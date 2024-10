Li Enqereyê li dijî tesîsên TUSAŞê êriş pêk hat

Li gor nûçeya Ajansa Anadolûyê, piştî li ber deriyê ketinê yê tesîsên Pîşesaziya Fezayê û Hewayî a Tirkan (TUSAŞ) teqîn pêk hatiye û dengê çekan hatiye bihîstin. Tesîsên navborî li navçeya Kahramankazana Enqereyê ye.

Hat diyarkirin ku personel ji ber ewlehiyê arasteyî stargehan hatine kirin. Hêzên ewlehiyê, ekîbên agirkujî û tenduristiyê çûn in cihê bûyerê.

Dîmenên pevçûna ku li piştî êrîşa li dijî tesîsên TUSAŞê derket:

Yerlikaya: Şehîd û birîndarên me hene

Wezîrê Karên Navxweyî Alî Yerlîkaya di daxuyaniya xwe ya li ser platforma medyaya civakî Xê de wiha got:

"Li dijî tesîsên tesîsên Pîşesaziya Fezayê û Hewayî a Tirkan (TUSAŞ) a ku li navçeya Kahramankazana Enqereyê ye, êrîşa terorê pêk hat. Piştî êrîşê mixabin şehîd û birîndarên me çêbûn. Rehma Xwedê li şehîdên me be û ji birîndarên me ra jî şifayê dixwazim. Raya giştî dê ji bo geşedanan were agahdarkirin. Daxuyaniyên ku ji çavkaniyên taybet tên kirin esas bigirin.”

Wezîr Tunç daxuyanî da

Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç ragihand ku Serdozgeriya Komarî ya Enqereyê derbarê êrîşa li dijî TUSAŞê de lêpirsîna edlî da destpêkirin.

Tûnç li ser hesabê xwe yê Xê weha gotiye, "Serdozgeriya Komarî ya Enqereyê derbarê êrîşa terorê ya xayîn de lêpirsîna edlî daye destpêkirin û Alîkarek serdozger û 8 Serdozger hatine wezîfedarkirin."

Biryara qedexekirina weşanê

Serokê Lijneya Bilind a Radyo û Televîzyonan (RTÛK) Ebubekir Şahîn diyar kir ku piştî êrîşa TUSAŞê biryara qedexeya weşanê hatiye girtin.

Şahîn di parvekirina xwe ya li ser platforma medyaya civakî Xê de weha got:

“Hat tespîtkirin ku di medyaya me de ji bilî daxuyaniyên rayedarên fermî, bi taybetî ji medyaya civakî agahî û dîmenên ne piştrastkirî hene. Şert e ku weşanên propagandaya terorê dike divê demildest rawestin. Piştî raporên pisporên me yên şopandinê, kesên ku li gorî qedexeya weşanê tevnegerin, dê cezayên herî giran li wan werin sepandin."

Fotograf: Ajansa Anadolû

(VC/AY)