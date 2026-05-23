Özgür Özel, büyükşehir belediye başkanlarını topladı
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) büyükşehir belediye başkanları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin kararının ardından Ankara’da bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararın ardından dün partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla CHP Genel Merkezi’nde görüşmüştü. Adana, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlarının toplantıya katılamaması üzerine belediye başkanları bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yeniden toplandı.
Saat 10.15’te başlayan toplantıda, istinaf mahkemesinin CHP kurultayına ilişkin kararının ardından yaşanan gelişmelerin değerlendirilecek.
Büyükşehir belediye başkanlarının toplantının ardından ortak deklarasyon yayımlaması bekleniyor.
Toplantıya katılan isimler şöyle:
- Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer,
- ABB Başkanı Mansur Yavaş,
- İstanbul Büyükşehir Başkan Vekili Nuri Aslan,
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay,
- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce,
- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras,
- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer,
- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın,
- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu,
- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu,
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir,
- Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer.
(HA)