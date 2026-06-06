Nafaka düzenlemesi 12.Yargı Paketi'ne yetişmedi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) süresiz nafaka düzenlemesini iptalinden sonra gözler nafakayla ilgili yeni düzenlemenin 12. Yargı Paketi'nde yer alıp almayacağına sorusuna çevrildi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni nafaka düzenlemesinin Meclis'e gelmesi beklenen yeni yargı paketinde yer almayacağını açıkladı.

Güler, "AYM'nin bunu değerlendirme biçimine göre bunu gündemimize alacağız. Ancak hazırlıkları süren yargı paketinde yer alması mümkün değil çünkü gerekçe yok. Zaten 9 aylık bir süremiz var, makul ve uygun olan bir teklifi hazırlarız" dedi.

Güler, şöyle devam etti:

"En son AYM'nin iptal ettiği süresiz nafaka kararı henüz gerekçeli olarak Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Gerekçeli kararın yayımlanmasının ardından gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlarız ve TBMM'ye sunarız. Tabii buradaki esas amacımız taraflar arasında boşanma neticesinde mahkemeye dair iki nafaka kararı veriliyor. Bir tanesi taraflardan birinin yoksullaşması nedeniyle 'yoksulluk nafakası' diğeri de eğer çocuklar var ise, 'İştirak nafakası.' AYM'nin bunu değerlendirme biçimine göre bunu gündemimize alacağız. Ancak hazırlıkları süren yargı paketinde yer alması mümkün değil çünkü gerekçe yok. Zaten 9 aylık bir süremiz var, makul ve uygun olan bir teklifi hazırlarız."

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(EMK)