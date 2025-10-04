Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan yurttaşlar Türkiye'ye döndü

İsrail’in Gazze’ye yıllardır uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda alıkonulan yurttaşlardan 36'sı bugün Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a indi.

Gazze’ye insani yardım götürmek ve İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail donanmasının müdahalesine uğramış, gemiler ve aktivistler İsrail askerleri tarafından alıkonulmuştu.

İsrail donanması Marinette gemisine müdahale etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, alıkonulan yurttaşlarla ilgili bir açıklama yapmış, İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan yurttaşların 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle yurda döneceğini söylemişti.

İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir.



Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) October 4, 2025

Aktivistleri taşıyan Türk Hava Yolları uçağı, Eilat kentine bağlı Ramon Havalimanı apronundan havalandı.

Uçakta, Türkiye'den 36 aktivistin yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da yer aldı. 36'sı Türkiye'den 137 filo katılımcısı saat 15.40'ta İstanbul'a iniş yaptı.

(NÖ)