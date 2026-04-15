ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.04.2026 11:29 15 Nisan 2026 11:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.04.2026 11:44 15 Nisan 2026 11:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Avrupa’dan ortak bildiri: Lübnan’da gerilim düşürülmeli

17 Avrupa ülkesi, İsrail’in 8 Nisan’daki saldırılarını ve UNIFIL’e yönelik saldırıları kınayarak, Lübnan’ın egemenliğine saygı gösterilmesi ve BM kararlarının uygulanması çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta Beyrut'ta düşen füze sonrası bir sokak gözüküyor. Arabaların tamamı yanmış. Üstlerinde duman tütüyor.
Fotoğraf: Houssam Shbaro / AA (8 Nisan'daki saldırı sonrası Beyrut)

16 Avrupa ülkesi ve Avustralya, Lübnan’ın “bölgesel gerilimi azaltma çabalarına” dahil edilmesi çağrısında bulunan ve “tüm tarafları kalıcı bir siyasi çözüm için çalışmaya” teşvik eden ortak bir bildiri yayınladı.

Avustralya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık’ın dışişleri bakanları “Lübnan'daki savaşın devam etmesi, tüm taraflarca saygı gösterilmesi gereken mevcut bölgesel gerilimin azaltılmasını tehlikeye atmaktadır” dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın İsrail ile doğrudan görüşmeler başlatma girişimini ve İsrail’in ABD’nin arabuluculuğunda görüşmelere başlamayı kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildiren ülkeler “iki tarafı da fırsatı değerlendirmeye” çağırdı.

“Doğrudan müzakereler, Lübnan ve İsrail’in yanı sıra bölgeye de kalıcı güvenlik getirmenin yolunu açabilir. Onları desteklemeye hazırız. Bu nedenle, tüm tarafları acilen gerilimi azaltmaya ve ABD ile İran arasındaki ateşkesin sunduğu fırsatı değerlendirmeye çağırıyoruz.” dedi.

Ülkeler öte yandan, 8 Nisan'da İsrail'in Lübnan’da düzenlediği ve 350'den fazla kişinin ölümüne, 1000'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırıları kınayarak, uluslararası hukuk kapsamında sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırıları da “en şiddetli” şekilde kınayan ülkeler “BM barış güçlerinin emniyeti ve güvenliğinin her zaman sağlanması gerektiğini” söyledi. Ancak İsrail’in ismini geçirmedi.

Ülkeler bildiriyi şöyle sonlandırdı:

“Lübnan halkına ve yetkililerine tam dayanışma ve sarsılmaz desteğimizi ifade ediyoruz. Lübnan hükümeti ile koordinasyon içinde, Lübnan’daki bir milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye acil yardım sağlamaya hazırız.

Lübnan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulmasının ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 (2006) sayılı kararının tam olarak uygulanmasının önemini yeniden teyit ediyoruz. Lübnan devletinin tüm Lübnan toprakları üzerinde tam egemenliğini kullanmasını desteklemeye devam edeceğiz. Bu bağlamda, Lübnan hükümetinin Hizbullah’ın askeri faaliyetlerini yasaklama kararını, Beyrut üzerinde devlet otoritesini tam olarak tesis etme ve silahların tekelini elinde tutma kararını takdirle karşılıyoruz ve bu kararların tam ve hızlı bir şekilde uygulanmasını teşvik ediyoruz.”

Bildiride Avusturya, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İsviçre gibi ülkelerin imzası yok.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
lübnan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git