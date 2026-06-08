Aralık Feminist'ten nafaka düzenlemesine tepki: Kadınlar için tek çare evlenmemek

Aralık Feminist Kolektif, nafaka hakkına ilişkin yeni düzenleme hazırlıklarına sert tepki gösterdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 12. Yargı Paketi kapsamında nafaka sistemine yönelik değişiklik sinyali vermesinin ardından yapılan açıklamada, düzenlemenin kadınların ekonomik haklarını hedef aldığı savunuldu.

Yapılan açıklamada, iktidarın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesine atıfta bulunularak, nafaka hakkının sınırlandırılmasına yönelik girişimlerin aile politikalarının gerçek amacını ortaya koyduğu ifade edildi. Aralık Feminist, nafaka tartışmalarının uzun yıllardır gündeme getirildiğini hatırlatarak, mevcut nafakaların büyük bölümünün düşük miktarlarda olduğunu ve "süresiz nafaka" söyleminin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Açıklamada, nafakanın sınırlandırılması için öne sürülen "toplumsal huzur" ve "vatandaşlardan gelen yoğun talepler" gerekçeleri eleştirildi. Bu ifadelerin kadınların değil erkeklerin taleplerini esas aldığı öne sürülürken, evlilik ve boşanma süreçlerinde erkeklerin avantajlı konumda olduğu savunuldu.

Erkeğin istediği anda hızla boşandığı, bir kadının evde emeğine konmanın hiçbir bedelinin olmadığı, kadınların boşanmadan sonra haklarını alabilmek için yıllarca mahkeme kapılarında sürüneceği bir düzen kurulmak isteniyor.



Biz bu sistemde köle olmayı kabul etmiyoruz! pic.twitter.com/svgeVIRpng — Aralık Feminist Kolektif (@aralikfeminist) June 4, 2026

Aralık Feminist Kolektif, kadınların evlilik içinde üstlendiği bakım ve ev içi emeğin görünmez kılındığını belirterek, önerilen düzenlemelerin boşanma sonrası kadınların ekonomik güvencelerini daha da zayıflatacağını ifade etti. Açıklamada, kadınların haklarına ulaşabilmek için uzun ve yıpratıcı hukuk süreçleriyle karşı karşıya bırakılacağı vurgulandı.

Grup, hazırlanan yargı paketinin kadınları ekonomik olarak daha kırılgan hale getireceğini savunarak, "Kadınların evlilikten başka seçeneği yokmuş gibi bir düzen kurulmak isteniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın sonunda ise nafaka hakkına yönelik olası düzenlemelere karşı mücadele çağrısı yapılarak, "Kadınlar için tek çare: evlenmemek" denildi.

(EMK)