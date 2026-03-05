İsrail ordusundan Tahran ve Beyrut’a yoğun hava saldırıları

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırılar, altıncı gününde (5 Mart) devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Tahran ve Beyrut’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, Lübnan’ın güneyindeki kara işgalini de genişletiyor. İran güçleri ise bir yandan İsrail’i ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerini bir yandan da Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan petrol tankerlerini hedef alıyor.

Saldırıların ilk gününde, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda İranlı üst düzey yetkili öldürülmüştü. ABD, İran’a yönelik saldırılarına “Destansı Gazap Operasyonu” (Operation Epic Fury) adını verirken, İsrail de saldırıları “Aslanın Kükremesi Operasyonu” (Operation Roaring Lion) olarak adlandırdı. İran ise “Doğru Vaat-4” (Va’ad es-Sadık-4) adıyla misilleme saldırıları başlattı.

Saldırıların altıncı gününde yaşanan gelişmeleri canlı blog sayfamızda dakika dakika aktarıyoruz.

ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 5. GÜN İran'da can kaybı sayısı 867'ye yükseldi

*Fars Haber Ajansı'nın (@FarsNews_Agency) ABD tankerinin vurulduğuna ilişkin X paylaşım. 10.35 | İran: “ABD petrol tankerini vurduk” İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi’nin kuzeyinde ABD’ye ait bir petrol tankerini vurduğunu ve tankerin yandığını açıkladı. İran-ABD gerilimi: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol ve LNG için ne anlama gelir?

*BBC, ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırılarını haritalandırdı, 4 Mart 2026. 07.30 | Tahran’da patlama sesleri İran basını, başkent Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini, patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

*Görsel, UKMTO'nun internet sitesinden alınmıştır. 05.15 | Kuveyt yakınlarında bir petrol tankerinde patlama İngiltere Deniz Ticaret Örgütü’nden (UKMTO) yapılan açıklamada, Kuveyt’in Mübarek el-Kebir Limanı’nın yaklaşık 55 kilometre güneydoğusunda bir petrol tankerinde bir patlamanın meydana geldiği aktarıldı. Petrol tankerinin batmaya başladığı ve denize petrol aktığı belirtilen açıklamada, yangın çıkmadığı vurgulandı. Mürettebatın da yara almadığı ve güvende olduğu kaydedildi. Kuveyt olayın kendi kara sularında meydana geldiğini reddetti. DÜNYADA PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı

*ABD'nin Doha Büyükelçiliği binası, 2022. (Fotoğraf: wikimedia) 04.30 | Katar’da ABD Büyükelçiliği çevresi tahliye ediliyor Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Katar, güvenlik gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği yakınında yaşayanları tahliye etmeye başladığını duyurdu.

*Görsel, İsrail’in ‘Tzofar’ adlı erken uyarı sistemi uygulamasından alınmıştır. 04.15 | İran’dan İsrail’e yeni misilleme saldırıları İsrail ordusundan yapılan iki ayrı açıklamada, İran’dan İsrail’e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi.

במהלך הלילה: צה״ל תקף בביירות מפקדות נוספות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה



צה"ל תקף לפני זמן קצר בביירות, והשלים גל תקיפות נגד מספר מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה.



בין המפקדות שהותקפו, מפקדה בשימוש היחידה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה.



המפקדות שהותקפו יועדו לשמש את ארגון… pic.twitter.com/mT6fxz4z04 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 5, 2026 03.00 | Beyrut’ta patlama sesleri İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta “Hizbullah altyapısına yönelik” saldırı başlattığını, detayların daha sonra açıklanacağını duyurdu. Bölgedeki AA muhabiri, bu açıklamanın ardından Beyrut’un Dahiye bölgesinden patlama sesi geldiğini, patlamanın gerçekleştiği bölgeden dumanlar yükseldiğini bildirdi. ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 3. GÜN İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi

Görsel: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı 02.45 | Suudi Arabistan: Üç seyir füzesine müdahale edildi Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki El-Harec şehri dışında üç seyir füzesine müdahale edildiği ve füzelerin imha edildiği belirtildi.

*Kirmanpur'un X hesabından (@HKermanpour) yaptığı paylaşım. 00.00 | İran: Can kaybı sayısı 926’ya yükseldi İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 926’ya yükseldiğini açıkladı. Kirmanpur, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 Mart Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla hayatını kaybedenlerin 301’inin 18 yaşın altında olduğunu ve en küçüğünün 1 yaşında olduğunu belirtti. Yaralı sayısının 6 bin 186 olduğunu ifade eden Kirmanpur, 2 bin 54’ünün hastanelerde tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı 23.25 | Tahran’dan yaklaşık 100 bin kişi ayrıldı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), yayımladığı son raporda, Ortadoğu’da son dönemde artan çatışmaların insani durumun belirgin bir şekilde kötüleşmesine yol açtığı kaydetti. ABD-İsrail’in ortak saldırılarını başlatmasından sonraki ilk iki günde Tahran’dan yaklaşık 100 bin kişinin ayrıldığının ifade edildiği raporda, günde yaklaşık 1000 ila 2 bin aracın çoğunlukla kuzeye doğru Tahran’ı terk ettiği aktarıldı. Raporda, İsrail’in hava ve kara saldırılarını artırdığı Lübnan’da ise ülke içi yerinden edilenlerin sayısının 58 bine ulaştığı kaydedildi. Af Örgütü’nden çağrı: Sivilleri koruyun, uluslararası hukuka uyun

*Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt. (Fotoğraf: White House) 22.30 | ABD’den “İranlı Kürt güçleri” açıklaması Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin İran’da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, “Başkan’ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler, tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır.” dedi. CNN televizyonu, ABD’li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA), İran’da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

*İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan. (Fotoğraf: AA) 22.17 | Pezeşkiyan’dan İspanya’ya teşekkür İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail’in İran dahil diğer ülkelere saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayı reddeden İspanya’ya teşekkür etti. Pezeşkiyan’ın X hesabından paylaştığı mesaj şöyle: “İspanya’nın, Siyonist-Amerikan koalisyonunun İran da dahil olmak üzere ülkelere karşı gerçekleştirdiği açık insan hakları ihlallerine ve askeri saldırganlığına karşı sergilediği sorumlu davranış, Batı’da etik değerlerin ve uyanmış vicdanların hala var olduğunu göstermektedir.” Sanchez’den Trump’a: Dünyadaki sorunlar sadece bomba atarak çözülemez

המאמץ המשולב להעמקת הפגיעה ביכולות האש וההגנה נמשך: עשרות מערכות טילים בליסטיים והגנה הותקפו היום במערב ובמרכז איראן



חיל האוויר השלים מוקדם יותר היום גל תקיפות נרחב לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן.



בתקיפות הושמדו עשרות תשתיות של מערך הטילים הבליסטיים של… pic.twitter.com/JQE0rMMpnw — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 4, 2026 21.20 | “İran’a saldırılarda 5 binden fazla mühimmat kullanıldı” İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran’a karşı saldırıların 28 Şubat sabahı başlatılmasından beri 5 binden fazla mühimmat kullandığını açıkladı.