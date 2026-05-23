HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.05.2026 11:05 23 Mayıs 2026 11:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.05.2026 11:10 23 Mayıs 2026 11:10
Okuma Okuma:  2 dakika

HRW: Erdoğan siyasi haklara yönelik saldırısını derinleştiriyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, mahkemenin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimini görevden uzaklaştırma kararını “hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve insan haklarına ağır darbe” olarak nitelendirdi. “Siyasi muhalefeti saf dışı bırakma adımı” dedi.

BİA Haber Merkezi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch/HRW), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Dairesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yönetimine ilişkin verdiği karara tepki gösterdi.

HRW Avrupa ve Orta Asya Direktör Yardımcısı Benjamin Ward, kararın hükümetin ana muhalefeti etkisizleştirmeye dönük daha geniş siyasi adımlarının parçası olduğunu söyledi.

Ward “Mahkemenin Özgür Özel’i ve CHP yönetiminin tamamını görevden uzaklaştırma kararı, Erdoğan hükümetinin ana siyasi muhalefeti saf dışı bırakmak için attığı, medeni ve siyasi haklara ve Türkiye’nin demokratik sürecine ağır zarar veren daha kapsamlı siyasi adımların bir halkasıdır” dedi.

“Hükümetin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu, ayrıca diğer CHP’li belediye başkanlarını ve yetkilileri düzmece suçlamalarla hapse atmasının ardından, Türkiye makamlarının CHP’nin mevcut yönetimini siyasette etkili bir güç olmaktan çıkarmak istediği açıktır” şeklinde konuştu.

“Siyasi partilerin iç işleyişine olağandışı müdahale”

HRW’ye göre mahkemenin CHP kurultayını iptal etmesi, bir siyasi partinin kendi iç seçimlerine ve seçilmiş yönetimine yönelik “son derece olağandışı” bir müdahale niteliği taşıyor.

Örgüt, siyasi partilerin işleyişine müdahale edilmesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen 11. maddesi ile serbest ve adil seçim hakkını güvence altına alan 1 No’lu Protokol’ün 3. maddesi kapsamında ihlal oluşturabileceğini belirtti.

HRW açıklamasında, Türkiye’nin siyasi partilerin kapatılması ve siyasi partilere müdahale edilmesi konusunda “kötü bir sicile” sahip olduğu da ifade etti.

HRW, CHP yönetimine karşı açılan “mutlak butlan” davasının kronolojisinin siyasi saiklere işaret ettiğini savundu.

CHP, Mart 2024 yerel seçimlerinde Özgür Özel liderliğinde yüzde 37,8 oy aldı ve AKP’nin yüzde 35,5’lik oy oranını geride bıraktı. Böylece AKP, 22 yıl sonra ilk kez bir seçimde birinci parti olamadı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
mutlak butlan CHP özgür özel Kemal Kııçdaroğlu HRW
