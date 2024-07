Linçlerin ardından kent savaş alanına döndü, 107 dükkân tahrip edildi

Türkiye Mülteci Konseyi ve Afgan Mülteciler Dayanışma & Yardımlaşma Derneği (ARSA), 30 Haziran’da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi’nde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismar ettiği iddiası üzerine başlayan ve çok sayıda kente yayılan linçlere yönelik, rapor hazırladı.

Rapor, Kayseri’deki linçlerin ekonomik ve sosyal boyutlarını gözler önüne serdi. Raporda, etkilenen alanlar savaş bölgelerine benzetildi ve sokakların moloz, kırık camlar ve yağmalanan malların kalıntılarıyla dolu olduğu hatırlatıldı.

10 sayfalık raporda öne çıkan veriler şöyle:

*Suriyelilere ve diğer göçmenlere ait dükkanlar yağmalandı ve tahrip edildi, yabancı plakalı araçlar saldırıya uğradı ve bazıları ateşe verildi. Bölge savaş alanına benziyordu.

Sahabiye Mahallesi: 64 dükkan tahrip edildi.

Fevziçakmak Mahallesi ve Fuzuli Caddesi: 22 dükkan tahrip edildi.

Küçük Mustafa Mahallesi: 15 dükkan tahrip edildi.

Mevlana Mahallesi: 6 dükkan tahrip edildi.

Araçlar ve Evler: Çok sayıda araç tahrip edildi, en az iki araç tamamen yandı, 12 araç taşlandı. 20'den fazla ev taşlandı ve pencereleri kırıldı.

Toplam tahrip edilen dükkanlar: 107 (104 Suriyeli mülkiyetinde, 3 yanlışlıkla Türk mülkiyetinde)

Tahrip edilen araç sayısı: Onlarca, en az iki tamamen yandı

Pencereleri kırılan evler: Birçok, hasar raporları devam ediyor

Göçmen Sağlık Merkezi: Danişmentgazi ilçesinde bulunuyor, göçmenlerin sağlık ve entegrasyonunu kolaylaştırıyor.

Çağrı Derneği (İsmail Ağa Derneği): Danişmentgazi ilçesinde bulunuyor, geçim ve ekonomik destek programları sunuyor.

Anadolu Hristiyanlar Topluluğu: Sahabiye ilçesinde bulunuyor, geçim desteği ve su programları sağlıyor.

*Polis ve mülteci topluluğu arasında güven ve iş birliğini geliştirmek için topluluk polisliği girişimleri uygulanmalıdır. Bu, her iki grup arasındaki anlayışı ve iş birliğini artırabilir.

Afgan Mülteciler Dayanışma & Yardımlaşma Derneği ve Türkiye Mülteci Konseyi Başkanı Dr. Dr.Zakira Hekmat bianet’e yaptığı değerlendirmede şu noktalara dikkat çekti:

“Bireysel münferit olayların tüm toplumla ilişkilendirilesini ve tek bir kişinin işlediği suçun (istismar) tüm bir mülteci toplumuna mal edilmesini doğru bulmuyoruz. Bu tür saldırılar, Türkiye’nin güvenirliliğine de zarar veriyor."

"Türkiye devleti, mültecilere geçici koruma verdiyse adının içinde de olduğu gibi bu insanların can ve mal güvenliğini korumalı. Ayrıca bu olaylar mülteciler kadar, Türkiye’nin ekonomisine de ciddi zararlar veriyor. Mülteci Konseyi Başkanı olarak, tüm yöneticilere çağrım güvenliğimizi sağlamaları ve bu konuda gerekli politikaları üretmelidir.”

"400'e yakın araç ve dükkana saldırıldı"

Kayseri Kültürleri Derneği de şu açıklamayı yaptı:

Her türlü insanlık onurunun ayaklar altına alındığı vahşi saldırılarda 400 ün üzerinde Suriye uyruklu insanlara ait iş yeri ve aracın yakılarak ya da tahrip edilerek zarar gördüğü ortaya çıktı. Şu anda Suriye uyruklu insanlar işyerlerini açamıyorlar. çalışanlar işlerine gidemiyorlar, korkudan evlerinden çıkamadıklarından hayati ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyorlar. Ayrıca provokatörlerin taşlı ve sopalı saldırılarında 15 polis memuru olmak üzere 20 den fazla yaralı olduğu kamuoyuna yansıdı.

Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak;

a) İnsanımıza, şehrimize, ülkemize korkulu anların yaşanmasına sebep olan vahşi ayaklanma ve saldırıları şiddetle kınıyor Kayseri halkımıza geçmiş olsun diyoruz.

b) Yaralanan güvenlik görevlilerimize geçmiş olsun diyoruz.

c) Olaylara karışan yönlendiren, provoke eden, mahalle dışından saldırgan taşıyan tüm şahısların titiz bir soruşturma ile tespit edilip yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz.

d) Tahrip edilen yakılan iş yeri ve araçların tespit edilerek zararlarının sahiplerini ödenmesini

e) Korkudan iş yerini açamayan, işine gidemeyen, ihtiyaçlarını karşılayamıyan insanların mağduriyetlerinin giderilmesinı.

f) Bir an önce şehrimizde barış ve kardeşlik ortamının sağlanması için Suriye uyruklu insanlarımzın çoğunluk olduğu mahallelerde güvenlik tedbirlerinin devamlı olmak üzere artırılmasını.

g) Emniyet, göç idaresi, il Müftülüğü, sivil toplum kurumları, milli eğitim ve basın camiası arasında sık sık yapılacak istişari toplantılarla, topluma yönelik birlikte yaşama alışkanlığının, topluma ulaştırılmasının elzem olduğuna inanıyoruz.

h) Siyasi partilerimizin, sivil kurumlarımızın, Diyanet, Milli Eğitim, spor ve meslek kuruluşlarımızın terörü ve provokasyonlara karşı gençlerimizi ve halkımızı bilinçlendirmemizin çok önemli olduğuna inanıyoruz