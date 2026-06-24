TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 24.06.2026 15:16 24 Hezîran 2026 15:16
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 24.06.2026 15:23 24 Hezîran 2026 15:23
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Rêxistinên LGBTİ+yan li dijî desteserkirinên NATOyê bi awayekî hevpar bertek nîşan dan

15 rêxistinên LGBTİ+ beriya Lûtkeya NATOyê daxuyaniyeke hevpar belav kirin û diyar kirin ku operasyonên li Enqereyê, hewldana krîmînalîzekirina tevgera LGBTİ+, têkoşîna femînîst û qadên ked û mafên mirovan e. Rêxistinan xwest ku Yildiz Tar û hemû kesên hatine desteserkirin, demildest werin berdan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Rêxistinên LGBTİ+yan li dijî desteserkirinên NATOyê bi awayekî hevpar bertek nîşan dan

Rêxistinên LGBTİ+ têkildarî girtina 209 kesan daxuyaniyeke hevpar belav kirin. Di nav kesên ku beriya Lûtkeya NATOyê ya ku dê di 7-8ê Tîrmehê de li Enqereyê pêk bê bi serdegirtina malan hatine desteserkirin de, Derhênera Weşana Giştî ya Kaos GLyê, rojnamevan û parêzvana mafên LGBTİ+yan Yildiz Tar jî heye.

Rêxistinan bi bîr xist ku di nav kesên desteserkirî de gelek parêzvanên mafên LGBTİ+ û femînîstan, jin, parêzer, akademisyen, nûnerên rêxistinên kedê, parêzvanên mafên mirovan û ciwan hene û bang kirin ku divê hemû kesên desteserkirî ne demildest werin berdan. 

Di daxuyaniyê de weha hat gotin: “Rojnamevanî, parêzerî û akademisyenî ne sûç e. Parêzvaniya mafên LGBTİ+yan ne sûç e.”

"Polîtîkaya Krîmînalîzekirinê ye"

"Di nav kesên hatine desteserkirin de her wekî kesên ku berê di raya giştî de bibûn hedef hene, parêzvanên ku tu lêpirsîn û doz li ser wan tune ne jî hene. Ev kesên ji temen, pîşe û qadên cuda yên têkoşînê ne. Ev rewş nîşan dide ku ev operasyon ne li dijî çend kesan tenê ne; armanc jê krîmînalîzekirina tevgera LGBTİ+, têkoşîna femînîst, tevgerên ciwanên şoreşger, têkoşîna kedê, parêzvanên mafên mirovan û qadên rêxistinbûna demokratîk e.

Li Tirkiyeyê, azadiya rêxistinbûnê ev demeke dirêj e ku bi qedexeyan, dozên girtinê, lêpirsînan, zextên îdarî û nîşandana wekî hedefan tê tepisandin. Ev serdegirtinên malan, hewldana kûrkirina polîtîkayên ewlekarîparêz in ku parêzvanên mafan û têkoşînên demokratîk wekî ‘gefa ewlekariyê’ dibînin. Parêzvanên mafan ne gefa ewlekariyê ne. Azadiya rêxistinbûnê bi van hincetan nabe bibe hedef.

Rojek beriya 3emîn danişîna doza Yilidiz Tarê a di 24ê Hezîranê de, desteserkirina wê ya bi serdegirtina malê, destwerdaneke eşkere ye li dijî rojnamevaniya LGBTİ+yan, parêzvaniya mafan, azadiya rêxistinbûnê û bîra tevgera LGBTİ+yan. Tiştê ku di kesayetiya Yildiz Tarê de tê hedefgirtin; mafê dengbilindkirin, nûçegihanî, rêxistinbûn û piştgiriya LGBTİ+yan e.

Yıldız Tar ne bi tenê ye. Dengê rojnamevaniya LGBTİ+yan nayê bêdeng kirin.

Em wekî rêxistinên LGBTİ+yan dibînin ku ev operasyonên bi navê ‘ewlekariya NATOyê’ tên kirin, atmosfereke tirsê ava dikin û berhemê polîtîkayeke wisa ne ku opozisyona civakî û têkoşînên mafan wekî dijmin nîşan dide. Mafê azadiya derbirînê yê rojnamevan, parêzvanên mafên LGBTİ+yan, femînîst, parêzer, akademisyen, rêxistinên kedê, ciwanên şoreşger û parêzvanên mafên mirovan heye.

Tiştê ku ji bo demokrasiya Tirkiyeyê gef e ne parêzvaniya mafan e, belku ew polîtîkayên ewlekarîparêz in ku kengî bixwazin rê li mafan digirin û radiwestînin.

Ji ber van sedeman, berdana demildest a Yildiz Tar û hemû kesên desteserkirî; her weha rakirina biryara qedexeya hevdîtina parêzeran û sînordariya li ser dosyayê, daxwazeke lezgîn e.

Parêzvaniya mafên LGBTİ+yan, rêxistinbûn û nûçegihaniya wê ne sûç e! 

Em mafên xwe dizanin, dest ji jiyana xwe û têkoşîna xwe bernadin."

Saziyên ku îmzeya wan li bin daxuyaniyê ne ev in:

17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Genç LGBTİ+ Derneği, HEVİ LGBTİ+ Derneği, Kaos GL Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Mersin 7 Renk LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Muamma LGBTİ+ Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği, Özgür Renkler Derneği, Pembe Hayat Derneği, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ve ÜniKuir Derneği.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Yildiz Tar NATO LGBT+
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê