Küresel Sumud Filosu: Sembolik desteğin ötesine geçin, somut adım atın

725 gündür İsrail ordusunun yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu, “Hükümetler ve dünya liderleri bugün soykırımı bitirebilir” başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.

“Soykırımı ve acıyı sona erdirmek, ahlak ve irade meselesidir” diyen filo, Türkiye, İtalya ve İspanya dahil ilgili hükümetlere “Sembolik desteğin ötesine geçin, somut adım atın” çağrısında bulundu.

İsrail devlet televizyonu: Ordu, Sumud Filosu'na müdahaleye hazırlanıyor

“Filonun Gazze kıyılarına güvenli geçişine eşlik edin”

Küresel Sumud Filosunun resmi Telegram kanalında paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ablukayı sona erdirmek için uluslararası hukuk çerçevesinde filonun Gazze kıyılarına güvenli geçişine eşlik edin, serbest geçiş hakkını açıkça destekleyin, insani yardımların ulaşımını fiilen güvence altına alın.

“Türk donanması, Kızılay’la koordinasyon içinde filomuza ek insani yardım teslimatını kolaylaştırdı. İtalya hükümeti, ‘insanlığa hizmet’ diyerek yanımızda seyredecek bir donanma gemisi konuşlandırdı. İspanya da kendi donanma gemi/filosu ile katılmaya hazırlanıyor. İtalya ayrıca, Kudüs Latin Patrikhanesi aracılığıyla Kıbrıs üzerinden yardım ulaştırmayı önerdi. On altı hükümet şimdi filoya ve güvenli geçişine destek beyanı yayımlamış durumda.

“Ama şunu sormamız gerekir: Bu hükümetler ve diğerleri, Gazze’deki soykırımı durdurmak, ablukayı sona erdirmek, bunu mümkün kılan silah akışını kesmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor mu?”

Özel: Sumud filosunu korumak için Deniz Kuvvetleri harekete geçirilmeli

“Halklar cesaretlerini ortaya koydu; sıra hükümetlerde”

Küresel Sumud Filosu, hükümetlerin yalnızca vatandaşlarını korumak ya da yardımı yönlendirmekle yetinmemesi; ablukayı sona erdirmek ve soykırımı bitirmek için gerekli siyasi iradeyi ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

“Bu filo yalnızca acil insani yardımı, dünyanın gözü önünde kasıtlı olarak aç bırakılan bir halka ulaştırmakla ilgili değildir. Aynı zamanda Gazze’deki ablukayı kırmak, İsrail’in cezasızlıkla sürdürdüğü öldürme ve sakat bırakma pratiğine son vermek, suç ortaklığını ifşa etmek ve Filistinlilerin tüm insanlar gibi onur, kendi kaderini tayin ve adil bir barış hakkına sahip olduğunu teyit etmektir. Avrupa, Türkiye ve daha ötesindeki halklar cesaretlerini çoktan ortaya koydu. Şimdi sıra, dünya hükümetlerinin aynı cesareti göstermesindedir.”

Küresel Sumud Filosu'na saldırı

Filo, ‘müdahale hattı’na yaklaşıyor

Küresel Sumud Filosu’nun, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, filoda yer alan, mülteci haklarını savunan MiGreat grubunun kurucusu ve direktörü Roos Ykema’nın açıklamalarına yer verdi.

Gazze’ye 150 deniz mili uzakta olduklarını belirten Ykema, “Bu bölge, İsrail’in tekneleri kaçırdığı bölge olarak biliniyor,” dedi.

Ykema, “İsrail’den kuşatmayı kaldırmasını, ablukayı, soykırımı durdurmasını, gıda girişine izin vermesini talep ediyorum çünkü Filistin halkı açlık çekiyor,” ifadelerini kullandı.

*Gazze yolunda seyreden Küresel Sumud Filosu’ndaki tüm gemileri canlı harita üzerinden izlemek için görsele tıklayın.

Küresel Sumud Filosu hakkında Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze’ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze’ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. Arapça ‘kararlılık’ veya ‘sarsılmaz azim’ anlamlarına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin’de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

(VC)