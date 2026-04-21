Eski Vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Elazığ'da gözaltına alınmasının ardından Erzurum'a götürülen Tuncay Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.
Gülistan Doku soruşturması: Gözaltındaki Vali Tuncay Sonel kimdir?
Gülistan Doku soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından, Sonel'in ifadesini alması istenen Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu" belirtilmişti.
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.
Sonel, 13 Haziran 2017-9 Haziran 2020 arasında Tunceli'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.
