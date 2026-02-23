ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 23.02.2026 13:29 23 Şubat 2026 13:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.02.2026 13:32 23 Şubat 2026 13:32
Okuma Okuma:  3 dakika

Gülüstan Kılıç Koçyiğit: Erkek şiddetine karşı Meclis Araştırma Komisyonu Kurulsun

Koçyiğit, Türkiye’nin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne (CEDAW) taraf olduğunu hatırlatarak, uluslararası hukuk gereği kadınları şiddetten koruma yükümlülüğünün sürdüğünü vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gülüstan Kılıç Koçyiğit: Erkek şiddetine karşı Meclis Araştırma Komisyonu Kurulsun

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi sundu. Koçyiğit, kadın cinayetlerinin münferit değil, sistematik bir nitelik kazandığını belirterek Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

TBMM Başkanlığı’na sunulan önergede, iktidarın “cinsiyetçi ve kadın karşıtı politikalarının” toplumu erkek egemen bir anlayış doğrultusunda yeniden şekillendirdiği ifade edildi. Bu yaklaşımın kadına yönelik şiddeti artırdığı ve kadın cinayetlerini sistematik hale getirdiği savunuldu.

Önergede, özellikle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının ardından şiddet, taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerinde artış yaşandığı belirtilerek, koruma ve uzaklaştırma kararlarının etkin uygulanmamasının kadınların yaşam hakkını doğrudan tehdit ettiği kaydedildi. Ayrıca 6284 sayılı Kanun’un gereği gibi işletilmediği ve cezasızlık politikalarının failleri cesaretlendirdiği vurgulandı.

Koçyiğit, son olarak bir gün içinde 6 kadının öldürüldüğünü hatırlattı: İstanbul Arnavutköy’de Filiz Şağbangül, Gebze’de Aylin Polat Dağ, Van’da Gönül Alkan, Osmaniye’de İlknur Kor, Aksaray’da Kübra Kılıç ve Zeynep Ayaz.

Önergede, öldürülen kadınların üçünün boşanmak istediği, ikisinin boşandığı için hedef alındığı, bazılarının ise haklarında uzaklaştırma kararları bulunmasına rağmen korunamadığı ifade edildi. “Devlet koruma yükümlülüğünü yerine getirmemiştir” denildi.

2025 Verileri: 299 kadın, 64 çocuk öldürüldü

Önergede yer alan bianet 2025 erkek şiddeti çetelesine göre 1 Ocak–31 Aralık 2025 tarihleri arasında en az 299 kadın ve 64 çocuk öldürüldü. Aynı dönemde 471 kadının ölümü “şüpheli” olarak kayıtlara geçti. Erkekler en az 724 kadını yaraladı; bu kadınların büyük bölümünün en yakınlarındaki erkekler tarafından hedef alındığı belirtildi.

Verilere göre kadınlar en çok ev içinde şiddete maruz kaldı. Tutuklama oranlarının düşüklüğü ve soruşturmaların akıbetinin belirsizliği ise cezasızlık eleştirisini güçlendirdi.

Çocuklara yönelik şiddete de dikkat çekilen önergede, 2025 yılında en az 265 çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı, bazı vakalarda faillerin öğretmen ya da kamu görevlisi olduğu ifade edildi.

“Devletin yükümlülüğü araştırılmalı”

Koçyiğit, Türkiye’nin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne (CEDAW) taraf olduğunu hatırlatarak, uluslararası hukuk gereği kadınları şiddetten koruma yükümlülüğünün sürdüğünü vurguladı.

Anayasa’nın 98., TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını talep eden Koçyiğit, şu başlıkların incelenmesini istedi:

·         Kadın cinayetlerinin nedenleri ve yapısal boyutları

·         Koruma ve uzaklaştırma kararlarının uygulanmasındaki ihmaller

·         6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanmasının önündeki engeller

·         Cezasızlık politikalarının sonuçları

·         Kamu görevlilerinin sorumlulukları

·         İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi ve sözleşme hükümlerinin uygulanması

Koçyiğit, kadınların yaşam hakkının korunmasının devletin en temel yükümlülüğü olduğunu belirterek, Meclis’in bu konuda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gülistan Kılıç Koçyiği kadın cianyetleri erkek şiddeti şüpheli ölümler şüpheli kadın ölümleri
ilgili haberler
PROF. DR. KADRİYE BAKIRCI ANLATTI
"Boğma" erkek şiddeti davalarında neden görünmüyor?
4 Şubat 2026
/haber/bogma-erkek-siddeti-davalarinda-neden-gorunmuyor-316332
Erkek şiddeti Ocak 2026
4 Şubat 2026
/haber/erkek-siddeti-ocak-2026-316305
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
4 Şubat 2026
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-316304
KADINLARIN GÜNDEMİ
Bu kentlerde erkek şiddeti yok mu?
25 Ocak 2026
/yazi/bu-kentlerde-erkek-siddeti-yok-mu-315980
bianet erkek şiddeti videosu ve infografiği yayında
22 Ocak 2026
/haber/bianet-erkek-siddeti-videosu-ve-infografigi-yayinda-315863
Rojava için sokağa çıkan kadınlar: HTŞ erkek şiddetinin yeni adı
21 Ocak 2026
/haber/rojava-icin-sokaga-cikan-kadinlar-hts-erkek-siddetinin-yeni-adi-315831
“Özel alan” yanılsaması: Erkek şiddeti neden kamusal bir sorun?
7 Ocak 2026
/haber/ozel-alan-yanilsamasi-erkek-siddeti-neden-kamusal-bir-sorun-315335
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
7 Ocak 2026
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-315296
Erkek şiddeti Aralık 2025
7 Ocak 2026
/haber/erkek-siddeti-aralik-2025-315295
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
PROF. DR. KADRİYE BAKIRCI ANLATTI
"Boğma" erkek şiddeti davalarında neden görünmüyor?
4 Şubat 2026
/haber/bogma-erkek-siddeti-davalarinda-neden-gorunmuyor-316332
Erkek şiddeti Ocak 2026
4 Şubat 2026
/haber/erkek-siddeti-ocak-2026-316305
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
4 Şubat 2026
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-316304
KADINLARIN GÜNDEMİ
Bu kentlerde erkek şiddeti yok mu?
25 Ocak 2026
/yazi/bu-kentlerde-erkek-siddeti-yok-mu-315980
bianet erkek şiddeti videosu ve infografiği yayında
22 Ocak 2026
/haber/bianet-erkek-siddeti-videosu-ve-infografigi-yayinda-315863
Rojava için sokağa çıkan kadınlar: HTŞ erkek şiddetinin yeni adı
21 Ocak 2026
/haber/rojava-icin-sokaga-cikan-kadinlar-hts-erkek-siddetinin-yeni-adi-315831
“Özel alan” yanılsaması: Erkek şiddeti neden kamusal bir sorun?
7 Ocak 2026
/haber/ozel-alan-yanilsamasi-erkek-siddeti-neden-kamusal-bir-sorun-315335
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
7 Ocak 2026
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-315296
Erkek şiddeti Aralık 2025
7 Ocak 2026
/haber/erkek-siddeti-aralik-2025-315295
Sayfa Başına Git