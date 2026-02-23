Gülüstan Kılıç Koçyiğit: Erkek şiddetine karşı Meclis Araştırma Komisyonu Kurulsun

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi sundu. Koçyiğit, kadın cinayetlerinin münferit değil, sistematik bir nitelik kazandığını belirterek Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

TBMM Başkanlığı’na sunulan önergede, iktidarın “cinsiyetçi ve kadın karşıtı politikalarının” toplumu erkek egemen bir anlayış doğrultusunda yeniden şekillendirdiği ifade edildi. Bu yaklaşımın kadına yönelik şiddeti artırdığı ve kadın cinayetlerini sistematik hale getirdiği savunuldu.

Önergede, özellikle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının ardından şiddet, taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerinde artış yaşandığı belirtilerek, koruma ve uzaklaştırma kararlarının etkin uygulanmamasının kadınların yaşam hakkını doğrudan tehdit ettiği kaydedildi. Ayrıca 6284 sayılı Kanun’un gereği gibi işletilmediği ve cezasızlık politikalarının failleri cesaretlendirdiği vurgulandı.

Koçyiğit, son olarak bir gün içinde 6 kadının öldürüldüğünü hatırlattı: İstanbul Arnavutköy’de Filiz Şağbangül, Gebze’de Aylin Polat Dağ, Van’da Gönül Alkan, Osmaniye’de İlknur Kor, Aksaray’da Kübra Kılıç ve Zeynep Ayaz.

Önergede, öldürülen kadınların üçünün boşanmak istediği, ikisinin boşandığı için hedef alındığı, bazılarının ise haklarında uzaklaştırma kararları bulunmasına rağmen korunamadığı ifade edildi. “Devlet koruma yükümlülüğünü yerine getirmemiştir” denildi.

2025 Verileri: 299 kadın, 64 çocuk öldürüldü

Önergede yer alan bianet 2025 erkek şiddeti çetelesine göre 1 Ocak–31 Aralık 2025 tarihleri arasında en az 299 kadın ve 64 çocuk öldürüldü. Aynı dönemde 471 kadının ölümü “şüpheli” olarak kayıtlara geçti. Erkekler en az 724 kadını yaraladı; bu kadınların büyük bölümünün en yakınlarındaki erkekler tarafından hedef alındığı belirtildi.

Verilere göre kadınlar en çok ev içinde şiddete maruz kaldı. Tutuklama oranlarının düşüklüğü ve soruşturmaların akıbetinin belirsizliği ise cezasızlık eleştirisini güçlendirdi.

Çocuklara yönelik şiddete de dikkat çekilen önergede, 2025 yılında en az 265 çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı, bazı vakalarda faillerin öğretmen ya da kamu görevlisi olduğu ifade edildi.

“Devletin yükümlülüğü araştırılmalı”

Koçyiğit, Türkiye’nin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne (CEDAW) taraf olduğunu hatırlatarak, uluslararası hukuk gereği kadınları şiddetten koruma yükümlülüğünün sürdüğünü vurguladı.

Anayasa’nın 98., TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını talep eden Koçyiğit, şu başlıkların incelenmesini istedi:

· Kadın cinayetlerinin nedenleri ve yapısal boyutları

· Koruma ve uzaklaştırma kararlarının uygulanmasındaki ihmaller

· 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanmasının önündeki engeller

· Cezasızlık politikalarının sonuçları

· Kamu görevlilerinin sorumlulukları

· İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi ve sözleşme hükümlerinin uygulanması

Koçyiğit, kadınların yaşam hakkının korunmasının devletin en temel yükümlülüğü olduğunu belirterek, Meclis’in bu konuda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

