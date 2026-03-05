ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 6. GÜN
İsrail ordusundan Tahran ve Beyrut’a yoğun hava saldırıları
ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırılar, altıncı gününde (5 Mart) devam ediyor.
İsrail savaş uçakları, Tahran ve Beyrut’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, Lübnan’ın güneyindeki kara işgalini de genişletiyor. İran güçleri ise bir yandan İsrail’i ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerini bir yandan da Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan petrol tankerlerini hedef alıyor.
Saldırıların altıncı gününde yaşanan gelişmeleri canlı blog sayfamızda dakika dakika aktarıyoruz.
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 5. GÜN
İran'da can kaybı sayısı 867'ye yükseldi
10.35 | İran: “ABD petrol tankerini vurduk”
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi’nin kuzeyinde ABD’ye ait bir petrol tankerini vurduğunu ve tankerin yandığını açıkladı.
07.30 | Tahran’da patlama sesleri
İran basını, başkent Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini, patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
05.15 | Kuveyt yakınlarında bir petrol tankerinde patlama
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü’nden (UKMTO) yapılan açıklamada, Kuveyt’in Mübarek el-Kebir Limanı’nın yaklaşık 55 kilometre güneydoğusunda bir petrol tankerinde bir patlamanın meydana geldiği aktarıldı.
Petrol tankerinin batmaya başladığı ve denize petrol aktığı belirtilen açıklamada, yangın çıkmadığı vurgulandı. Mürettebatın da yara almadığı ve güvende olduğu kaydedildi.
Kuveyt olayın kendi kara sularında meydana geldiğini reddetti.
04.30 | Katar’da ABD Büyükelçiliği çevresi tahliye ediliyor
Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Katar, güvenlik gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği yakınında yaşayanları tahliye etmeye başladığını duyurdu.
04.15 | İran’dan İsrail’e yeni misilleme saldırıları
İsrail ordusundan yapılan iki ayrı açıklamada, İran’dan İsrail’e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi.
03.05 | İran: “IKBY’deki İranlı Kürt grupları hedef aldık”
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemu’l-Enbiya Karargahı, “Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üslerini üç füzeyle hedef aldık” açıklamasında bulundu.
03.00 | Beyrut’ta patlama sesleri
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta “Hizbullah altyapısına yönelik” saldırı başlattığını, detayların daha sonra açıklanacağını duyurdu.
Bölgedeki AA muhabiri, bu açıklamanın ardından Beyrut’un Dahiye bölgesinden patlama sesi geldiğini, patlamanın gerçekleştiği bölgeden dumanlar yükseldiğini bildirdi.
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 3. GÜN
02.45 | Suudi Arabistan: Üç seyir füzesine müdahale edildi
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki El-Harec şehri dışında üç seyir füzesine müdahale edildiği ve füzelerin imha edildiği belirtildi.
00.00 | İran: Can kaybı sayısı 926’ya yükseldi
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 926’ya yükseldiğini açıkladı.
Kirmanpur, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 Mart Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla hayatını kaybedenlerin 301’inin 18 yaşın altında olduğunu ve en küçüğünün 1 yaşında olduğunu belirtti.
Yaralı sayısının 6 bin 186 olduğunu ifade eden Kirmanpur, 2 bin 54’ünün hastanelerde tedavisinin sürdüğünü kaydetti.
23.25 | Tahran’dan yaklaşık 100 bin kişi ayrıldı
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), yayımladığı son raporda, Ortadoğu’da son dönemde artan çatışmaların insani durumun belirgin bir şekilde kötüleşmesine yol açtığı kaydetti.
ABD-İsrail’in ortak saldırılarını başlatmasından sonraki ilk iki günde Tahran’dan yaklaşık 100 bin kişinin ayrıldığının ifade edildiği raporda, günde yaklaşık 1000 ila 2 bin aracın çoğunlukla kuzeye doğru Tahran’ı terk ettiği aktarıldı.
Raporda, İsrail’in hava ve kara saldırılarını artırdığı Lübnan’da ise ülke içi yerinden edilenlerin sayısının 58 bine ulaştığı kaydedildi.
22.30 | ABD’den “İranlı Kürt güçleri” açıklaması
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin İran’da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, “Başkan’ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler, tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır.” dedi.
22.17 | Pezeşkiyan’dan İspanya’ya teşekkür
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail’in İran dahil diğer ülkelere saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayı reddeden İspanya’ya teşekkür etti.
Pezeşkiyan’ın X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
“İspanya’nın, Siyonist-Amerikan koalisyonunun İran da dahil olmak üzere ülkelere karşı gerçekleştirdiği açık insan hakları ihlallerine ve askeri saldırganlığına karşı sergilediği sorumlu davranış, Batı’da etik değerlerin ve uyanmış vicdanların hala var olduğunu göstermektedir.”
21.20 | “İran’a saldırılarda 5 binden fazla mühimmat kullanıldı”
İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran’a karşı saldırıların 28 Şubat sabahı başlatılmasından beri 5 binden fazla mühimmat kullandığını açıkladı.
20.30 | İsrail’in Lübnan saldırılarında can kaybı 72’ye yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart’tan bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20 kişi artarak 72’ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, yaralı sayısının ise 437 olduğunu belirtti.
*Kaynaklar: Anadolu Ajansı, Fars Haber Ajansı, IRNA, Reuters, Tesnim
