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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Ocak 2025 01:10
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2025 13:18
2 dk Okuma

Las Vegas: Başkan Trump'ın otelinin önünde bakanı Musk'ın üretimi elektrikli araç patladı

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın kumarhaneler kenti Las Vegas'taki oteli Trump International önünde patlayan elektrikli araç yangına yol açtı. Aracın Trump'un siyasi ortağı Elon Musk'a ait elektrikli oto markası Tesla ürünü olduğu açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Las Vegas: Başkan Trump'ın otelinin önünde bakanı Musk'ın üretimi elektrikli araç patladı
Trump International önünde alev alan Tesla/X

Pazartesi günü yönetimi Joe Biden'dan devralmaya hazırlanan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki oteli "Trump International"ın önünde alev alan bir aracın patlamsı nedeniyle yangın çıktı.

Las Vegas kent yönetimi sözcüsü olayın yerel saatle sabah 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiğini açıkladı.

Otelin bulunduğu Clark İlçe İtfaiyesi de "Trump International" otelinin önünde sabah saatlerinde bir aracın alev aldığını ve 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Sosyal medyadaki görüntülerde ise yanan aracın Trump'ın siyasal ortağı ve yeni hükümette gayri resmi bakan olarak görev yapacak olan multi milyarder iş insanı Elon Musk'ın elektrikli oto markasıTesla ürünü bir kamyonet olduğu görüldü.

Musk'tan açıklama

Elon Musk sahibi olduğu  X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm kıdemli Tesla ekibi bu olayı araştırıyor." dedi. 

Daha önce benzer bir olayla karşılaşmadıklarını kaydeden Musk, daha fazla bilgi edindikçe paylaşacaklarını aktardı.

"Terör soruşturması" mı

Bir bölüm ABD basınında olayın "terör saldırısı" kapsamında soruşturulacağı ileri sürüldü ve  olayda 1 kişinin de öldüğü haber verildi. Yerel yetkililer haberi henüz doğrulamadı.

(AEK)

Haber Yeri
Las Vegas
donald trump elon musk Tesla
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