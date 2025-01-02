Las Vegas’taki Tesla patlamasına yönelik yeni bulgular: Bagajda havai fişek

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas kentinde Çarşamba günü (dün) Trump International Hotel binasının önünde Tesla marka Cybertruck model aracın patlamasıyla ilgili incelemeler sürüyor.
CNN ve ABC News’un haberlerine göre, aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği ve yedi kişinin yaralandığı olayla ilgili incelemelerini sürdüren polis, yeni bulgularla ilgili bir basın açıklaması yaptı.
Las Vegas Polis Departmanı Şerifi Kevin McMahill, aracın sürücüsü tarafından kontrol edilen bir aygıtın bagajdaki havai fişeği, benzin deposunu ve kamp yakıtını patlattığını kaydetti. Basın toplantısı sırasında McMahill, olay sonrası enkazda bulunan yanık benzin deposunu ve havai fişek havanını gösterdi.
McMahill, olayın eş zamanlı olarak gerçekleşen New Orleans’taki trafik saldırısıyla da bir ilişkisi olma ihtimalinin araştırıldığını söyledi:
“Olay Tesla aracında gerçekleşti. Elon Musk’ın seçilmiş başkan Donald Trump’la çalıştığını biliyoruz ve olay Trump’ın binasının önünde oldu. Dolayısıyla, açıkça burada üzerinde durulması gereken noktalar var ve biz de soruşturmaya devam edeceğiz.”
Ancak polis an itibariyle iki olayı “münferit” olarak adlandırıyor.
Las Vegas: Başkan Trump'ın otelinin önünde bakanı Musk'ın üretimi elektrikli araç patladı
ABD'de bir sürücü aracını kalabalığa sürdü: 10 ölü, 30 yaralı
Tesla’nın sahibi Elon Musk çarşamba günü yaptığı X üzerinden yaptığı açıklamada “Bütün üst düzey Tesla yetkililerinin olayı araştıracağını” duyurdu.
Polisten Musk’a teşekkür
McMahill, “patlayan aracın incelenmesi sırasında bize Tesla’nın şarj istasyonlarıyla ilgili tanıtıcı videolar gibi önemli bilgiler verdiği için Tesla Motors şirketinin CEO’su Elon Musk’a özel olarak teşekkür ederim” dedi.
Elon Musk ise sahibi olduğu X platformunda “kiralanmış olan Cybertruck aracının patlamasının sebebinin araca dışarıdan yerleştirilmiş güçlü havai fişekler ya da bagajdaki bombanın sebep olduğuna eminiz. Patlamanın aracın kendisiyle bir ilgisi bulunmamakta.” dedi.
We have now confirmed that the explosion was caused by very large fireworks and/or a bomb carried in the bed of the rented Cybertruck and is unrelated to the vehicle itself.— Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025
All vehicle telemetry was positive at the time of the explosion. https://t.co/HRjb87YbaJ
İncelemeye göre patlama şöyle gerçekleşti
Amerika Birleşik Devletleri’nde Colorado’dan kiralanan Tesla marka Cybertruck modeli bir araç, çarşamba günü (dün) yerel saatle sabah 07:30’da (TSİ 18:30) Las Vegas’a geldi.
Yaklaşık bir saat sonra araç Trump International Hotel binasının önüne geldi ve patladı.
Güvenlik kamerası kayıtları, patlamadan bir saat önce aracın otel binasını geçtiğini ve bir süre dolaştıktan sonra patlamadan saniyeler önce otel binasında durduğunu ortaya çıkardı.