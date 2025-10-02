İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na müdahalesinde ikinci gün

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden tüm gemilere müdahale edildi.

CANLI BLOG Küresel Sumud Filosu: Gemilerimize müdahale başladı

17:50 I İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'ne nakledeceği bildirildi. Hak örgütü Adalah, aktivistlere hukuk hizmeti sağlayacağını açıkladı. Konsolosluk görüşmelerinin ise ancak Yom Kippur ve Şabat bitiminden sonra yani pazar günü yapılması bekleniyor.

Update from Adalah — Global Sumud Flotilla, Lawyers Denied Access to Participants



2 October 2025 – 14:45 GMT+3 https://t.co/PAxPw9Hz1Q — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) October 2, 2025

16:50 I Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısının, Gazze Şeridi'ndeki hukuka aykırı ablukayı daha da derinleştirdiğini bildirdi.

15:30 I İsrailli hak örgütü Adalah, avukatlarının aktivistlerle görüşmesine izin verilmediğini duyurdu.

15:00 I Küresel Sumud Filosu yaptığı yazılı açıklamada "Mikeno" isimli geminin Gazze karasularına giriş yapmış olabileceğini ancak henüz iletişim sağlayamadıklarını, "Marinette" isimli gemiyle de Starlink üzerinden bağlantıda ve iletişim halinde olduklarını açıkladı. Marinette gemisinde toplam 6 yolcu bulunuyor.

14:10 I Tunus Gazeteciler Sendikası, müdahaleyi kınayarak aktivistlere yönelik muhtemel ihlaller konusunda uyarıda bulunuldu. Görevi başındaki gazetecilerin alıkonulması "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendi.

14:00 I İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemiler ve aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi.

#Canlı: İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan yasa dışı alıkonulan bazı tekneler Aşdod Limanı’na getiriliyor https://t.co/RCHwy64fnO — AA Canlı (@AACanli) October 2, 2025

13:10 I Doktorlardan, gazetecilerden ve siyasetçilerden oluşan 90 kişilik bir ekip İtalya'dan Gazze'ye ulaşmak üzere Akdeniz'e açıldı. Aktivistler Vicdan Gemisi'nden filoya destek mesajı yayınladı.

❝Bizler şu anda Akdeniz'de Vicdan Gemisi'yle yola çıkan sivilleriz.



Arkadaşlarımız şu anda İsrail güçleri tarafından saldırıya uğruyor.



Bunlar sadece sivil gemiler, insani yardım ve dayanışma götürüyorlar.



Bizi durduramayacaklar.❞ pic.twitter.com/cgKhW24ZiE — İHH (@ihhinsaniyardim) October 2, 2025

13:00 I Filonun resmi takip sistemine göre: 21 gemi yasa dışı ele geçirildi, 18 geminin ele geçirildiği varsayılıyor.

12:00 I Küresel Sumud Filosu katılımcısı Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan'ın basın ofisinden, İsrail ordusunun saldırısıyla ilgili Avrupa Birliği'ne (AB) acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

11:50 I İsrail ordusunun müdahalesiyle Küresel Sumud Filosu’ndan alıkonulan bazı aktivistlerin, sınır dışı edilmek üzere İsrail’e götürüldüğü bildirildi. Yapılan açıklamada, aktivistlerin İsrail’e ulaştıktan sonra Avrupa’ya gönderilmeleri için sürecin başlatılacağı belirtildi.

11.30 I Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, teknelerde bulunan vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiğini belirtti.

11:00 I Küresel Sumud Filosu'nun Youtube hesabından toplanma çağrıları yayınlanmaya başladı.

10:40 I İsrailli hak örgütü "Adalah", İsrail'in ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırması ve sivilleri alıkoymasını "uluslararası hukukun apaçık ihlali" şeklinde nitelendirerek aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

10:30 I Küresel Sumud Filosu, "Mikeno gemimiz Gazze sularında." açıklamasında bulundu.

09:45 I Filo’nun internet sitesinden aktarılan canlı yayında, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından silahlı İsrail askerlerinin gemiye girdiği anlar paylaşıldı.

İsrail, Küresel Sumud Filosu'na saldırılarını sürdürüyor



İsrail donanmasına ait unsurların, filodaki bazı gemilere saldırdığı anlar böyle kaydedildi ⤵️https://t.co/bE9VJKk77q pic.twitter.com/XV1miWu8sx — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 2, 2025

Küresel Sumud Filosu'nun Instagram hesabından Filo Sözcüsü Saif Abukeshek’in İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere ilişkin görüntülü açıklamasına yer verildi.

Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 30 Türkiye, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

08:00 I İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yelken açan Küresel Sumud Filosu'na yönelik gece saatlerinde başlayan müdahale sürüyor. İsrail donanmasının çıkarma yaptığı filodan 46 ülkeden 497 aktivist bulunuyor.

(NÖ)