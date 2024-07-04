ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2024 16:57
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2024 17:00
2 dk Okuma

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği: Cinsel şiddet herkesin meselesi

“Ülkenizde mülteci istemiyorsanız öncelikle hükümet-devletlerin ürettiği savaşlara, işgallere, her türlü militer yapıya karşı çıkın ve desteklemeyin. Kendi devletiniz de dahil bütün orduların başka ülkelerdeki militarist girişimlerini amasız fakatsız reddedin

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği: Cinsel şiddet herkesin meselesi
Fotoğraf: Serkan Alan / Gazete Duvar

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, 30 Haziran’da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi’nde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismar ettiği iddiası üzerine başlayan ve çok sayıda kente yayılan linçlere yönelik açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Ülkenizde mülteci istemiyorsanız öncelikle hükümet-devletlerin ürettiği savaşlara, işgallere, her türlü militer yapıya karşı çıkın ve desteklemeyin. Kendi devletiniz de dahil bütün orduların başka ülkelerdeki militarist girişimlerini amasız fakatsız reddedin” çağrısı yapıldı.

“Sorumluluk yetişkinlerde"

Açıklama özetle şöyle

Cinsel şiddet güç dinamikleri ile ilgili bir meseledir. Güç dinamikleri kaynaklara erişim, yaş, eğitim, uzmanlık, karar alma yetisi, sosyal normlar ve değerlerle kurulabilir. Bu dinamiklerin yarattığı ayrımcılıklar belirli bir grubun eşit fırsatlara erişimini kısıtlar ve sosyal adaletsizliklere yol açar. Erkek egemen sistem ve ataerki LGBTİ+’lar, kadınlar, mülteciler, engelliler ve çocuklar gibi grupların daha çok zarar görmesine neden olur. Egemenlik ve güç dengesizlikleri her toplum ve topluluğun içinde vardır. Yetişkin ve çocuk arasında da keskin bir hiyerarşi bulunur, bu nedenle sorumluluk yetişkindedir.

Mültecileri ötekileştirmek nefreti ve nefret suçlarını körükler. Mülteciler de bu iktidar mekanizmalarını besleyen politikaları destekleyen hükümetler ve devletlerden zarar görmektedir.

Ülkenizde mülteci istemiyorsanız öncelikle hükümet-devletlerin ürettiği savaşlara, işgallere, her türlü militer yapıya karşı çıkın ve desteklemeyin. Kendi devletiniz de dahil bütün orduların başka ülkelerdeki militarist girişimlerini amasız fakatsız reddedin. Öfkenizi ve hak taleplerinizi mağduriyet yaşayanlara ve hakları, hayatları ellerinden alınanlara değil; nefret, kutuplaşma, savaş ve ayrımcılıktan beslenen güç ve iktidar sahiplerine, sorumlu yapılara yöneltin. Devletten, hükümetten, uluslararası kurumlardan hesap sorun. Linç, yağma, ve pogroma gerekçe ve aracı olacak hiçbir talebin meşruiyeti yoktur.

Ülkemizde cinsel şiddetin önlenmesini istiyorsanız, hak temelli örgütlerin her zaman söylediklerine kulak verin: Cinsel/leştirilmiş şiddet ve istismarın önlenmesi kişilerin yaşam haklarının ellerinden alınması (idam) çağrıları, mülteci düşmanlığı, kendi gibi olmayan “öteki”yi yok etmeye yönelik linç ve yağma girişimleri ile gerçekleşmez.

Cinsel/leştirilmiş şiddet ve istismarın önlenmesi birbirimizin haklarını gözeterek, kendi ürettiğimiz şiddet ve ayrımcılıkla yüzleşerek, tecavüz kültürü yerine sormaya, dinlemeye ve hayır cevabını almaya dayalı olan onay kültürünü destekleyerek gerçekleşir.

Dil ve davranışlarımızı şiddete maruz bırakılan herkesi kapsayacak şekilde dönüştürerek, her şeyden önemlisi de hak ve adalet talebini bizden topladığı vergilerle herkesin eşit ve güvende yaşaması için yükümlülüğü bulunan sorumlu iktidarlara yönelterek gerçekleşir. Irkçılık ve pogrom’un karşısında, cinsel şiddete karşı mücadelenin yanındayız!

Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası
Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası
2 Temmuz 2024

(EMK)

Kayseri'de mültecilere saldırılar mültecilere saldırı cinsel şiddetle mücadele derneği Cinsel saldırı
ilgili haberler
Serik'teki Suriyeli çocuk cinayeti: Yerel basına yasak öncesi baskı
4 Temmuz 2024
/haber/serik-teki-suriyeli-cocuk-cinayeti-yerel-basina-yasak-oncesi-baski-297123
MÜLTECİ KONSEYİ'NDEN KAYSERİ RAPORU
Linçlerin ardından kent savaş alanına döndü, 107 dükkân tahrip edildi
4 Temmuz 2024
/haber/linclerin-ardindan-kent-savas-alanina-dondu-107-dukkan-tahrip-edildi-297116
AHMET EL-NAİF 17 YAŞINDAYDI
Serik'te Suriyeli mülteci çocuk işçiyi öldürdükleri iddiasıyla üç çocuk tutuklandı
3 Temmuz 2024
/haber/serik-te-suriyeli-multeci-cocuk-isciyi-oldurdukleri-iddiasiyla-uc-cocuk-tutuklandi-297101
DEM Parti'den Kayseri için önerge: Araştırma Komisyonu kurulsun
3 Temmuz 2024
/haber/dem-parti-den-kayseri-icin-onerge-arastirma-komisyonu-kurulsun-297071
Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası
2 Temmuz 2024
/haber/kayseri-de-suriyelilere-saldiri-ve-sonrasi-297034
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’ten Kayseri için itidal çağrısı
2 Temmuz 2024
/haber/chp-kayseri-milletvekili-askin-gencten-kayseri-icin-itidal-cagrisi-297032
Kayseri’de Suriyelilere saldırı
1 Temmuz 2024
/haber/kayseride-suriyelilere-saldiri-296983
ilgili haberler
Serik'teki Suriyeli çocuk cinayeti: Yerel basına yasak öncesi baskı
4 Temmuz 2024
/haber/serik-teki-suriyeli-cocuk-cinayeti-yerel-basina-yasak-oncesi-baski-297123
MÜLTECİ KONSEYİ'NDEN KAYSERİ RAPORU
Linçlerin ardından kent savaş alanına döndü, 107 dükkân tahrip edildi
4 Temmuz 2024
/haber/linclerin-ardindan-kent-savas-alanina-dondu-107-dukkan-tahrip-edildi-297116
AHMET EL-NAİF 17 YAŞINDAYDI
Serik'te Suriyeli mülteci çocuk işçiyi öldürdükleri iddiasıyla üç çocuk tutuklandı
3 Temmuz 2024
/haber/serik-te-suriyeli-multeci-cocuk-isciyi-oldurdukleri-iddiasiyla-uc-cocuk-tutuklandi-297101
DEM Parti'den Kayseri için önerge: Araştırma Komisyonu kurulsun
3 Temmuz 2024
/haber/dem-parti-den-kayseri-icin-onerge-arastirma-komisyonu-kurulsun-297071
Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası
2 Temmuz 2024
/haber/kayseri-de-suriyelilere-saldiri-ve-sonrasi-297034
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’ten Kayseri için itidal çağrısı
2 Temmuz 2024
/haber/chp-kayseri-milletvekili-askin-gencten-kayseri-icin-itidal-cagrisi-297032
Kayseri’de Suriyelilere saldırı
1 Temmuz 2024
/haber/kayseride-suriyelilere-saldiri-296983
Sayfa Başına Git
GÜNCEL
Menü Gizle
bianet'ten bildirimler
bianet'in özel bildirimlerine izin vererek önemli gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.