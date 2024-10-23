Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, TUSAŞ'ın Havacılık Bulvarı'nda bulunan yerleşkesindeki giriş kapısında yaşanan patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu.

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten 17.50'de yaptığı paylaşımda, “TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi için bulunduğu Rusya'nın Kazan kentinde yaptığı açıklamada, saldırıda can kaybının dörde yükseldiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, saat 20.50'de yaptığı açıklamada, can kaybının 5'e yükseldiğini, 2'sinin durumu ağır olmak üzere yaralı sayısının 22'ye yükseldiğini kaydetti.

Biri kadın, biri erkek olmak üzere iki saldırganın öldürüldüğünü belirten Yerlikaya, "Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız" dedi.

TUSAŞ tesislerine yapılan saldırı sonrası çıkan çatışmaya dair görüntüler:

🔴 Ankara’da TUSAŞ tesislerine yapılan saldırı sonrası çıkan çatışmaya dair görüntülerhttps://t.co/B2av33h6e6 pic.twitter.com/62PBMRB2Xd — bianet (@bianet_org) October 23, 2024

Yerlikaya: Şehit ve yaralılarımız var

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi.

TUSAŞ tesislerindeki patlama anına ilişkin görüntüler:

🔴 Ankara’da TUSAŞ tesislerindeki patlama anına ilişkin görüntüler pic.twitter.com/tUFWqo5Ida — bianet (@bianet_org) October 23, 2024

Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TUSAŞ'a yönelik saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

Yayın yasağı kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ saldırısı sonrasında yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

Şahin, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Medyamızda, resmî makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir. Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır. İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır.”

(VC)