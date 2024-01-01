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DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Ocak 2024 21:47
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 00:32
2 dk Okuma

Küba 2024’e devrimin 65. yılını kutlayarak girdi

ABD yanlısı diktatör Fulgenico Batista'nın 1 Ocak 1959'da devrimci kuvvetler karşısında tutunamayarak ülkeden kaçmasıyla zafere ulaşan Küba Devrimi, ABD ambargosuna karşın 65 yılı arkada bıraktı.

Santiago de cuba

Santiago de cuba
Görseli Büyüt
Küba 2024’e devrimin 65. yılını kutlayarak girdi
Santiago de Cuba'da devrim kutlamaları/Morning Star

Kübalılar, 1 Ocak'ın ilk dakikalarından başlayarak Fidel Castro liderliğinde, ABD destekli diktatör Fulgencio Batista'ya karşı kazandıkları devrimin zaferinin 65. yıl dönümünü kutluyorlar.

Telesur'un haberine göre, 2024'ün ilk kutlamasında Pazartesi 00:00'da Küba bayrağı, 1959'da Küba Devrimi'nin zaferinin dünyaya duyurulduğu Santiago başta olmak üzere başkent Havana ve diğer kentlerde göndere çekildi.

Küba Devrimi

1953'te Moncada Kışlası baskınıyla başlayan Küba devrimi 1 Ocak 1959'da diktatör Fulgenico Batista'nın kaçışıyla amacına ulaştı, Fidel Castro komutasındaki güçler 2 Ocak'ta Santiago de Cuba'yı aldılar, aynı gün aynı saatlerde Che Guevara ve Camillo Cienfuegos komutasındaki güçler de başkent Havana'ya girdiler. 6 Ocak'ta Castro Havana'ya ulaştı. Küba'da yeni bir çığır başladı. 

65. Yıl anma törenleri 

Devrimin zaferinin 65. yıldönümü anısına düzenlenen merasimin merkezi etkinliği yerel saatle 19:00'da (TSİ Salı 01:00)  Fidel'in devrimin ilk zaferini kazandığı Santiago'da halk ve yöneticilerin Santa Ifigenia mezarlığını ziyaret ederek burada Küba'nın ilk devrimci kurtuluş savaşı lideri Jose Marti ve sosyalist devrimin lideri Komutan Fidel Castro'nun mezarlarında saygı duruşunda bulunmalarıyla başlayacak. 

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Pazar günü verdiği demeçte "Pazartesi günü bu zaferi kutluyoruz ve bu Kübalıların asla zayıflamayacak bir kararlılıkla insanlık dışı bir abluka karşısında sürdüre geldikleri Devrim'in zaferidir." dedi. 

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de Pazar günü yayımladığı yılbaşı mesajında "Devrimciler, bu 65. yıla teslim olmak ve bayraklarını teslim etmeye gelmediler." dedi. 

"Devrimin tüm zorluklara dayanmasının sırrı, halkın katılımı, direnişi ve yaratıcılığının yarattığı eşsiz bir tarih içinde, temelde sağlam bir liderliğe ve bir dizi ilkeye dayanmasında yatıyor," dedi. 

Diaz-Canel, Raul Castro'nun, Küba Komünist Parti'nin Birinci Sekreteri olduğu yıllarda Küba halkının "Yankee emperyalizmi"ne ve onun ekonomik ablukalarına rağmen Fidel'in ideallerine sadık kalacağı yolundaki sözünü hatırlatarak devrimin 65. yılını kutladı.

(AEK)

Küba devrimi Fidel Castro Che Guevara
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/haber/fidel-kuba-devlet-baskanligini-birakiyor-104991
Che Si!
8 Ekim 2005
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