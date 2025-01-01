FBI: "IŞİD bayraklı New Orleans saldırganı, ABD ordusundan emekli"

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde kamyonla kalabalığa saldırarak 10 kişinin ölümüne neden olan 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar’ın (Şemsüddin Cabbar) ABD ordusunda görev yaptıktan sonra ayrılan bir kişi olduğunu açıkladı.

FBI'dan Yardımcı Özel Ajan Alethea Duncan, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında saldırı konusunda gazetecilerden gelen sorulara yanıt verirken Jabbar'ın "daha önce ABD ordusunda görevli olduğunu" doğruladı.

Duncan, “Sizinle Jabbar’ın daha önce ABD ordusunda görev aldığı detayını paylaşabilirim. Kendisi şerefli terhisle ordudan ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Duncan, saldırganın kimliği ve saldırının nedenine dair detayların henüz tamamlanmadığını ve incelemelerin sürdüğünü belirtti. FBI’ın, olayla ilgili daha fazla bilgiye ulaştıkça kamuoyuyla paylaşımda bulunacağı aktarıldı.

FBI açıklaması

FBI New Orleans'ta gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak çarşamba günü şu açıklamayı yapmıştı:



Bugün, [Orta ABD Saatiyle] yaklaşık sabah 3:15'te New Orleans, Bourbon Caddesi'nde kalabalığın üzerine pikap kamyonetini süren bir kişi, en az 10 kişiyi öldürdü ve onlarca kişiyi yaraladı.



Kişi, kalabalığa çarptıktan sonra araçtan indi ve kolluk kuvvetlerine ateş açtı. Kolluk kuvvetleri karşılık verdi ve kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İki kolluk görevlisi yaralandı ve yerel hastaneye kaldırıldı.

Kişi, Teksaslı ABD vatandaşı 42 yaşındaki Shamsud-Din Jabbar (Şemsüddin Cabbar) olarak tanımlandı. Kiralık olduğu anlaşılan bir Ford pikap kamyonet kullanıyordu. Kişinin araca nasıl sahip olduğunu doğrulamak için çalışıyoruz.

Araçta bir IŞİD bayrağı bulundu. FBI şahsın terör örgütleriyle olası bağlantılarını belirlemek için çalışıyor.

Kişinin aracında silahlar ve EYP olduğu düşünülen bir patlayıcı bulundu. Fransız Mahallesi'nde başka EYP olduğu düşünülen patlayıcılar da ele geçti. FBI'nın bomba teknisyeni özel ajanları, bu düzeneklerin işler halde olup olmadığını belirlemek için kolluk kuvvetleri güçleriyle birlikte çalışıyor ve bu düzenekleri güvenli hale getirmek için çaba gösteriyor.

Ülkenin baş soruşturma kuruluşu FBI olarak ortaklarımızla birlikte bunun bir terör eylemi olup olmadığını araştırmak için çalışıyoruz. Olaydaki olası suç ortaklarını belirlemek için tüm ipuçlarını etkin bir biçimde takip ediyoruz.