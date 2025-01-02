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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Ocak 2025 17:46
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2025 18:03
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Las Vegas’taki Tesla patlamasına yönelik yeni bulgular: Bagajda havai fişek

Las Vegas Polis Departmanı Şerifi olayla ilgili yeni bulguları aktardı. Olayın New Orleans’taki trafik saldırısıyla ilişkisi de araştırılıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trump International önünde alev alan Tesla/X
Trump International önünde alev alan Tesla/X

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas kentinde Çarşamba günü (dün) Trump International Hotel binasının önünde Tesla marka Cybertruck model aracın patlamasıyla ilgili incelemeler sürüyor.

CNN ve ABC News’un haberlerine göre, aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği ve yedi kişinin yaralandığı olayla ilgili incelemelerini sürdüren polis, yeni bulgularla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Las Vegas Polis Departmanı Şerifi Kevin McMahill, aracın sürücüsü tarafından kontrol edilen bir aygıtın bagajdaki havai fişeği, benzin deposunu ve kamp yakıtını patlattığını kaydetti. Basın toplantısı sırasında McMahill, olay sonrası enkazda bulunan yanık benzin deposunu ve havai fişek havanını gösterdi.

McMahill, olayın eş zamanlı olarak gerçekleşen New Orleans’taki trafik saldırısıyla da bir ilişkisi olma ihtimalinin araştırıldığını söyledi:

“Olay Tesla aracında gerçekleşti. Elon Musk’ın seçilmiş başkan Donald Trump’la çalıştığını biliyoruz ve olay Trump’ın binasının önünde oldu. Dolayısıyla, açıkça burada üzerinde durulması gereken noktalar var ve biz de soruşturmaya devam edeceğiz.”

Ancak polis an itibariyle iki olayı “münferit” olarak adlandırıyor.

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Tesla’nın sahibi Elon Musk çarşamba günü yaptığı X üzerinden yaptığı açıklamada “Bütün üst düzey Tesla yetkililerinin olayı araştıracağını” duyurdu.

Seçilmiş yeni ABD Başkanı Donald Trump, multimilyarder iş insanı Elon Musk'a Hükümet Verimliliği Departmanı'nda (Department of Government Efficiency - DOGE) gayri resmi bakanlık görevi vermişti. Departman, hükümet harcamalarını kısma amacıyla Trump tarafından yeni kurulmuştu.

Polisten Musk’a teşekkür

McMahill, “patlayan aracın incelenmesi sırasında bize Tesla’nın şarj istasyonlarıyla ilgili tanıtıcı videolar gibi önemli bilgiler verdiği için Tesla Motors şirketinin CEO’su Elon Musk’a özel olarak teşekkür ederim” dedi.

Elon Musk ise sahibi olduğu X platformunda “kiralanmış olan Cybertruck aracının patlamasının sebebinin araca dışarıdan yerleştirilmiş güçlü havai fişekler ya da bagajdaki bombanın sebep olduğuna eminiz. Patlamanın aracın kendisiyle bir ilgisi bulunmamakta.” dedi.

İncelemeye göre patlama şöyle gerçekleşti

Amerika Birleşik Devletleri’nde Colorado’dan kiralanan Tesla marka Cybertruck modeli bir araç, çarşamba günü (dün) yerel saatle sabah 07:30’da (TSİ 18:30) Las Vegas’a geldi.

Yaklaşık bir saat sonra araç Trump International Hotel binasının önüne geldi ve patladı.

Güvenlik kamerası kayıtları, patlamadan bir saat önce aracın otel binasını geçtiğini ve bir süre dolaştıktan sonra patlamadan saniyeler önce otel binasında durduğunu ortaya çıkardı.

Haber Yeri
İstanbul
Tesla elon musk donald trump Las Vegas
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