ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 13:33 16 Nisan 2026 13:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 13:53 16 Nisan 2026 13:53
Okuma Okuma:  2 dakika

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye yeniden yelken açtı

Uluslararası sivil girişim, Gazze’ye yardım ulaştırmayı ve İsrail’in yıllardır sürdürdüğü deniz ablukasını kırmayı amaçlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yeniden yelken açtı
Fotoğraf: AJ+

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye doğru bir kez daha yelken açtı. İşgal altındaki Gazze Şeridi'ne İsrail'in uyguladığı yasadışı ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için kurulan sivil girişim, gücünü artırarak yeniden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Filo, 15 Nisan’da İspanya’nın Barselona kentinden hareket etti. Hava koşulları nedeniyle daha önce 12 Nisan olarak duyurulan kalkış tarihi birkaç gün ertelenmişti.

Uluslararası basın Barselona’dan ayrılan teknelerin sayısını yaklaşık 40 olarak aktarırken, organizatörler seferin Akdeniz’de farklı limanlardan katılımlarla büyüyeceğini ve bunun şimdiye kadarki en büyük sivil Gazze deniz girişimlerinden biri olacağını belirtiyor. Organizatörlere göre 100 ülkeden 70'ten fazla tekne ve 3 bin katılımcı bu seferki filoda yerini almış durumda.

Filo, 24 Nisan’da Sicilyanın güney doğusundaki Siraküza’da diğer gemilerle birleşerek bir kalkış daha gerçekleştirecek.

Filoya destek verenler arasında İspanyol insani yardım kuruluşu Open Arms ile Greenpeace de bulunuyor. Greenpeace, Arctic Sunrise gemisinin filoya destek verdiğini ve güzergâhta İtalya’nın Siraküza kenti ile Yunanistan’ın Lerapetra limanlarında duraklar öngörüldüğünü açıkladı.

Open Arms'ın direktörü Oscar Camps da 12 Nisan’da Anadolu Ajansı’na (AA) verdiği demeçte Avrupalı siyasetçilerin yapamadığını sivil toplumun yapmaya çalıştığını söyledi.

Akdeniz'de düzensiz göçmenlere yardım ve kurtarma operasyonlarıyla sıkça gündeme gelen Open Arms'ın direktörü olan Camps "Avrupa'daki siyasi yöneticilerimiz yetersiz kaldıklarında sivil toplum gereken karşılığı veriyor." dedi. "Sivil seferberliğin de Avrupalı siyasetçilerin bu eylemsizliğine liderlik eden bir cevap olduğunu" ifade etti. Camps, "Avrupa başsağlığı mesajları gönderiyor, bir dakikalık saygı duruşu yapıyor ama sonrasında silah satıyor ve soykırıma aktif olarak katılıyor." diye konuştu.

İsrail aktivistleri alıkoydu

Uluslararası Af Örgütü ise devletlere filonun güvenli geçişini sağlama çağrısı yaptı. Örgüt, Gazze’de derinleşen insani kriz koşullarında bu girişimin sivil bir misyon olduğunu vurguladı ve önceki filolara yönelik müdahalelerin tekrarlanmaması gerektiğini belirtti.

Küresel Sumud Filosu, Gazze'de devam eden soykırıma ve 19. yılına yaklaşan insanlık dışı ablukaya karşı Filistinlilerle uluslararası dayanışmanın güçlü bir sembolü olarak görülüyor.

Geçen yılki benzer misyon İsrail güçlerince durdurulmuş, çok sayıda aktivisti alıkoymuş ve sınır dışı etmişti. Yolculuk sırasında gemiler İsrail’in saldırılarına da uğramıştı.

Filonun güncel konumu buradan takip edilebilir.

İsrail güçleri, Filistinliler için fiilen girilemez bir bölge olan Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 60'ında tam olarak konuşlanmış durumda.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Ekim 2023'ten beri İsrail’in düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı sayısı 72 bin 345, yaralı sayısı da 172 bin 250.

Sözde ateşkesten (10 Ekim 2025) bu yana da İsrail Gazze’de çoğunluğu sivil olmak üzere en az 766 Filistinliyi öldürüldü.

Ayrıca gölgede nüfusun büyük çoğunluğu yerinden edilmiş durumda.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Küresel Sumud Filosu Gazze gazze ablukası
ilgili haberler
Sumud filosu aktivisti Sinan Akılotu: Ümmetin tarafı Gazze’yi yalnızlığa itti
12 Ekim 2025
/haber/sumud-filosu-aktivisti-sinan-akilotu-ummetin-tarafi-gazzeyi-yalnizliga-itti-312488
CANLI BLOG
İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na müdahalesinde ikinci gün
2 Ekim 2025
/haber/israil-ordusunun-kuresel-sumud-filosu-na-mudahalesinde-ikinci-gun-312147
CANLI BLOG
Küresel Sumud Filosu: Gemilerimize müdahale başladı
1 Ekim 2025
/haber/kuresel-sumud-filosu-gemilerimize-mudahale-basladi-312103
Küresel Sumud Filosu: Sembolik desteğin ötesine geçin, somut adım atın
30 Eylül 2025
/haber/kuresel-sumud-filosu-sembolik-destegin-otesine-gecin-somut-adim-atin-312065
Küresel Sumud Filosu'na saldırı
24 Eylül 2025
/haber/kuresel-sumud-filosu-na-saldiri-311832
Sayfa Başına Git