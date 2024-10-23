ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 16:05
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2024 21:17
2 dk Okuma

Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik bombalı ve silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, TUSAŞ'ın Havacılık Bulvarı'nda bulunan yerleşkesindeki giriş kapısında yaşanan patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu.

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten 17.50'de yaptığı paylaşımda, “TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi için bulunduğu Rusya'nın Kazan kentinde yaptığı açıklamada, saldırıda can kaybının dörde yükseldiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, saat 20.50'de yaptığı açıklamada, can kaybının 5'e yükseldiğini, 2'sinin durumu ağır olmak üzere yaralı sayısının 22'ye yükseldiğini kaydetti.

Biri kadın, biri erkek olmak üzere iki saldırganın öldürüldüğünü belirten Yerlikaya, "Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız" dedi.

TUSAŞ tesislerine yapılan saldırı sonrası çıkan çatışmaya dair görüntüler:

Yerlikaya: Şehit ve yaralılarımız var

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi.

TUSAŞ tesislerindeki patlama anına ilişkin görüntüler:

Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TUSAŞ'a yönelik saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

Yayın yasağı kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ saldırısı sonrasında yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

Şahin, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Medyamızda, resmî makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir. Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır. İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
tusaş Ankara bombalı saldırı silahlı saldırı
ilgili haberler
Özel'den TUSAŞ açıklaması: Zamanlama manidar
Bugün 17:51
/haber/ozel-den-tusas-aciklamasi-zamanlama-manidar-301036
Temelli'den TUSAŞ açıklaması: Provokasyon her tarafından belli olmaktadır
Bugün 17:36
/haber/temelli-den-tusas-aciklamasi-provokasyon-her-tarafindan-belli-olmaktadir-301035
TUSAŞ nedir?
Bugün 17:17
/haber/tusas-nedir-301033
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
TUSAŞ saldırısı: Sosyal medyaya da sansür
Bugün 18:20
/haber/tusas-saldirisi-sosyal-medyaya-da-sansur-301037
TUSAŞ saldırısına yayın yasağı geldi
Bugün 17:23
/haber/tusas-saldirisina-yayin-yasagi-geldi-301031
ilgili haberler
Özel'den TUSAŞ açıklaması: Zamanlama manidar
Bugün 17:51
/haber/ozel-den-tusas-aciklamasi-zamanlama-manidar-301036
Temelli'den TUSAŞ açıklaması: Provokasyon her tarafından belli olmaktadır
Bugün 17:36
/haber/temelli-den-tusas-aciklamasi-provokasyon-her-tarafindan-belli-olmaktadir-301035
TUSAŞ nedir?
Bugün 17:17
/haber/tusas-nedir-301033
Sayfa Başına Git