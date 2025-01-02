Las Vegas: Başkan Trump'ın otelinin önünde bakanı Musk'ın üretimi elektrikli araç patladı

Pazartesi günü yönetimi Joe Biden'dan devralmaya hazırlanan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki oteli "Trump International"ın önünde alev alan bir aracın patlamsı nedeniyle yangın çıktı.

Las Vegas kent yönetimi sözcüsü olayın yerel saatle sabah 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiğini açıkladı.



Otelin bulunduğu Clark İlçe İtfaiyesi de "Trump International" otelinin önünde sabah saatlerinde bir aracın alev aldığını ve 7 kişinin yaralandığını söyledi.



Sosyal medyadaki görüntülerde ise yanan aracın Trump'ın siyasal ortağı ve yeni hükümette gayri resmi bakan olarak görev yapacak olan multi milyarder iş insanı Elon Musk'ın elektrikli oto markasıTesla ürünü bir kamyonet olduğu görüldü.

Musk'tan açıklama

Elon Musk sahibi olduğu X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm kıdemli Tesla ekibi bu olayı araştırıyor." dedi.



Daha önce benzer bir olayla karşılaşmadıklarını kaydeden Musk, daha fazla bilgi edindikçe paylaşacaklarını aktardı.

"Terör soruşturması" mı

Bir bölüm ABD basınında olayın "terör saldırısı" kapsamında soruşturulacağı ileri sürüldü ve olayda 1 kişinin de öldüğü haber verildi. Yerel yetkililer haberi henüz doğrulamadı.

(AEK)