ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2025 10:42
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2025 18:06
4 dk Okuma

CANLI BLOG

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na müdahalesinde ikinci gün

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması, gemilere müdahale etmeye devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na müdahalesinde ikinci gün
Fotoğraf: AA

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden tüm gemilere müdahale edildi.

Küresel Sumud Filosu: Gemilerimize müdahale başladı
CANLI BLOG
Küresel Sumud Filosu: Gemilerimize müdahale başladı
1 Ekim 2025

17:50 I İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'ne nakledeceği bildirildi. Hak örgütü Adalah, aktivistlere hukuk hizmeti sağlayacağını açıkladı. Konsolosluk görüşmelerinin ise ancak Yom Kippur ve Şabat bitiminden sonra yani pazar günü yapılması bekleniyor.

16:50 I Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısının, Gazze Şeridi'ndeki hukuka aykırı ablukayı daha da derinleştirdiğini bildirdi.

15:30 I  İsrailli hak örgütü Adalah, avukatlarının aktivistlerle görüşmesine izin verilmediğini duyurdu.

15:00 I Küresel Sumud Filosu yaptığı yazılı açıklamada "Mikeno" isimli geminin Gazze karasularına giriş yapmış olabileceğini ancak henüz iletişim sağlayamadıklarını, "Marinette" isimli gemiyle de Starlink üzerinden bağlantıda ve iletişim halinde olduklarını açıkladı. Marinette gemisinde toplam 6 yolcu bulunuyor.

14:10 I Tunus Gazeteciler Sendikası, müdahaleyi kınayarak aktivistlere yönelik muhtemel ihlaller konusunda uyarıda bulunuldu. Görevi başındaki gazetecilerin alıkonulması "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendi.

14:00 I İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemiler ve aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi.

13:10 I Doktorlardan, gazetecilerden ve siyasetçilerden oluşan 90 kişilik bir ekip İtalya'dan Gazze'ye ulaşmak üzere Akdeniz'e açıldı. Aktivistler Vicdan Gemisi'nden filoya destek mesajı yayınladı.

13:00 I Filonun resmi takip sistemine göre: 21 gemi yasa dışı ele geçirildi, 18 geminin ele geçirildiği varsayılıyor.

12:00 I Küresel Sumud Filosu katılımcısı Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan'ın basın ofisinden, İsrail ordusunun saldırısıyla ilgili Avrupa Birliği'ne (AB) acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

11:50 I İsrail ordusunun müdahalesiyle Küresel Sumud Filosu’ndan alıkonulan bazı aktivistlerin, sınır dışı edilmek üzere İsrail’e götürüldüğü bildirildi. Yapılan açıklamada, aktivistlerin İsrail’e ulaştıktan sonra Avrupa’ya gönderilmeleri için sürecin başlatılacağı belirtildi.

11.30 I Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, teknelerde bulunan vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiğini belirtti.

11:00 I Küresel Sumud Filosu'nun Youtube hesabından toplanma çağrıları yayınlanmaya başladı.

10:40 I İsrailli hak örgütü "Adalah", İsrail'in ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırması ve sivilleri alıkoymasını "uluslararası hukukun apaçık ihlali" şeklinde nitelendirerek aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

10:30 I Küresel Sumud Filosu, "Mikeno gemimiz Gazze sularında." açıklamasında bulundu.

09:45 I Filo’nun internet sitesinden aktarılan canlı yayında, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından silahlı İsrail askerlerinin gemiye girdiği anlar paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nun Instagram hesabından Filo Sözcüsü Saif Abukeshek’in İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere ilişkin görüntülü açıklamasına yer verildi.

Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 30 Türkiye, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

08:00 I İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yelken açan Küresel Sumud Filosu'na yönelik gece saatlerinde başlayan müdahale sürüyor. İsrail donanmasının çıkarma yaptığı filodan 46 ülkeden 497 aktivist bulunuyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
israil filistin Gazze Küresel Sumud Filosu Akdeniz
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git