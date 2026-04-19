Kabaiş ailesinden Doku ailesine ziyaret: “Yollarımız adliye koridorlarında birleşti”

Gülistan Doku soruşturması kapsamında şu ana kadar 10 kişinin tutuklanmasıyla ilgili anne Bedriye ve abla Aygül Doku açıklamalarda bulundu.

Tunceli Adliyesi önünde bekleyen Aygül Doku, gazetecilere, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi hakkında, avukatlarının tutuklama talebiyle başsavcılığa dilekçe verdiğini söyledi.

Gülistan Doku soruşturması: Dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

Aygül Doku, “Adalete inanıyoruz. Bunlarında en ağır şekilde müebbet almasını istiyoruz” dedi.

Anne Bedriye Doku ise “İnşallah benim kızımın da bir an önce kemikleri bulunacak. Bir mezarı da olsun. Ben gideceğim, bir Fatiha okuyacağım. Onlar da müebbet alacak inşallah. Ebru savcıya ne desem azdır, teşekkürü orada bırak, onun ayağını öpüyorum. 6 senedir ben bu dağlarda geziyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim 2024’te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin ve annesi Aygül Kabaiş, Tunceli Adliyesi önüne gelerek Doku ailesine destek verdi.

“Birbirimize omuz vermeye devam edeceğiz”

PİRHA’nın haberine göre, anne Bedriye Doku, Kürtçe “Derdê me yek e” (Derdimiz bir/ortak) derken, baba Nizamettin Kabaiş ise faillerin korunmasına ve adaletin gecikmesine tepki gösterdi.

“Evlat acısı zamanaşımına uğrayamaz” diyen Nizamettin Kabaiş, şunları kaydetti:

“Suçumuz, günahımız nedir? Biz sadece çocuklarımızın akıbetini sormak istiyoruz. Bu aile tam 6 yıldır burada, bu kapıda acı çekiyor. Biz de Van’da aynı belirsizliğin, aynı acının içinden geçiyoruz. Bizim yollarımız adliye koridorlarında birleşti. Adalet yerini bulana kadar birbirimize omuz vermeye devam edeceğiz.”

10 kişi tutuklanmıştı Dersim’de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku’dan (21) 5 Ocak 2020’den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır’dan Dersim’e gelerek 6 Ocak 2020’de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti. Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca “kasten öldürme”, “cinsel saldırı”, “suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi”, “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “suçu bildirmeme” ve “suçluyu kayırma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku’nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel’in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tuncay Sonel’in Erzurum Emniyet Müdürlüğünde, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in ise Dersim’de jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

