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DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Ocak 2025 16:52
 ~ Son Güncelleme: 1 Ocak 2025 18:35
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ABD'de bir sürücü aracını kalabalığa sürdü: 10 ölü, 30 yaralı

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, olayı 'terör saldırısı' nitelendirse de Louisiana Valisi Jeff Landry olay için 'şiddet eylemi' dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD'de bir sürücü aracını kalabalığa sürdü: 10 ölü, 30 yaralı
Fotoğraf: Andrés Fuentes / FOX 8 New Orleans

ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Olay Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde yaşandı.

Yetkililer açıklamalarında, olayın failinin kimliği, nerede olduğu ya da durumu hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, olayı 'terör saldırısı' olarak tarif etse de Louisiana Valisi Jeff Landry olay için 'şiddet eylemi' dedi.

Saldırı hakkında açıklama yapan New Orleans Polis Departmanı, saldırganın olabildiğince çok kişiyi ezmeye çalıştığını, saldırganın üzerlerine ateş açması sonucu iki polis memurunun da yaralandığını açıkladı. Saldırı yerel saatle 03.15 sıralarında yaşandı.

CBS News bölgenin yeni yılın ilk saatlerinde kalabalık olması beklenen popüler bir turistik bölge olduğunu aktardı. CBS News'e konuşan görgü tanıkları, bir sürücünün beyaz pikap kamyonunu hızla kalabalığın üzerine sürdüğünü, ardından araçtan inerek ateş açtığını anlattı. Buna göre, polis memurları da şüpheliye ateş açarak karşılık verdi.

CNN'in haberine göre, bölgeye sevk edilen acil durum yetkilileri de olayı "kitlesel bir can kaybı" olarak nitelendirdi.

Görgü tanıkları, 2025'in ilk günü meydana gelen trajik olay nedeniyle "yılbaşı gecesi eğlencesinin dehşete dönüştüğünü" ifade etti. CNN'e konuşan 22 yaşındaki Kevin Garcia, "Gördüğüm tek şey, Bourbon kaldırımının sol tarafındaki herkese çarpan bir kamyondu." dedi.

Whit Davis ise "Herkes bağırmaya, çığlık atmaya ve arkaya doğru koşmaya başladı ve sonra bir süre kilitlendik ve sonra sakinleşti." diye konuştu.

(HA)

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