DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 09.04.2026 12:45 9 Nisan 2026 12:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.04.2026 15:03 9 Nisan 2026 15:03
Okuma Okuma:  2 dakika

İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları sürüyor: Bir günde en az 254 can kaybı

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın kişisel sekreteri Ali Yusuf Harşi’nin öldürüldüğünü öne sürerken, Hizbullah da İsrail güçlerine yönelik misilleme saldırıları düzenledi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
*İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırı sonrası Beyrut'un Tel Hayyat bölgesinde yaşanan yıkım, 8 Nisan 2026. (Fotoğraf: AA)

Pakistan arabuluculuğunda ABD ile İran arasında 8 Nisan’da ilan edilen ve “Lübnan ile diğer bölgeleri” de kapsadığı belirtilen iki haftalık ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dün (8 Nisan) öğle saatlerinde Beyrut başta olmak üzere Lübnan’ın güneyi ve doğusunda onlarca noktaya gerçekleştirdiği eşzamanlı saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini, 1165 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Böylece, 2 Mart’tan bu yana devam eden İsrail saldırıları sonucu Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1784’e, yaralı sayısı ise 5 bin 977’ye yükseldi.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ı bombaladı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam’ın kararıyla, “İsrail saldırılarının hedefi olan, yaralanan ve hayatını kaybeden yüzlerce masum ve silahsız sivil için” bugün bir günlük ulusal yas ilan edildi.

ABD-İran ateşkesinin arabulucusu Pakistan’ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan’ı da kapsadığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, ateşkesin Lübnan’ın kapsamadığını öne sürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bugün yaptığı açıklamada, Lübnan’a saldırıların devam edeceğini belirtti. İran ise Lübnan’a yönelik saldırılar son bulmadıkça İsrail’e karşı misilleme saldırılarını sürdüreceği mesajını verdi.

Hizbullah’tan misilleme saldırıları

Öte yandan Hizbullah, İsrail ordusunun “ateşkesi ihlal etmesine karşılık olarak”, İsrail’in kuzeyindeki Manara yerleşimine roket saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Örgütün Telegram hesabından yapılan bir diğer açıklamada ise, İsrail ordusunun işgali altındaki Lübnan’ın güneyinde yer alan Taybe’de, bir evde konuşlu İsrail askerlerinin sabah saatlerinde hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu: “Kasım’ın yeğeni öldürüldü”

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Xsosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan’a yönelik dünkü saldırılarda Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın kişisel sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harşi’nin hedef alındığını ve öldüğünü öne sürdü.

Harşi’nin Hizbullah liderinin danışmanı olduğunu belirten Adraee, Kasım’ın ofisinin yönetimi ve güvenliğinde merkezi bir görevi olduğunu da ifade etti.

Adraee ayrıca, Lübnan’ın güneyinde altyapıyı hedef alan saldırılarını sürdürdüklerini söyleyerek Litani Nehri üzerindeki iki köprünün hedef alındığını aktardı.

İsrail, ‘güvenlik bölgesi’ söylemiyle Güney Lübnan’daki işgalini Litani Nehri’ne kadar kalıcılaştırma yönünde adımlar atıyor. Associated Press’in haberine göre, İsrail ordusunun bölgedeki köprüleri vurması, sınır köylerindeki yıkımı hızlandırması ve yerlerinden edilen sivillerin dönüşünü engellemesi, Lübnan’daki işgalini tahkim etmeye yönelik fiili bir tablo ortaya çıkarıyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları Lübnan'a İsrail saldırısı israil ordusu Hizbullah-İsrail çatışması lübnan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
