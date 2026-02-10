“Kolombiya olsun, Venezuela olsun, Küba olsun; Tanrı Amerika’yı korusun”

ABD genelinde ve Latin Amerika’nın dört bir yanında milyonlarca insan, 8 Şubat’ta Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) Super Bowl LX karşılaşmasını izlemek için ekran başına geçti. Ancak pek çoğunun maçtan daha fazla merak ettiği, Porto Rikolu rapçi Bad Bunny’nin devre arası gösterisiydi.

Asıl adı Benito Martínez Ocasio olan ve bir hafta önce düzenlenen Grammy Ödülleri’nde “En İyi Albüm” ödülünü kazanan Bad Bunny, dünya gündemine oturan bir performans sergiledi. Bunny, performansının sonuna dek İspanyolca konuştu ve söyledi.

Performansta Bunny’ye Lady Gaga, Ricky Martin, Pedro Pascal, Karol G, Cardi B ve Jessica Alba gibi isimler eşlik etti.

Jacobin’de yer alan habere göre, Bunny, “Lo Qué Le Pasó a Hawaii” adlı şarkısının sözleriyle Porto Riko üzerindeki ABD sömürgeciliğini açıkça eleştirirken, “NUEVAYoL” ile de Porto Rikolu işçi göçmenlere saygı duruşunda bulundu. Performansta LGBTİ+’ların görünürlüğü de öne çıktı.

Şarkıcı, kıtanın dört bir yanından bayraklarla çevrili sahnede performansını “God Bless America” (Tanrı Amerika’yı korusun) diyerek noktaladı, ardından Bolivarcı bir jestle Amerika kıtasındaki tüm ülkelerin adlarını tek tek saydı.

Gösterisini, bir futbol topunun üzerine yazdığı “Birlikte, biz Amerika’yız” mesajı ve dev ekranda beliren birlik çağrısıyla noktaladı: “Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir.”

Trump: Danslar iğrençti

ABD Başkanı Donald Trump, aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NFL yöneticilerini ve organizatörleri hedef alarak, Bunny’nin söylediği şarkıları “kimsenin anlamadığını” belirtti.

Trump, “Danslar iğrençti, özellikle de ABD’nin ve dünyanın dört bir yanından izleyen küçük çocuklar için. Bu gösteri, her gün yeni rekorlar kıran ülkemize tokat atmaktan başka bir şey değil,” dedi.

Trump ve Make America Great Again (MAGA) destekçileri, Bunny’yi aylar öncesinden “polis düşmanı” olmakla suçlayarak hedef almış, devre arası şovda sahne alacağı kararını ise “Amerikan karşıtı” ve “korkunç” olarak nitelendirmişti.

Grammy ödülünü verdiği çocuk

Öte yandan, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, gösteride yer alan ve Bunny’nin Grammy ödülünü verdiği çocuk, geçtiğimiz ay Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri tarafından gözaltına alınan 5 yaşındaki çocuk sanıldı.

Variety’de yer alan habere göre, gösterinin yapımcıları, bu buluşmanın hikâyesini şöyle anlattı:

“Çocuk aslında bizim seçtiğimiz bir oyuncuydu. Ancak bu fikrin arkasındaki hikâye Benito’ya aitti. O, çocukken idol olarak gördüğü isimlerin televizyonda ödül aldığını izleyerek büyüdü. Bugün ise sahnede, kendi idolü olan isimlerden ödül alan biri. Grammy’lerin yaklaştığını biliyordu ve bir şey kazanmayı umuyordu. Nitekim geçen hafta En İyi Albüm ödülünü kazandı. Bu yüzden de bir sonraki kuşağa ilham vermek istedi.

“Bu nedenle Super Bowl’daki çocuk, Bad Bunny’nin küçük yaşlarına ait, çok bilinen bir fotoğrafta giydiğine benzer bir kıyafetle sahneye çıktı. Sahnedeki çocuk, aslında Bad Bunny’nin o hâlini temsil ediyordu, bugünün çocuklarına ilham olma umuduyla.”

“Amerika yalnızca İngilizce konuşmaz”

Farklı ülkelerden spor içerikleri ve haberler paylaşan uluslararası Antifa (antifaşist) kolektifi Antifa Ultras, gösteriyle ilgili şöyle dedi:

“8 Şubat’ta, milyonlar Amerikan futbolu için ekran başına kilitlenmişken nadir bir şey oldu. ABD popüler kültürünün en güçlü sahnesinde Bad Bunny, muhafazakâr Amerika’nın beklediğinin tam tersini yaptı: Baştan sona İspanyolca söyledi. Bugünün Roma Kolezyumu sayılabilecek bir sahada zemin bu kez bir şeker kamışı tarlasına dönüştü, Porto Riko’nun sömürge hafızası Kaliforniya’daki bir stadyumun tam ortasına yerleşti. Dünyanın en çok dinlenen sanatçısı, ‘ekmek ve oyun’ makinesinin içinde bir gladyatör gibi duruyordu ve coşan kalabalığın önünde imparatora yanlış yaptığını söyler gibiydi.

“Açıkça ırkçı bir siyasi dönemin ortasında Bad Bunny şunu ilân etti: Amerika yalnızca İngilizce konuşmaz. İspanyolca konuşur. Kreolce konuşur. Binlerce dil konuşur. Ve Amerika, ABD sınırlarının çok ötesinde bir yerdedir. Bad Bunny, birkaç gün önce Yılın Albümü dahil olmak üzere birçok Grammy kazanmıştı. Törende, göçmenlere yönelik gözaltılar ve sınır dışılar artarken ICE’ı açıkça eleştirmişti. Super Bowl’da ise slogan atmasına gerek yoktu. Mesajını sahneye koydu ve bu çok daha güçlüydü.

“Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir”

“Performansın doruk noktasında ‘Tanrı Amerika’yı korusun’ dedi. Ardından kıtanın ülkelerini tek tek saydı: Şili, Arjantin, Uruguay, Paraguay, Bolivya, Peru, Ekvador, Brezilya, Kolombiya, Venezuela, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Meksika, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Jamaika, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada… Ve son olarak: ‘Anavatanım Porto Riko. Hâlâ buradayız.’

“Kısacası: Trump Amerikası’nın kâbusu. Yüz milyondan fazla insana ulaşan bu mesaj son derece açıktı. Amerikalı olmanın köklerini silmek anlamına gelmediğini söylüyordu. Dışlanan bir dilin tehdit olmadığını... Göçler, direnişler ve iç içe geçmiş kimliklerle şekillenmiş ortak bir tarihin tüm yarımadayı birleştirdiğini. Donald Trump ise öfkesinden kudurdu. Bu tepki çok şey anlatıyor. Çünkü sahnelenen şey gerçek Amerika’ydı: Kıtayı baştan başa dolaşan emekçilerle kurulan, farklı dillerde dua eden ailelerin, iki kültür arasında büyüyen çocukların Amerikası. Trumpizmin dayatmaya çalıştığı kapalı, beyaz, tek dilli bir fantezi değil.

“Hiçbir sosyal medya paylaşımı, hiçbir öfkeli açıklama o görüntüyü silemez. O gece, ülkenin en ana akım sahnesinin tam ortasında Amerika kendini olduğu gibi gösterdi: Çoğul, mücadelelerle dolu ama bir kıtayı kucaklayacak kadar geniş. Bad Bunny’ye selam olsun.”

Uluslararası Af Örgütü de yaptığı açıklamada, “Bad Bunny’nin bu hafta sonu Super Bowl devre arası performansından önemli bir mesaj: Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir,” dedi. (TY)