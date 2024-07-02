Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası

30 Haziran’da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi’nde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismara maruz bıraktığı iddiası üzerine toplanan kalabalık grup, Suriyelilere ait işyeri ve araçlara saldırdı.

Giderek büyüyen ve sosyal medyada yayılan nefret söylemleriyle körüklenen şiddet sonucu, toplanan kalabalık gece boyunca Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Danişmentgazi, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerini bastı; Suriyelilere ait ev, araba, motosiklet ve işyerlerini ateşe verdi.

Kayseri Valiliği, istismar şüphelisi kişinin gözaltında olduğunu, çocuğun da koruma altına alındığını açıkladı.

Saldırılarda 21 polis ve 1 itfaiyeci yaralandı.

Cinsel istismar iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 474 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, gözaltına alınan şahısların çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk ve ailesinin korumaya alındığını, psikososyal destek sağlandığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 9 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 3 milyon 115 bin 536 kişi. Kayseri’deki Suriyeli göçmen nüfusu ise 82 bin 999.

“Mesajınızı aldık”

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın bölgeye gelerek yaptığı açıklamada, şüpheli ile ailesinin sınırdışı edileceğini söyledi ve ekledi: "Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil.”

Adliyeye sevk edilen istismar şüphelisi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe dün (1 Temmuz) tutuklandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırılara ilişkin şöyle dedi: "Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri muhalefetin bu zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun, insanların evlerini yakmak, vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez.”

Kayseri'de yaşananlar ve Ankara'nın Şam'la "normalleşme" girişimleri ise 1 Temmuz'da TSK ve 'Suriye Milli Ordusu' kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde gerginliğe yol açtı. Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar sonrası Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde Suriyelilere yönelik saldırı dalgaları başladı.

Kayseri’de başlayan saldırılar başta Hatay, Antep, Bursa, Konya, Kilis, İstanbul ve Urfa olmak üzere birçok kente yayıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, son olarak bugün (3 Temmuz) saldırılara kamyonetle "insan taşıyan" şüphelinin yakalandığını duyurdu. Emniyetin açıklamasına göre, şüphelinin "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından" kaydı bulunuyor. (TY)