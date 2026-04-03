Kadın hakimi yaralayan savcı hakim karşısına çıktı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde kadın hâkim Aslı Kahraman'ı vuran Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, “öldürmeye teşebbüs“ suçlamasıyla bugün İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Bir sonraki duruşma 12 Haziran'da.

t24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, sanık, ilişkilerinin zamanla duygusal bir bağa dönüştüğünü, ancak yaşananlar nedeniyle sürecin karmaşık hale geldiğini anlattı. Olay günü tartışma sırasında silahını kullandığını, öldürme niyeti bulunmadığını ve pişman olduğunu dile getirdi.

Sanık, taraflar arasında yaşanan ilişki, hamilelik ve sonrasında ortaya çıkan sorunların kendisini psikolojik olarak etkilediğini belirtti. Tartışma sırasında karşı tarafın çantasına yönelmesini tehdit olarak algıladığını ve bu nedenle ateş ettiğini söyledi. Hatalı olduğunu kabul ederek özür diledi.

Hâkim ise sanığın ilişki bittikten sonra kendisini rahatsız etmeyi sürdürdüğünü, iş yerine gelerek baskı kurduğunu söyledi.

Olay günü odasında yaşanan arbede sırasında sanığın silahını çıkararak ateş ettiğini ve yaralandığını anlattı. Ayrıca evinde yaşanan hırsızlık olaylarından da sanığı sorumlu tuttu.

