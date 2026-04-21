KADIN
YT: Yayın Tarihi: 21.04.2026 09:34 21 Nisan 2026 09:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.04.2026 09:37 21 Nisan 2026 09:37
Okuma Okuma:  1 dakika

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Eski Vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Dersim'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı

Görseli Büyüt
Elazığ'da gözaltına alınmasının ardından Erzurum'a götürülen Tuncay Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Gülistan Doku soruşturması: Gözaltındaki Vali Tuncay Sonel kimdir?
20 Nisan 2026

Gülistan Doku soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından, Sonel'in ifadesini alması istenen Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu" belirtilmişti.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.

Kronoloji: Gülistan Doku'ya ne oldu?
GÜNCELLENİYOR
16 Nisan 2026

Sonel, 13 Haziran 2017-9 Haziran 2020 arasında Tunceli'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Gülistan Doku Dersim Tuncay Sonel
