ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2025 11:20
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 11:31
3 dk Okuma

Küresel Sumud Filosu: Sembolik desteğin ötesine geçin, somut adım atın

“Ablukayı sona erdirmek için uluslararası hukuk çerçevesinde filonun Gazze kıyılarına güvenli geçişine eşlik edin, serbest geçiş hakkını açıkça destekleyin, insani yardımların ulaşımını fiilen güvence altına alın.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Küresel Sumud Filosu: Sembolik desteğin ötesine geçin, somut adım atın
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

725 gündür İsrail ordusunun yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu, “Hükümetler ve dünya liderleri bugün soykırımı bitirebilir” başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.

“Soykırımı ve acıyı sona erdirmek, ahlak ve irade meselesidir” diyen filo, Türkiye, İtalya ve İspanya dahil ilgili hükümetlere “Sembolik desteğin ötesine geçin, somut adım atın” çağrısında bulundu.

İsrail devlet televizyonu: Ordu, Sumud Filosu'na müdahaleye hazırlanıyor
İsrail devlet televizyonu: Ordu, Sumud Filosu'na müdahaleye hazırlanıyor
29 Eylül 2025

“Filonun Gazze kıyılarına güvenli geçişine eşlik edin”

Küresel Sumud Filosunun resmi Telegram kanalında paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ablukayı sona erdirmek için uluslararası hukuk çerçevesinde filonun Gazze kıyılarına güvenli geçişine eşlik edin, serbest geçiş hakkını açıkça destekleyin, insani yardımların ulaşımını fiilen güvence altına alın.

“Türk donanması, Kızılay’la koordinasyon içinde filomuza ek insani yardım teslimatını kolaylaştırdı. İtalya hükümeti, ‘insanlığa hizmet’ diyerek yanımızda seyredecek bir donanma gemisi konuşlandırdı. İspanya da kendi donanma gemi/filosu ile katılmaya hazırlanıyor. İtalya ayrıca, Kudüs Latin Patrikhanesi aracılığıyla Kıbrıs üzerinden yardım ulaştırmayı önerdi. On altı hükümet şimdi filoya ve güvenli geçişine destek beyanı yayımlamış durumda.

“Ama şunu sormamız gerekir: Bu hükümetler ve diğerleri, Gazze’deki soykırımı durdurmak, ablukayı sona erdirmek, bunu mümkün kılan silah akışını kesmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor mu?”

Özel: Sumud filosunu korumak için Deniz Kuvvetleri harekete geçirilmeli
Özel: Sumud filosunu korumak için Deniz Kuvvetleri harekete geçirilmeli
26 Eylül 2025

“Halklar cesaretlerini ortaya koydu; sıra hükümetlerde”

Küresel Sumud Filosu, hükümetlerin yalnızca vatandaşlarını korumak ya da yardımı yönlendirmekle yetinmemesi; ablukayı sona erdirmek ve soykırımı bitirmek için gerekli siyasi iradeyi ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

“Bu filo yalnızca acil insani yardımı, dünyanın gözü önünde kasıtlı olarak aç bırakılan bir halka ulaştırmakla ilgili değildir. Aynı zamanda Gazze’deki ablukayı kırmak, İsrail’in cezasızlıkla sürdürdüğü öldürme ve sakat bırakma pratiğine son vermek, suç ortaklığını ifşa etmek ve Filistinlilerin tüm insanlar gibi onur, kendi kaderini tayin ve adil bir barış hakkına sahip olduğunu teyit etmektir. Avrupa, Türkiye ve daha ötesindeki halklar cesaretlerini çoktan ortaya koydu. Şimdi sıra, dünya hükümetlerinin aynı cesareti göstermesindedir.”

Küresel Sumud Filosu'na saldırı
Küresel Sumud Filosu'na saldırı
24 Eylül 2025

Filo, ‘müdahale hattı’na yaklaşıyor

Küresel Sumud Filosu’nun, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, filoda yer alan, mülteci haklarını savunan MiGreat grubunun kurucusu ve direktörü Roos Ykema’nın açıklamalarına yer verdi.

Gazze’ye 150 deniz mili uzakta olduklarını belirten Ykema, “Bu bölge, İsrail’in tekneleri kaçırdığı bölge olarak biliniyor,” dedi.

Ykema, “İsrail’den kuşatmayı kaldırmasını, ablukayı, soykırımı durdurmasını, gıda girişine izin vermesini talep ediyorum çünkü Filistin halkı açlık çekiyor,” ifadelerini kullandı.

*Gazze yolunda seyreden Küresel Sumud Filosu’ndaki tüm gemileri canlı harita üzerinden izlemek için görsele tıklayın.

Küresel Sumud Filosu hakkında

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze’ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze’ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça ‘kararlılık’ veya ‘sarsılmaz azim’ anlamlarına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin’de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Küresel Sumud Filosu Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi gazze ablukası israil ordusu
ilgili haberler
İsrail devlet televizyonu: Ordu, Sumud Filosu'na müdahaleye hazırlanıyor
29 Eylül 2025
/haber/israil-devlet-televizyonu-ordu-sumud-filosu-na-mudahaleye-hazirlaniyor-312017
Özel: Sumud filosunu korumak için Deniz Kuvvetleri harekete geçirilmeli
26 Eylül 2025
/haber/ozel-sumud-filosunu-korumak-icin-deniz-kuvvetleri-harekete-gecirilmeli-311952
İtalya, Küresel Sumud Filosu’na ikinci askeri gemi gönderiyor
25 Eylül 2025
/haber/italya-kuresel-sumud-filosuna-ikinci-askeri-gemi-gonderiyor-311895
İspanya, Sumud Filosu’na destek için askeri gemi gönderiyor
25 Eylül 2025
/haber/ispanya-sumud-filosuna-destek-icin-askeri-gemi-gonderiyor-311879
Küresel Sumud Filosu'nun 2 hafta içinde Gazze'ye ulaşması hedefleniyor
16 Eylül 2025
/haber/kuresel-sumud-filosu-nun-2-hafta-icinde-gazze-ye-ulasmasi-hedefleniyor-311568
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail devlet televizyonu: Ordu, Sumud Filosu'na müdahaleye hazırlanıyor
29 Eylül 2025
/haber/israil-devlet-televizyonu-ordu-sumud-filosu-na-mudahaleye-hazirlaniyor-312017
Özel: Sumud filosunu korumak için Deniz Kuvvetleri harekete geçirilmeli
26 Eylül 2025
/haber/ozel-sumud-filosunu-korumak-icin-deniz-kuvvetleri-harekete-gecirilmeli-311952
İtalya, Küresel Sumud Filosu’na ikinci askeri gemi gönderiyor
25 Eylül 2025
/haber/italya-kuresel-sumud-filosuna-ikinci-askeri-gemi-gonderiyor-311895
İspanya, Sumud Filosu’na destek için askeri gemi gönderiyor
25 Eylül 2025
/haber/ispanya-sumud-filosuna-destek-icin-askeri-gemi-gonderiyor-311879
Küresel Sumud Filosu'nun 2 hafta içinde Gazze'ye ulaşması hedefleniyor
16 Eylül 2025
/haber/kuresel-sumud-filosu-nun-2-hafta-icinde-gazze-ye-ulasmasi-hedefleniyor-311568
Sayfa Başına Git