Rêxistinên LGBTİ+yan li dijî desteserkirinên NATOyê bi awayekî hevpar bertek nîşan dan
Rêxistinên LGBTİ+ têkildarî girtina 209 kesan daxuyaniyeke hevpar belav kirin. Di nav kesên ku beriya Lûtkeya NATOyê ya ku dê di 7-8ê Tîrmehê de li Enqereyê pêk bê bi serdegirtina malan hatine desteserkirin de, Derhênera Weşana Giştî ya Kaos GLyê, rojnamevan û parêzvana mafên LGBTİ+yan Yildiz Tar jî heye.
Rêxistinan bi bîr xist ku di nav kesên desteserkirî de gelek parêzvanên mafên LGBTİ+ û femînîstan, jin, parêzer, akademisyen, nûnerên rêxistinên kedê, parêzvanên mafên mirovan û ciwan hene û bang kirin ku divê hemû kesên desteserkirî ne demildest werin berdan.
Di daxuyaniyê de weha hat gotin: “Rojnamevanî, parêzerî û akademisyenî ne sûç e. Parêzvaniya mafên LGBTİ+yan ne sûç e.”
"Polîtîkaya Krîmînalîzekirinê ye"
"Di nav kesên hatine desteserkirin de her wekî kesên ku berê di raya giştî de bibûn hedef hene, parêzvanên ku tu lêpirsîn û doz li ser wan tune ne jî hene. Ev kesên ji temen, pîşe û qadên cuda yên têkoşînê ne. Ev rewş nîşan dide ku ev operasyon ne li dijî çend kesan tenê ne; armanc jê krîmînalîzekirina tevgera LGBTİ+, têkoşîna femînîst, tevgerên ciwanên şoreşger, têkoşîna kedê, parêzvanên mafên mirovan û qadên rêxistinbûna demokratîk e.
Li Tirkiyeyê, azadiya rêxistinbûnê ev demeke dirêj e ku bi qedexeyan, dozên girtinê, lêpirsînan, zextên îdarî û nîşandana wekî hedefan tê tepisandin. Ev serdegirtinên malan, hewldana kûrkirina polîtîkayên ewlekarîparêz in ku parêzvanên mafan û têkoşînên demokratîk wekî ‘gefa ewlekariyê’ dibînin. Parêzvanên mafan ne gefa ewlekariyê ne. Azadiya rêxistinbûnê bi van hincetan nabe bibe hedef.
Rojek beriya 3emîn danişîna doza Yilidiz Tarê a di 24ê Hezîranê de, desteserkirina wê ya bi serdegirtina malê, destwerdaneke eşkere ye li dijî rojnamevaniya LGBTİ+yan, parêzvaniya mafan, azadiya rêxistinbûnê û bîra tevgera LGBTİ+yan. Tiştê ku di kesayetiya Yildiz Tarê de tê hedefgirtin; mafê dengbilindkirin, nûçegihanî, rêxistinbûn û piştgiriya LGBTİ+yan e.
Yıldız Tar ne bi tenê ye. Dengê rojnamevaniya LGBTİ+yan nayê bêdeng kirin.
Em wekî rêxistinên LGBTİ+yan dibînin ku ev operasyonên bi navê ‘ewlekariya NATOyê’ tên kirin, atmosfereke tirsê ava dikin û berhemê polîtîkayeke wisa ne ku opozisyona civakî û têkoşînên mafan wekî dijmin nîşan dide. Mafê azadiya derbirînê yê rojnamevan, parêzvanên mafên LGBTİ+yan, femînîst, parêzer, akademisyen, rêxistinên kedê, ciwanên şoreşger û parêzvanên mafên mirovan heye.
Tiştê ku ji bo demokrasiya Tirkiyeyê gef e ne parêzvaniya mafan e, belku ew polîtîkayên ewlekarîparêz in ku kengî bixwazin rê li mafan digirin û radiwestînin.
Ji ber van sedeman, berdana demildest a Yildiz Tar û hemû kesên desteserkirî; her weha rakirina biryara qedexeya hevdîtina parêzeran û sînordariya li ser dosyayê, daxwazeke lezgîn e.
Parêzvaniya mafên LGBTİ+yan, rêxistinbûn û nûçegihaniya wê ne sûç e!
Em mafên xwe dizanin, dest ji jiyana xwe û têkoşîna xwe bernadin."
Saziyên ku îmzeya wan li bin daxuyaniyê ne ev in:
(TY/AY)