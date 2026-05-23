YSK, 'yerel seçimin iptali' başvurusunu reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptal edilmesi talebini reddetti.

ANKA’nın haberine göre YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti nedeniyle 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptaline ilişkin yapılan başvuruları görüştü.

YSK, tüm başvuruları reddetti.

CHP’liler ‘mutlak butlan’ kararı sonrası 31 Mart 2024 yerel seçimlerin iptali için başvuruda bulunmuştu.

