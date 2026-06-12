Rêxistinên jinan li dijî 12emîn Pakêta Darazê dê li 20 bajaran çalakiyan li dar bixin
Rêxistin û platformên jinan, li dijî 12emîn Pakêta Darazê ya ku desthilatdariyê kiriye rojev, li seranserî Tirkiyeyê banga çalakiyan kirin. Rêxistinan diyar kir ku ev pakêt mafên jin, LGBTÎ+ û zarokan naparêze; berevajî vê, dê bibe sedema bêewlehî û newekheviyeke mezintir.
Di daxuyaniyê de banga têkoşîna hevpar hat kirin û weha hat gotin: “Pakêta darazê nîne, pakêta xespê ye! Ji bo ku em bêjin ‘Na’ ji Pakêta Darazê re, em li çar aliyên Tirkiyeyê li qadan in.”
Bajarên ku çalakî lê tên çêkirin ev in: Amed, Enqere, Antakya, Antalya, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Datça, Didim, Erzîngan, Eskişehir, Dîlok, Stenbol, Kuşadası, Manîsa, Menteşe, Mêrsîn, Ordu, Riha û Urla.
Rêxistinên jinan da zanîn ku 12emîn Pakêta Darazê edaletê bi hêz nake, berevajî vê, rasterast mafên bidestxistî yên jin, LGBTÎ+ û zarokan dike armanc.
“Em polîtîkayên ku jinan bi malbatê ve girê didin qebûl nakin”
Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku ev pakêt, jinan li hemberî tûndkarî û bêewlehiya aborî bêparastintir dihêle. Rêxistinan diyar kir ku xalên derbarê pêvajoya hevberdanê mafên jinan ên wekî welayet, tezmînat û nafaqayê lawaz dikin û ev nirxandin kirin:
“Bi hinceta lezkirina hevberdanê, veqetandina mafên jinan ji vê pêvajoyê, tê wê wateyê ku jin an ji mafên xwe herin an jî mehkûmî têkoşîneke dûrudirêj bibin. Armancgirtina nafaqayê, neyeksanî û bêewlehiya aborî ya ku jin di nava zewacê de dijîn, dinixumîne."
Her weha di daxuyaniyê de hat gotin ku mekanîzmayên navbeynkarî û lihevhatinê di rûdanên tûndkariyê de jinan neçar dike ku bi kujer û tawanbaran re li ser heman masê rûnên. Jinan destnîşan kir ku ew li dijî vê yekê ne ku jin ji piştgiriyên aborî û civakî bêpar bên hiştin û bi vî rengî fermanberî malbatê bibin.
“Hebûna LGBTÎ+yan û mafê wan ê tenduristiyê dibe armanc”
Rêxistinan diyar kir ku di pakêtê de destwerdana li dijî hebûna LGBTÎ+yan, mafê wan ê rêxistinbûnê û bi taybetî jî biryarên transan ên li ser bedenên wan heye.
Di daxuyaniyê de hat gotin: “Em van biryarên ku bi derbirînên nezelal hebûn û mafê rêxistinbûnê yê LGBTÎ+yan dikin armanc û destwerdanê di beden, biryar û mafê tenduristiyê yê transan de dikin, qebûl nakin.”
Rêxistinên jinan bertek nîşanî xalên derbarê zarokan de jî dan û diyar kirin ku li şûna parastina zarokan, nêzîkatiyên cezakirinê derdikevin pêş. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku divê dewlet di mijara têkoşîna dijî tûndkarî, îstîsmar, karkeriya zarokan û xizaniyê de berpirsiyariyê bigire ser xwe.
Rêxistinan hişyarî da ku nîqaşkirina mafên zarokan, dibe ku bibe sedema zewacên di temenê piçûk de û zewacên bi darê zorê.
Di dawiya daxuyaniyê de ev bang hat kirin:
“Îro li dijî êrîşên li ser mafên me yên bidestxistî, sekna li gel hev û têkoşîna bi hev re berpirsiyariyeke mezin e. Em dest ji destkeftiyên xwe yên ku me bi têkoşîna bi dehan salan bi dest xistine û daxwaza xwe ya jiyana wekhev, azad û bêtûndkarî bernadin. Ji Pakêta 12an a Darazê re na!”
(EMK/AY)