüt” olarak sınıflandırılan Haham Meir Kahane'nin kurduğu Yahudi Savunma Birliği (JDL) ile ilişkili. JDL, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını ve Filistin Yönetimi'nin dağıtılmasını savunuyor. Bu örgüt 1985'te Kaliforniya'da Filistinli-Amerikalı örgütleyici Alex Odeh'in suikastı da dahil olmak üzere, ABD topraklarında gerçekleşen çeşitli şiddet olaylarıyla bağlantılı. Leiter'in oğlu Kasım 2023'te Kuzey Gazze'de savaşırken hayatını kaybetti. Netanyahu’nun gazze’deki savaşının en güçlü destekçilerinden.

