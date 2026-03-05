ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 05.03.2026 09:00 5 Mart 2026 09:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.03.2026 11:30 5 Mart 2026 11:30
Okuma Okuma:  1 dakika

ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 6. GÜN

İsrail ordusundan Tahran ve Beyrut’a yoğun hava saldırıları

ABD ve İsrail ordularının İran’a karşı başlattığı saldırıların altıncı gününde yaşanan gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsrail ordusundan Tahran ve Beyrut’a yoğun hava saldırıları
*ABD-İsrail saldırıları sonrası İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılap Meydanı, 4 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırılar, altıncı gününde (5 Mart) devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Tahran ve Beyrut’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, Lübnan’ın güneyindeki kara işgalini de genişletiyor. İran güçleri ise bir yandan İsrail’i ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerini bir yandan da Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan petrol tankerlerini hedef alıyor.

Saldırıların ilk gününde, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda İranlı üst düzey yetkili öldürülmüştü. ABD, İran’a yönelik saldırılarına “Destansı Gazap Operasyonu” (Operation Epic Fury) adını verirken, İsrail de saldırıları “Aslanın Kükremesi Operasyonu” (Operation Roaring Lion) olarak adlandırdı. İran ise “Doğru Vaat-4” (Va’ad es-Sadık-4) adıyla misilleme saldırıları başlattı.

Saldırıların altıncı gününde yaşanan gelişmeleri canlı blog sayfamızda dakika dakika aktarıyoruz.

İran'da can kaybı sayısı 867'ye yükseldi
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 5. GÜN
İran'da can kaybı sayısı 867'ye yükseldi
4 Mart 2026
*Fars Haber Ajansı'nın (@FarsNews_Agency) ABD tankerinin vurulduğuna ilişkin X paylaşım.
*Fars Haber Ajansı'nın (@FarsNews_Agency) ABD tankerinin vurulduğuna ilişkin X paylaşım.

10.35 | İran: “ABD petrol tankerini vurduk”

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi’nin kuzeyinde ABD’ye ait bir petrol tankerini vurduğunu ve tankerin yandığını açıkladı.

İran-ABD gerilimi: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol ve LNG için ne anlama gelir?
İran-ABD gerilimi: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol ve LNG için ne anlama gelir?
24 Şubat 2026
*BBC, ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırılarını haritalandırdı, 4 Mart 2026.
*BBC, ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırılarını haritalandırdı, 4 Mart 2026.

07.30 | Tahran’da patlama sesleri

İran basını, başkent Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini, patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

*Görsel, UKMTO'nun internet sitesinden alınmıştır.
*Görsel, UKMTO'nun internet sitesinden alınmıştır.

05.15 | Kuveyt yakınlarında bir petrol tankerinde patlama

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü’nden (UKMTO) yapılan açıklamada, Kuveyt’in Mübarek el-Kebir Limanı’nın yaklaşık 55 kilometre güneydoğusunda bir petrol tankerinde bir patlamanın meydana geldiği aktarıldı.

Petrol tankerinin batmaya başladığı ve denize petrol aktığı belirtilen açıklamada, yangın çıkmadığı vurgulandı. Mürettebatın da yara almadığı ve güvende olduğu kaydedildi.

Kuveyt olayın kendi kara sularında meydana geldiğini reddetti.

İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
DÜNYADA PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR
İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
3 Mart 2026
*ABD'nin Doha Büyükelçiliği binası, 2022. (Fotoğraf: wikimedia)
*ABD'nin Doha Büyükelçiliği binası, 2022. (Fotoğraf: wikimedia)

04.30 | Katar’da ABD Büyükelçiliği çevresi tahliye ediliyor

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Katar, güvenlik gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği yakınında yaşayanları tahliye etmeye başladığını duyurdu.

*Görsel, İsrail’in ‘Tzofar’ adlı erken uyarı sistemi uygulamasından alınmıştır.
*Görsel, İsrail’in ‘Tzofar’ adlı erken uyarı sistemi uygulamasından alınmıştır.

04.15 | İran’dan İsrail’e yeni misilleme saldırıları

İsrail ordusundan yapılan iki ayrı açıklamada, İran’dan İsrail’e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi.

*Hatemu’l-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikar. (Fotoğraf: Mehr)
*Hatemu’l-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikar. (Fotoğraf: Mehr)

03.05 | İran: “IKBY’deki İranlı Kürt grupları hedef aldık”

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemu’l-Enbiya Karargahı, “Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üslerini üç füzeyle hedef aldık” açıklamasında bulundu.

İranlı Kürt gazeteci Zarei ‘üçüncü yolu’ anlattı: "Savaş rejimi bitirir ama demokrasi getirmez"
KÜRTLER İRAN'DAKİ SAVAŞIN NERESİNDE?
İranlı Kürt gazeteci Zarei ‘üçüncü yolu’ anlattı: "Savaş rejimi bitirir ama demokrasi getirmez"
4 Mart 2026
03.00 | Beyrut’ta patlama sesleri

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta “Hizbullah altyapısına yönelik” saldırı başlattığını, detayların daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Bölgedeki AA muhabiri, bu açıklamanın ardından Beyrut’un Dahiye bölgesinden patlama sesi geldiğini, patlamanın gerçekleştiği bölgeden dumanlar yükseldiğini bildirdi.

İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 3. GÜN
İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi
2 Mart 2026
Görsel: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı
Görsel: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı

02.45 | Suudi Arabistan: Üç seyir füzesine müdahale edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki El-Harec şehri dışında üç seyir füzesine müdahale edildiği ve füzelerin imha edildiği belirtildi.

*Kirmanpur'un X hesabından (@HKermanpour) yaptığı paylaşım.
*Kirmanpur'un X hesabından (@HKermanpour) yaptığı paylaşım.

00.00 | İran: Can kaybı sayısı 926’ya yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 926’ya yükseldiğini açıkladı.

Kirmanpur, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 Mart Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla hayatını kaybedenlerin 301’inin 18 yaşın altında olduğunu ve en küçüğünün 1 yaşında olduğunu belirtti.

Yaralı sayısının 6 bin 186 olduğunu ifade eden Kirmanpur, 2 bin 54’ünün hastanelerde tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

23.25 | Tahran’dan yaklaşık 100 bin kişi ayrıldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), yayımladığı son raporda, Ortadoğu’da son dönemde artan çatışmaların insani durumun belirgin bir şekilde kötüleşmesine yol açtığı kaydetti.

ABD-İsrail’in ortak saldırılarını başlatmasından sonraki ilk iki günde Tahran’dan yaklaşık 100 bin kişinin ayrıldığının ifade edildiği raporda, günde yaklaşık 1000 ila 2 bin aracın çoğunlukla kuzeye doğru Tahran’ı terk ettiği aktarıldı.

Raporda, İsrail’in hava ve kara saldırılarını artırdığı Lübnan’da ise ülke içi yerinden edilenlerin sayısının 58 bine ulaştığı kaydedildi.

Af Örgütü’nden çağrı: Sivilleri koruyun, uluslararası hukuka uyun
Af Örgütü’nden çağrı: Sivilleri koruyun, uluslararası hukuka uyun
4 Mart 2026
*Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt. (Fotoğraf: White House)
*Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt. (Fotoğraf: White House)

22.30 | ABD’den “İranlı Kürt güçleri” açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin İran’da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, “Başkan’ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler, tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır.” dedi.

CNN televizyonu, ABD’li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA), İran’da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını iddia etmişti.
*İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan. (Fotoğraf: AA)
*İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan. (Fotoğraf: AA)

22.17 | Pezeşkiyan’dan İspanya’ya teşekkür

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail’in İran dahil diğer ülkelere saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayı reddeden İspanya’ya teşekkür etti.

Pezeşkiyan’ın X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“İspanya’nın, Siyonist-Amerikan koalisyonunun İran da dahil olmak üzere ülkelere karşı gerçekleştirdiği açık insan hakları ihlallerine ve askeri saldırganlığına karşı sergilediği sorumlu davranış, Batı’da etik değerlerin ve uyanmış vicdanların hala var olduğunu göstermektedir.”

Sanchez’den Trump’a: Dünyadaki sorunlar sadece bomba atarak çözülemez
Sanchez’den Trump’a: Dünyadaki sorunlar sadece bomba atarak çözülemez
4 Mart 2026
21.20 | “İran’a saldırılarda 5 binden fazla mühimmat kullanıldı”

İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran’a karşı saldırıların 28 Şubat sabahı başlatılmasından beri 5 binden fazla mühimmat kullandığını açıkladı.

*İsrail ordusunun hava saldırısıyla hedef aldığı Beyrut'un Hazmiye bölgesindeki Comfort Otel'de ağır hasar meydana geldi, 4 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)
*İsrail ordusunun hava saldırısıyla hedef aldığı Beyrut'un Hazmiye bölgesindeki Comfort Otel'de ağır hasar meydana geldi, 4 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)

20.30 | İsrail’in Lübnan saldırılarında can kaybı 72’ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart’tan bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20 kişi artarak 72’ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, yaralı sayısının ise 437 olduğunu belirtti.

*Kaynaklar: Anadolu Ajansı, Fars Haber Ajansı, IRNA, Reuters, Tesnim

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları israil ordusu abd ordusu İran Devrim Muhafızları Ordusu körfez ülkeleri İsrail İran
ilgili haberler
İran’dan Hatay’a düşen füze açıklaması: Türkiye’yi hedef almadık
Bugün 09:16
/haber/irandan-hataya-dusen-fuze-aciklamasi-turkiyeyi-hedef-almadik-317374
Trump ve Netanyahu'nun İran'a saldırısı yasadışı bir saldırganlık eylemi
4 Mart 2026
/haber/trump-ve-netanyahu-nun-iran-a-saldirisi-yasadisi-bir-saldirganlik-eylemi-317368
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 5. GÜN
İran'da can kaybı sayısı 867'ye yükseldi
4 Mart 2026
/haber/iran-da-can-kaybi-sayisi-867-ye-yukseldi-317328
İran: "Uzmanlar", öldürülen Ayetullah Ali Hamaney yerine oğlu Müçteba'yı getirdi
4 Mart 2026
/haber/iran-uzmanlar-oldurulen-ayetullah-ali-hamaney-yerine-oglu-mucteba-yi-getirdi-317322
İran’a saldırılar sınır komşusu Van’da yaşamı nasıl etkiledi?
3 Mart 2026
/haber/irana-saldirilar-sinir-komsusu-vanda-yasami-nasil-etkiledi-317297
